  • மே மாதத்தில் ஓட்டுப்போட ரெடியா? தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஆய்வு முடிவில் வெளியான ரகசியம்

மே மாதத்தில் ஓட்டுப்போட ரெடியா? தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஆய்வு முடிவில் வெளியான ரகசியம்

TN Assembly Election Schedule: தமிழ்நாடு உட்பட 5 மாநிலங்களுக்கான 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் அட்டவணை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையிலான குழு தமிழகதில் ஆய்வுகளை முடித்துள்ள நிலையில், 824 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் திருவிழா விரைவில் தொடங்கவுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:00 PM IST

தமிழ்நாடு தேர்தல் செய்திகள்: தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 தொடர்பான பரபரப்பு இப்போதே தொற்றிக்கொண்டது. தேர்தல் ஆணையத்தின் (Election Commission of India) சமீபத்திய நகர்வுகளைப் பார்க்கும்போது, தமிழ்நாடு உட்பட ஐந்து மாநில தேர்தல் அட்டவணை ஓரிரு நாட்களில் வெளியாக இருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் தேதி எப்பொழுது அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

5 மாநில தேர்தல் அறிவிப்பு எப்போது? வெளியான தகவல்

தமிழகம், கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கான ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்வதற்காக, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (Gyanesh Kumar) தலைமையிலான ஏழு பேர் கொண்ட குழு, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மேற்கொண்ட மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தை நிறைவு செய்தது. 2026  தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் (Tamil Nadu Election 2026) குறித்து வரும் ஞாயிறு (15-03-2026) அல்லது அடுத்த சில நாட்களில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணை வெளியாக அதிக வாய்ப்புள்ளது.

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏற்பாடு ஆலோசனை

தேர்தல் அதிகாரிகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், மூத்த நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் கலந்தாய்வுகளை நடத்தினர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், தளவாட வசதிகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்தத் தேர்தல் தயார்நிலையை மதிப்பிடுவதற்கான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் பிப்ரவரி 27 அன்று சென்னையில் நடைபெற்றன. இந்தத் தேர்தல் குழுவினர் பின்னர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புதுடெல்லிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

கடும் வெயில்.. மே மாதத்தில் தேர்தலா?

தேர்தல் தொடர்பான வன்முறைச் சம்பவங்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருப்பதால், தமிழகதில் பாரம்பரியமாக ஒரே கட்டமாகவே தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பாதுகாப்பு சார்ந்த காரணங்களினால், வட மாநிலங்களில் பொதுவாகப் பல கட்டங்களாகத் தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

தமிழகதில் 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதியன்று நடைபெற்றது. அதன் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 2-ஆம் தேதியன்று நடைபெற்றது. கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாகவே தேர்தல் தேதிகள் இவ்வாறு முன்கூட்டியே மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தன. இம்முறை, கோடைக்கால வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஏப்ரல் இறுதியில் அல்லது மே முதல் வாரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் எப்பொழுது முடிவடையும்?

தமிழக சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் 2026 மே 10-ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. கடந்த 2021-ல் கொரோனா காரணமாக ஏப்ரலிலேயே தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. ஆனால் வழக்கமாக 2001, 2006, 2016 ஆண்டுகளில் மே மாதமே தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த ஐந்து மாநிலங்களிலும் தேர்தல்கள் பல கட்டங்களாக நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், தமிழகதில் தேர்தல் இறுதிக்கட்டத்தில் (கடைசி கட்டமாக) நடைபெறவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி புள்ளி விவரங்கள்

தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள்  (Tamil Nadu Assembly Election Schedule) பெரும்பாலும் மே மாதத்திலேயே நடத்தப்பட்டுள்ளன. 2011 மற்றும் 2021-ஆம் ஆண்டிலும்  மட்டுமே தேர்தல்கள் ஏப்ரல் மாதத்தில் நடத்தப்பட்டன.

  • 2001 – மே 10
  • 2006 – மே 8
  • 2016 – மே 16
  • 2011-ஆம் ஆண்டிலும் (ஏப்ரல் 13)
  • 2021-ஆம் ஆண்டிலும் (ஏப்ரல் 6)

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் எப்பொழுது அமலாகும்?

ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணை வெளியாகும் பட்சத்தில், அன்றைய தினமே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் (Model Code of Conduct) அமலுக்கு வரும். அதன் பிறகு புதிய திட்டங்களோ, சலுகைகளோ அறிவிக்கப்பட மாட்டாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேர்தல் பார்வையாளர்கள் நியமனம்

தேர்தலை எதிர்கொள்ளவுள்ள ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் சேர்த்து தேர்தல் முறைகேடுகளைத் தடுக்க 714 ஐ.ஏ.எஸ் (IAS) அதிகாரிகளும் மற்றும் 233 ஐ.பி.எஸ் (IPS) அதிகாரிகளும் மற்றும் 497 அதிகாரிகள் தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்களாக நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 முக்கியத் தகவல்கள் 

  • தேர்தல் நடக்கும் மாநிலங்கள்: தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி.
  • மொத்த தொகுதிகள்: 5 மாநிலங்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் 824 தொகுதிகள்.
  • தமிழக வாக்காளர்கள்: சுமார் 5.67 கோடி பேர் (பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம்).
  • வாக்குப்பதிவு முறை: தமிழகதில் எப்போதும் போல ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தவே அரசியல் கட்சிகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளன.

