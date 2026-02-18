English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தங்கம் விலை விரைவில் ரூ. 1 லட்சமாக குறையும் - பெண்களுக்கு குஷியான தகவல்

தங்கம் விலை விரைவில் ரூ. 1 லட்சமாக குறையும் - பெண்களுக்கு குஷியான தகவல்

Gold : தங்கம் விலை விரைவில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் கீழாக குறைய வாய்ப்புள்ளது. அதற்கான 5 காரணங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 18, 2026, 02:32 PM IST
  • தங்கம் விலை குட் நியூஸ்
  • ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்குள் குறையும்
  • பெண்களுக்கு வெளியான முக்கிய செய்தி

தங்கம் விலை விரைவில் ரூ. 1 லட்சமாக குறையும் - பெண்களுக்கு குஷியான தகவல்

Gold : சமீபகாலமாக விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, தற்போது மெல்ல மெல்லக் குறையத் தொடங்கியுள்ளது. முதலீட்டாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திய இந்த விலை வீழ்ச்சி, வரும் மாதங்களில் தங்கம் விலை ரூ. 1 லட்சத்திற்கும் கீழ் செல்ல வாய்ப்புள்ளதா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, பெண்கள் மத்தியில் தங்கம் விலை உயர்வு கவலையை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில் அவர்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக இந்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஏனென்றால், சர்வதேச அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் விற்பனை போக்கு இதற்குக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தங்கம் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள திடீர் மாற்றம்

2025-ஆம் ஆண்டு முழுவதும் முதலீட்டாளர்களுக்குக் லாபத்தை வாரி வழங்கிய தங்கம், 2026-ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலும் அதிரடியாக உயர்ந்தது. கடந்த ஜனவரி மாதம், மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத உச்சமாக ரூ. 1,80,779-ஐத் தொட்டது. ஆனால், இந்த அதிரடி உயர்வு தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது போலத் தெரிகிறது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் சுமார் 13.5% விலை குறைந்து, தங்கம் விலை ரூ. 1,56,200-க்கு சரிந்தது. பிப்ரவரி 16-ஆம் தேதி வர்த்தகத்திலும் இந்த இறக்கமே நீடித்தது.

ரஷ்யாவின் பொருளாதாரக் கொள்கை மாற்றங்கள்

தங்கம் விலை திடீரென சரியத் தொடங்கியதற்குப் பின்னால் ரஷ்யாவின் பொருளாதார நகர்வுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலரின் ஆதிக்கத்தைக் குறைக்க ரஷ்யா முன்னின்று செயல்பட்டது. ஆனால், தற்போது மீண்டும் அமெரிக்க டாலரைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்ய ரஷ்யா ஆர்வம் காட்டி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது உலகச் சந்தையில் ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்கியுள்ளதுடன், தங்கத்தின் மீதான தேவையைச் சற்றே குறைத்துள்ளது.

புவிசார் அரசியல் சூழலும் தங்கத்தின் பாதுகாப்பும்

ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் தொடங்கிய காலம் முதல், பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டினர். இதுவே விலை உயர்வுக்குப் பெரும் காரணமாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான தூதரகப் பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளதால், சந்தையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. போர் பதற்றம் குறையும் போது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்றுவிட்டு மற்ற பங்குகளில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். இது விலைச் சரிவுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

நடுத்தர மக்களுக்குக் கிடைத்துள்ள நிம்மதி

தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த விலையால் கவலையில் இருந்த இந்திய நடுத்தர மக்களுக்கு இந்தச் செய்தி ஒரு சிறிய ஆறுதலைத் தந்துள்ளது. சந்தை நிபுணர்களான அனுஜ் குப்தா மற்றும் அமித் கோயல் ஆகியோரின் கணிப்புப்படி, வரும் மாதங்களில் தங்கம் விலை ரூ. 90,000 முதல் ரூ. 1,00,000 என்ற நிலைக்குக் கீழ் வர வாய்ப்புள்ளது. டிஜிட்டல் தங்கம் மற்றும் கோல்டு பாண்டு முதலீடுகள் முதலில் விற்கப்படும் என்றும், அதன் தொடர்ச்சியாக நேரடித் தங்கத்தின் விலையிலும் படிப்படியான சரிவு ஏற்படும் என்றும் அவர்கள் கருதுகின்றனர்.

முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கிய அறிவுரை

தங்கம் விலை குறையத் தொடங்கியிருந்தாலும், சந்தையில் இன்னும் ஏற்ற இறக்கங்கள் நீடிக்கின்றன. எனவே, விலை குறைகிறது என்று அவசரப்பட்டு முதலீடு செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். சர்வதேச வங்கிகளின் முடிவுகள் மற்றும் அரசியல் மாற்றங்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்து, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நிலைபெற்ற பிறகு வாங்குவதே புத்திசாலித்தனமானது.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Gold priceGold rate forecastgold rate predictionDigital GoldGold News Today

