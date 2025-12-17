போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ! இப்படியொரு வசதி இருக்கா? குஷியில் சென்னை மக்கள்

Chennai Porur To Poonamallee Metro Latest News: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு வசதிகளையும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. தற்போது வரை இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இரண்டாம் கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.
போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ
பூந்தமல்லி - கலங்கரை விளக்கம், மாதவரம் - சிறுசேரி, மாதவரம் முதல் சோழிங்நல்லூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதில் பூந்தமல்லி - போரூர் இடையேயான மெட்ரோ ரயில் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. மெட்ரோ ரயில் வெள்ளோட்டமும் நடந்து முடிந்துவிட்டது. ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில்கள் மூலம் மூன்று முறை சோதனை ஓட்டமும் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. போரூர் - பூந்தமல்லி இடையே 9 கி.மீ ஆகும். இந்த பாதையில் தான் அடுத்த மாதம் (ஜனவரி) மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.
அதாவது, ஓட்டுநர் இல்லாம மெட்ரோ ரயில்கள் போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் 13 பெட்டிகள் கொண்ட ரயில்கள் இயக்கப்படும். மேலும், இந்த வழித்தடத்தில் 30 ஓட்டுநர்கள் வரை மெட்ரோ ரயிலை இயக்குவார்கள். ஓட்டுநர் இல்லாமல் இயக்க வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஓட்டுநர் இல்லாமல் இயக்குவது படிப்படியாக இருக்கும். போரூர் பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் ஒவ்வொரு ஆறு நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறையும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஆள் உயர நடைமேடை தடுப்பு
தற்போது சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட் வரையிலான நீண்ட பாதைகளில் ஒவ்வொரு 12 நிமிடங்களுக்கும் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் 6 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் மற்றொரு சிறப்பம்சத்தை மெட்ரோ நிர்வாகம் கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் உள்ள 10 ரயில் நிலையங்களில் ஆள் உயர நடைமேடை தடுப்பு ( Half Height Platform Screen Doors) கதவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக திறக்கப்படவுள்ள 10 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் பாதுகாப்பிற்காக இந்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
பயணிகள் மெட்ரோ ரயிலில் ஏறும், இறங்கும்போது தண்டவாளத்தில் தவறி விழுகின்றனர். இந்த விபத்துகளை தடுப்பதற்காகவே சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் பாதுகாப்பு தடுப்புகளை அமைத்துள்ளது. இந்த நடைமேடை தடுப்புகள் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் ரயில் நிலையங்களில் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இந்த பாதுகாப்பு அம்சம் தற்போது உள்ள சுரங்கப்பாதை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இருக்கிறது. ஆனால், உயர்மட்ட மெட்ரோ ரயில்களில் இல்லை. ஆள் உயர நடைமேடை தடுப்பு சுரங்கப்பாதை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலும் அமைக்கப்பட உள்ளது. மேலும், இரண்டாம் கட்ட திட்டத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் சிறியதாக இருக்கும். முதல் கட்டத்தில் இருந்த பெரிய ரயில் நிலையங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சிறியதாக இருக்கும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இதனால், பயணிகள் விரைவாக நடைமேடையை அடைய முடியும். அதோடு, முதல் கட்டத்தில் இருப்பது போலவே, இரண்டு கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திலும் க்யூஆர் கோர்ட், தேசிய பொதுப் போக்குவரத்து அட்டைகளையும் பயன்படுத்தலாம். போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பயண சீட்டுகளை வாங்குவதற்கும், ரயில் நிலையங்களுக்குள் நுழைவதற்கும் எளிதான வழிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அதோடு, கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறானிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு ஏற்ப பிரத்யேமாகமாகவும் சில வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடம் சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
