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கரூர் இளைஞர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

Karur News : கரூர் இளைஞர்கள் ரூ.2 கோடி வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:10 PM IST
கரூர் இளைஞர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு
Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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