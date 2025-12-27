English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! தாம்பரம் டூ வேளச்சேரி வரை மெட்ரோ ரயில்.. சூப்பர் திட்டம்

சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! தாம்பரம் டூ வேளச்சேரி வரை மெட்ரோ ரயில்.. சூப்பர் திட்டம்

Chennai Tamabaram Velacherry Metro Rail:  போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், வேளச்சேரியில் இருந்து தாம்பரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் நீட்டிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், தென் சென்னையில் போக்குவரதுது நெரிசல் வெகுவாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:33 PM IST
  • குஷியில் சென்னை மக்கள்
  • தாம்பரம் - வேளச்சேரி மெட்ரோ ரயில் திட்டம்
  • வெளியான முக்கிய அப்டேட்

Trending Photos

ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?
camera icon7
Lowest Obesity Rates
ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?
2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ
camera icon6
Year ender 2025
2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ
கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
2025ல் இந்தியர்கள் அதிகம் சென்ற டாப் 7 நாடுகள்.. முதல் இடத்தில் இந்த நாடா?
camera icon7
Most Visited Countries
2025ல் இந்தியர்கள் அதிகம் சென்ற டாப் 7 நாடுகள்.. முதல் இடத்தில் இந்த நாடா?
சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! தாம்பரம் டூ வேளச்சேரி வரை மெட்ரோ ரயில்.. சூப்பர் திட்டம்

Tamabaram Velacherry Metro Rail Latest News: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில். மெட்ரோ ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது வரை இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, பச்சை வழித்தடத்தில் சென்ட்ரலில் இருந்து பரங்கிமலையில் இருந்தும், நீல வழித்தடத்தில் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து விம்கோ நகர் வரையும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

வேளச்சேரி - தாம்பரம் மெட்ரோ

மெட்ரே ரயிலில் பயணிகள் அதிகமானோர் பயணித்து வரும் நிலையில், மெட்ரோ ரயிலை நீட்டிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போது, இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதாவது,  பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர், கலங்கரை விளக்கம், மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர வரையும், மாதவதம் முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரையும் மூன்று வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  

இந்த மூன்று வழித்தடங்களிலும் 2027ஆம் ஆண்டு முழுவதுமாக மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும். இதில் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் பூந்தமல்லி போரூர் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.  இதோடு, ஒவ்வொரு வழித்தடத்திலும் நீட்டிப்பு  செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  அந்த வகையில், தாம்பரம் - கிண்டி - வேளச்சேரி வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் நீட்டிப்பு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தமும் தற்போது கையெழுத்தாகி உள்ளது. 

அதாவது,  சிஸ்ட்ரா எம்விஏ கண்சல்டிவ் இந்தியா நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கான விரிவாக திட்ட அறிக்கையை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்திடம் 120 நாட்களில் சமர்பிக்க உள்ளனர். இதற்காக ரூ.96.19 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தென் சென்னையில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டம் உதவுக் கூடும்.  

போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு

வேளச்சேரி, கிண்டி, தாம்பரம், பள்ளிக்கரணையில் ஏராளமான ஐடி நிறுவனங்கள், ஏராளமான தனியார் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், தென் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகம் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, காலை, மாலை நேரங்களில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் அளவுக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படும். இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் நோக்கி தாம்பரம் - வேளச்சேரி மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. தாம்பரம், மேடவாக்கம், பள்ளிக்கரணை, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகள் கிண்டியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படும் இதன் மூலம், தென் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் வெகுமாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜனவரியில் போரூர் பூந்தமல்லி மெட்ரோ

பூந்தமல்லி - போரூர் வழித்தடத்தல் மெட்ரோ ரயில்கள் ஜனவரி மாதத்தில் தொடங்கப்படும். இந்த வழித்தடத்தில் ஓடடுநர் இல்லா மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும். பூந்தமல்லி, முல்லைத் தோட்டம், கரையான் சாவடி, குமணன் சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், தெள்ளியரகரம், போரூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த ரயில்கள் முதற்கட்டத்தில் இருப்பது போன்று இல்லாமல், பயணிகள் எளிதாக ஏறக் கூடிய  வகையில், அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழித்தடதில் ஒவ்வொரு 6 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறையும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது  என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: தேர்வு இல்லை! அஞ்சல் துறையில் மெகா வேலைவாய்ப்பு.. 30,000 பணியிடங்கள் - வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: பெங்களூருவை விட... சென்னையில் குறைந்த விலையில் வீடு கிடைப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
metro railChennai MetroChennai Metro Railchennai metro phase 2Tambaram Velacherry Metro Rail

Trending News