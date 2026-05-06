விஜய்யின் தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு ஏன்? கிரிஷ் சோடங்கர் விளக்கம்

Congress Supports TVK: விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காரங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்தது ஏன்? என்ற கேள்விக்கு கிரிஷ் சோடங்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 6, 2026, 06:22 PM IST
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 108 தொகுதிகளில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால்தான் அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியும், விஜய்யும் முதலமைச்சர் அரியணையில் அமர முடியும். இந்த சூழலில், தவெகவிற்கு முதல் கட்சியாக காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் இத்தேர்தலில் 5 தொகுதிகளில் வென்றுள்ளது. தற்போது ஆதரவு கொடுத்திருப்பதால், தவெகவிற்கு இன்னும் 6 இடங்கள் தேவையாக உள்ளது. 

கிரிஷ் சோடங்கர் விளக்கம் 

இந்த நிலையில்,  விஜய்யின் தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்தது ஏன்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதற்கு அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் கிரிஷ் சோடங்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

விஜய்யின் தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு ஏன்? 

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், தலைவர் ராகு காந்தி, மல்லிகார்ஜ்னா கார்கே, வேணுகோபால் ஆகியோருடன் ஆலோசனை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முடிவு எடுத்துள்ளது. எங்கள் எம்.எல்.ஏக்கள் நிர்வாகிகள் இணைந்து தவெக தலைவர் விஜய்யை சந்தித்துள்ளோம். தவெக ஆட்சி அமைக்க முழு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளோம். எங்களை போல மற்ற சில கட்சிகளும் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிக்கும் என நம்புகிறோம். 

ஆட்சியில் பங்கு 

அதேசமயம் விஜய்யின் தவெகவிற்கு நாங்கள் வெளியில் இருந்து மட்டும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை. புதிதாக அமையும் தவெகவுக்கு அரசில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கும். ஆட்சியின் நாங்களும் பங்கெடுத்து மக்கள் நலனுக்காக செயல்படுவோம். முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கவுள்ள விஜய்க்கு வாழ்த்துகள் என கூறினார். 

விவரம் எண்ணிக்கை
மொத்த தொகுதிகள்  234
பெரும்பான்மைக்கு தேவை  118
தவெக வென்ற இடங்கள் 107
காங்கிரஸ் வெற்றி  5
தற்போது  112
இன்னும் தேவை 6

பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 6 சீட்கள் தேவை 

தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்த நிலையில், இன்னும் பெரும்பான்மைக்கு 6 சீட்கள் தேவை. இதற்காக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் கமினியூஸ்ட் கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்கள் நாளை கலந்தாலோசித்து தங்களின் முடிவை கூறுவதாக திருமாவளவன் கூறி உள்ளார்.  

விஜய்க்கு இரண்டு நாட்கள் அவகாசம் 

இந்த நிலையில், விஜய் ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்து பதவி ஏற்க அவகாசம் கேட்ட நிலையில், ஆளுநர் இரண்டு நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்துள்ளார். இந்த இரண்டு நாட்களுக்குள் தவெக பெரும்பான்மை நிரூபித்து, அதன்பின்னர் தமிழகத்தில் தவெக தனது ஆட்சியை தொடர வேண்டும்.

