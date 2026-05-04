தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: செஞ்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செஞ்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள செஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 70), ஆரணி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். வரலாற்று சிறப்புமிக்க செஞ்சிக் கோட்டை அமைந்துள்ள இத்தொகுதியில், கடந்த காலங்களில் இங்கு வெற்றிபெறும் கட்சியே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற பெருமை நீண்ட காலமாக நிலவி வந்தது. இத்தொகுதியில் திமுக 8 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் தற்போதைய சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் கே.எஸ். மஸ்தான் (திமுக) தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
செஞ்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று செஞ்சி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
செஞ்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கே.எஸ். மஸ்தான்
அதிமுக கூட்டணி (PMK): கணேஷ்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கிருஷ்ணன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.சந்திரசேகரன்
செஞ்சி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 242667
ஆண் வாக்காளர்கள்: 120042
பெண் வாக்காளர்கள்: 122596
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
செஞ்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் செஞ்சி தொகுதியில் திமுக அபார வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: கே.எஸ். மஸ்தான் (திமுக) - 1,09,625 வாக்குகள் (52.99%)
இரண்டாம் இடம்: எம்.பி.எஸ். ராஜேந்திரன் (பாமக) - 73,822 வாக்குகள் (35.68%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ். மஸ்தான் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் எம்.பி.எஸ். ராஜேந்திரனை 35,803 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார். நாம் தமிழர் கட்சியின் அ.பூ. சுகுமார் 9,920 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தார்.
