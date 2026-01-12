வடபழனி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் சேவை எப்போது? வெளியான சூப்பர் அப்டேட்!

Porur Vadapalani Metro Latest Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பயணிகளின் வசதிக்காக இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ எப்போது?
அதன்படி, மாதவரம் - சிறுசேரி - சிப்காட், கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி, மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது. இதில் முதற்கட்டமாக, போரூர் முதல் வடபழனி வரையில் மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் நேற்று நடத்தப்பட்டது.
மணிக்கு 15 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் இந்த சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது. 5.5 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, வடபழனி போரூர் மெட்ரோ ரயில் குறித்து மெட்ரோ ரயில் (CMR) நிர்வாக இயக்குநர் எம்.ஏ. சித்திக் சில கருத்துகளை கூறினார்.
அவர் பேசுகையில், "இரட்டை அடுக்கு மெட்ரோ ரயில் பாதை உள்ளது. இதில் மேல் பாதையில் நேற்று மணிக்கு 15 கி.மீ வேகத்தில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது. இன்னும் ஐந்து நாட்களில் கீழ் பாதையில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்படும். கடந்த ஜுன் மாதம் பூந்தமல்லி போரூர் வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தப்பட்டது. அங்கு கிட்டதட்ட பணிகள் முழுவடைந்துள்ளது.
பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரை முழு சேவைகள் இருந்தால் தான், முதற்கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின்போது அமைக்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை அணுக முடியும். போரூர் - வடபழனி வழித்தடத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் மணிக்கு 35 முதல் 40 கி.மீ என்ற வேகத்தில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த பாதை ஜூன் 2026 க்குள் பவர் ஹவுஸுடன் இணைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கோடம்பாக்கம் பூந்தமல்லி மெட்ரோ
பிப்ரவரி முதல் அல்லது இரண்டாவது வாரத்தில் வடபழனி போரூர் வழித்டத்தில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும். வடபழனி மற்றும் போரூர் இடையேயான நிலையங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும். இந்த வழித்தடத்தில் பத்து ரயில்கள் இயக்கப்படும். போரூர் மற்றும் பூந்தமல்லி பைபாஸ் இடையே ஏழு நிமிடங்கள் இடைவெளியில் சேவைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "போரூரில் தொடங்கும் ரயில் நேரடியாக வடபழனியில் தான் நிற்கும். அடுத்த சில மாதங்களில் மற்ற ரயில் நிலையங்களில் பணிகள் முடிந்த பிறகே, அங்கேயும் ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டு சேவைகள் வழஙகப்படும். கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் வரையிலா மெட்ரோ ரயில் சேவை வரும் 2026 ஜூன் மாத்திற்குள் முழுவடையும். பூந்தமல்லி இருந்து வடபழனி வரை 10 மெட்ரோ ரயில்களை இயக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்” என்று கூறினார்.
மேலும் படிக்க: வட + தென் தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. சென்னைக்கும் அலர்ட்! வானிலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ