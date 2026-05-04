தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி (Gobichettipalayam Assembly Constituency - 106) ஈரோடு மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதியாகும். இது ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
தமிழக சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 106-வது இடத்தில் உள்ள கோபிசெட்டிபாளையம், ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதியாகும்.
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக – என். நல்லசிவம்
அதிமுக – வி.பி. பிரபு
நாம் தமிழர் கட்சி – எம்.கே. சீதாலட்சுமி
தவெக – கே.ஏ. செங்கோட்டையன்
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,39,179
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,561
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,592
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 26
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.74% ஆகும்.
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021:
வெற்றி: கே. ஏ. செங்கோட்டையன் (அதிமுக) – 1,08,608 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜி. வி. மணிமாறன் (திமுக) – 80,045 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: எம். கே. சீதாலட்சுமி – 11,719 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: என். கே. பிரகாசு – 4,291 வாக்குகள்
அமமுக: என். கே. துளசிமணி – 2,682 வாக்குகள்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதியில் 83.08% வாக்குகள் பதிவாகின.
