English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்; இன்றே கடைசி... கனமழைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் - வெதர்மேன் அப்டேட்

சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்; இன்றே கடைசி... கனமழைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் - வெதர்மேன் அப்டேட்

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John: தற்போதைய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பெய்வது இன்றே கடைசி என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கணித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:14 AM IST
  • எண்ணூரில் 500 மி.மீ. அளவில் மழை பதிவாகி உள்ளது.
  • இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு.
  • KTCC மாவட்டங்களில் இன்றிரவு வரை மழை இருக்க வாய்ப்பு.

Trending Photos

இந்த வார OTT ரிலீஸ் லிஸ்ட்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon8
OTT releases
இந்த வார OTT ரிலீஸ் லிஸ்ட்! எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
வீட்டுக்கடன் வாங்குவது இனிமே சுலபம்! RBI கொண்டு வந்த புது ரூல்ஸ்..
camera icon7
Home Loan
வீட்டுக்கடன் வாங்குவது இனிமே சுலபம்! RBI கொண்டு வந்த புது ரூல்ஸ்..
இன்றைய ராசிபலன் : டிசம்பர் 2, செவ்வாய்க்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு கிடைக்கும்?
camera icon12
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் : டிசம்பர் 2, செவ்வாய்க்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு கிடைக்கும்?
வெறியோடு காத்திருக்கும் CSK... ஏலத்தில் இந்த இந்திய பௌலருக்கு கோடிகள் கொட்டுமாம்...!
camera icon8
IPL
வெறியோடு காத்திருக்கும் CSK... ஏலத்தில் இந்த இந்திய பௌலருக்கு கோடிகள் கொட்டுமாம்...!
சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்; இன்றே கடைசி... கனமழைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் - வெதர்மேன் அப்டேட்

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John: டிட்வா புயல் ஆழந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்து காணப்பட்ட நிலையில், சென்னை,  செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக கனமழை பெய்தது. இது இன்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மேலும் வலுவிழக்கும் நிலையில், தொடர்ந்து மழைப்பொழிவும் குறைய வாயப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இதையொட்டி, தற்போது தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அவரது X பக்கத்தில், இன்றைய வானிலை மற்றும் மழை நிலவரம் குறித்து பதிவிட்டிருக்கிறார். இன்று காலை 9.34 மணிக்கு அவர் போட்ட பதிவில், "சென்னை நகரத்தின் ஒரு பகுதிக்குள் கடுமையான மேகங்கள் நகர்கின்றன. இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் (KTCC) கனமழை பெய்தாலும் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா...? ஆம், இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் கனமழை பெய்வது KTCC மாவட்டங்களுக்கு இன்று கடைசி நாளாகும், மேலும் KTCCஇல் மழை பெய்யும் வாய்ப்புகள் இரவு வரை இருக்கும்" என தெரிவித்துள்ளார். இதன்மூலம், சென்னைவாசிகளே இன்றிரவு வரை மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதால் அதற்கேற்ப தயாராகலாம்.

மேலும் அவர் அப்பதிவில், "இன்று, நகரும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலையின் ஈரப்பதம் மாநிலம் முழுவதும் பரவுவதால், தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யும். பெங்களூருவிலும் மழை பெய்யும். மேற்கே கோயம்புத்தூர், தெற்கே நெல்லை, கிழக்கே டெல்டா, மத்தியில் சேலம்/ திருச்சி என அனைத்து பகுதிகளிலும் இன்று அவர்கள் பங்குக்கு மழைப் பொழிவு இருக்கும். இன்று ஒரு மாவட்டத்தை குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாது; ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திலும் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் மழை பெய்யும், சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

டிட்வாவின் தாக்கத்தால் எண்ணூரில் இதுவரை 500 மி.மீ., மழை பெய்திருக்கிறது என்றும் இன்னும் ஒரு நாள் மழை பெய்யும் என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, கடந்த நவம்பர் 30ஆம் தேதி 51 மி.மீ., டிசம்பர் 1ஆம் தேதி 49 மி.மீ., டிசம்பர் 2ஆம் தேதி 260 மி.மீ., டிசம்பர் 3ஆம் தேதி 144 மி.மீ., மழையும் என மொத்தம் என 500 மி.மீ.  மழை பெய்துள்ளது என்றார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiKTCCTamilnadu WeathermanChennai RainsTN Rains

Trending News