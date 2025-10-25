English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தங்கத்தின் விலை மட்டும் ஊருக்கு ஊர் மாறுபடுவது ஏன் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!

தங்கத்தின் விலை மட்டும் ஊருக்கு ஊர் மாறுபடுவது ஏன் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!

Gold Price: தங்கத்தின் விலையை பல்வேறு காரணிகள் முடிவு செய்கின்றன. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஏன் தங்கம் விலை மாறுபடுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 25, 2025, 01:53 PM IST
  • சென்னை, மும்பை, பெங்களூரு!
  • தங்கத்தின் விலையில் மாறுபாடு!
  • ஊருக்கு ஊர் மாறுபடுவது ஏன்?

தங்கத்தின் விலை மட்டும் ஊருக்கு ஊர் மாறுபடுவது ஏன் தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!

Gold Price: இந்தியாவில் தங்கம் என்பது வெறும் முதலீடு மட்டுமல்ல. அது கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் அந்தஸ்தின் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கம் ஆகும். ஆனால் தீபாவளி, அக்சய திருதியை போன்ற பண்டிகை காலங்களில் தங்கம் வாங்க செல்லும் போது, ஒரு விஷயம் நம்மில் பலரை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும். அது தான், ஒரே நாட்டில், தங்கத்தின் விலை மட்டும் ஏன் ஒவ்வொரு நகரத்திற்கும் மாறுபடுகிறது என்பது தான். சென்னையில் விற்கப்படும் விலையை விட, மும்பையிலோ அல்லது டெல்லியிலோ தங்கத்தின் விலை குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருப்பதன் பின்னணியில் பல முக்கிய காரணிகள் உள்ளன. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வரிகள்

தங்கத்தின் விலை மாறுபடுவதற்கு மிக முக்கியக் காரணம், அந்தந்த மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் தான். இந்தியா, உலகின் மிகப்பெரிய தங்கம் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளில் ஒன்று. இவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் தங்கத்தின் மீது மத்திய அரசு இறக்குமதி வரியை விதிக்கிறது. இது தவிர, தங்கத்தை நகையாக மாற்றும் போது, அதன் மீது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த வரிகள் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், சில மாநிலங்கள் மற்றும் உள்ளூர் அமைப்புகள், தங்கள் வருவாயை பெருக்க, தங்கம் மற்றும் தங்க நகைகள் மீது கூடுதல் வரிகளை விதிக்கின்றன. இந்த உள்ளூர் வரிகளே, நகரத்திற்கு நகரம் தங்கத்தின் விலையில் ஒரு சிறிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

போக்குவரத்து செலவுகள்

தங்கம் பொதுவாக மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா போன்ற முக்கிய துறைமுக நகரங்கள் வழியாகவே இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அங்கிருந்து, நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இந்த போக்குவரத்து செலவு, தங்கத்தின் விலையில் சேர்க்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, மும்பையில் இறக்குமதி செய்யப்படும் தங்கத்தை, மும்பையில் உள்ள ஒரு நகைக்கடைக்கு கொண்டு செல்லும் செலவு குறைவு. ஆனால், அதே தங்கத்தை, டெல்லிக்கோ அல்லது ஜெய்ப்பூருக்கோ கொண்டு செல்லும்போது, போக்குவரத்து செலவு அதிகரிக்கிறது. இந்த கூடுதல் செலவு, அந்தந்த நகரங்களில் விற்கப்படும் தங்கத்தின் விலையில் பிரதிபலிக்கிறது.

தங்கத்தின் தேவை மற்றும் விநியோகம்

ஒவ்வொரு நகரத்திலும் தங்கத்திற்கான தேவை என்பது வெவ்வேறாக இருக்கும். தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், கலாச்சார ரீதியாக தங்கத்தின் பயன்பாடு அதிகம். இதனால், பண்டிகை காலங்களில் இங்கு தங்கத்திற்கான தேவை அதிகரிக்கிறது. இந்த அதிகப்படியான தேவை, சில நேரங்களில் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில சமயங்களில், அதிக போட்டியை சமாளிக்கவும், வாடிக்கையாளர்களை கவரவும், நகை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சங்கங்கள் விலையில் தள்ளுபடிகளை வழங்கலாம். எனவே, உள்ளூர் சந்தையின் தேவை மற்றும் விநியோகத்தை பொறுத்தும் தங்கத்தின் விலை மாறுபடுகிறது.

ஹால்மார்க் முத்திரை

இந்தியாவில் விற்கப்படும் தங்க நகைகளின் தூய்மையை உறுதி செய்ய, ஹால்மார்க் முத்திரை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் இதை மேற்பார்வையிடுகிறது. ஆனால், ஹால்மார்க் மையங்கள் நாட்டின் அனைத்து நகரங்களிலும் பரவலாக இருப்பதில்லை. எனவே, சிறிய நகரங்களில் உள்ள நகைக்கடையினர், தங்கள் நகைகளை ஹால்மார்க் முத்திரை பெறுவதற்காக, அருகிலுள்ள பெரிய நகரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளது. இந்த செலவுகளும், அந்த பகுதிகளில் விற்கப்படும் தங்கத்தின் விலையில் சேர்க்கப்படுகின்றன. இந்த காரணங்கள் மட்டுமின்றி, உள்ளூர் நகை வியாபாரிகள் சங்கங்களின் முடிவுகள், உலக பொருளாதார சூழல், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணிகளும், தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

