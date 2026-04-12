தங்கம் விலை ரூ. 10,000 செல்லுமா? இப்போ வாங்கலாமா? ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் சொன்ன மேட்டர்

Anand Srinivasan Gold Prediction 2026: தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், மக்களின் மனதில் தங்கம் விலை குறையுமா? என்ற கேள்வி இருந்து வருகிறது மற்றும் போரின் காரணத்தினால் பெட்ரோல், டீசல் விலையும் எகிறுமோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளர். இந்த நிலையில், தங்கம் விலை குறித்தும் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறித்து ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார்.
ஏற்ற இறக்கமாக தங்கம் விலை
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஏப்ரல் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து பார்க்கையில் இரண்டு மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து விலை உயர்ந்தும் அதன் பின்னர் ஒருநாள் குறைந்தும் மறுநாள் விலை அதிகரித்தும் வருகிறது. ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி ரூ. 218 வரை குறைந்த தங்கம் விலை ஏப்ரல் 09 ஆம் தேதி 136 ரூபாய் உயர்ந்தது. அதன்பின் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி 27 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. இப்படி தங்கம் விலை ஒருநாள் உயர்ந்தால் மறுநாள் இறங்கி வருகிறது.
இன்றைய தங்கம் விலை
இன்றைய நிலவரப்படி, 24 கிரேட் தங்கம் விலை ரூ. 15,382 ஆக உள்ளது. அதுவே 22 கிரேட் தங்கம் விலை ரூ. 14,100 ஆக இருந்து வருகிறது. தங்கம் விலை உயர்வதும் குறைவதும் டாலரின் மதிப்பை பொறுத்தே உள்ளது. கடந்த மார்ச் மாதத்தில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவை கண்ட நிலையில், ஏப்ரல் மாதத்தில் எற்றம் இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், தங்கம் விலை வரும் காலங்களில் எப்படி இருக்கும்? தங்கம் வாங்கலாமா? என்ற கேள்வி மக்களின் மனதில் இருந்து வருகிறது.
தங்கம் ஒரு பாதுகாப்பு
இந்த நிலையில் தங்கம் விலை குறித்து பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார். இன்றைக்கு அனைவரும் கேட்கும் கேள்வி, தங்கம் விலை கிராமுக்கு 10,000 ரூபாய் போகுமா என்பதுதான்? நான் பலமுறை சொல்லி இருக்கிறேன். தங்கம் என்பது வெறும் ஒரு உலோகம் இல்லை. தங்கம் ஒரு குடும்பத்தின் கஷ்ட காலத்தில் கை கொடுக்கக் கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு பொருளாக உள்ளது.
இப்போது இருக்கிற உலக சூழலில், போர் பதற்றம் என்பது குறையாமல் இருக்கிறது. ஈரான் இஸ்ரேல் பக்கம் என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும். அங்கு போர் தீவிரம் அடைந்தால் ஆயில் விலை ஏறும். கூடவே தங்கம் விலையும் ஏறும். ஆனால் அதற்கு போர் நடக்க வேண்டும். தங்கம் 12,000 வந்தா ஆயில் ஸ்பாட் 200 டாலருக்கு போய்விடும் என கூறினார்.
தங்கம் விலை ரூ. 10000 செல்லுமா? இப்போ தங்கம் வாங்கலாமா?
தொடர்ந்து அவரிடம் தங்கம் விலை 10,000 ரூபாய் செல்ல வாய்ப்பிருக்கிறதா? என கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அவர், அதற்கு எல்லாம் சான்சே கிடையாது. அது இரண்டு பேரும் போர் அடிச்சும் சீஸ் பயர் அடிக்கணும். அதேசமயம் இதற்காக தங்கம் வாங்காமல் இருக்காதீங்க. தங்கம் எப்போதுமே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அசெட் என்றார்.
நான் சொல்லவே இல்லை
இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் 10,000 ரூபாய் வரை தங்கம் விலை செல்லும் என கூறி இருந்தீர்கள் என கேட்டதற்கு, நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை. நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால், போர் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, மீண்டும் இரண்டு பேரும் போர் செய்தால், 12,500 ரூபாய் வரை செல்லலாம் என கூறி இருந்தேன் என கூறினார்.
பெட்ரோல் டீசல் விலை
பெட்ரோல், டீசல் விலை தேர்தலுக்கு பின்னர் அதிகமாக வாய்ப்பு உள்ளது. எரிவாயு தட்டுப்பாடு வரலாம். இதெலாம் நம்ம எக்கானமியை பெரிய அளவில் பாதிக்கும். அதனால் தேவை இல்லாத செலவுகளை செய்யாமல், பணத்தை சேமித்து வைப்பது நல்லது. அது அவசர காலங்களில் உதவும்.
ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் எச்சரிக்கை
மேலும், என் பெயரை பயன்படுத்தி பாராவது டெலிகிராம் அல்லது வாட்ஸ் அப் என பணம் கேட்டால், கொடுக்க வேண்டாம். நான் யாரிடமும் பணம் கேட்பதில்லை. நான் செபி (SEBI) ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைசரும் கிடையாது என எச்சரித்தார்.
