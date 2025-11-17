சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் திறப்பு - முக்கிய அப்டேட்!

சென்னையின் புதிய போக்குவரத்து மையமாக உருவாகி வரும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்திற்கு அருகே, புதிய ரயில் நிலையம் மற்றும் ஸ்கைவாக் அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இந்த திட்டங்கள் நிறைவடையும் தருவாயில் இருப்பதால், அடுத்த ஆண்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய ரயில் நிலையம், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும், புறநகர் ரயில் சேவையையும் இணைக்கும் ஒரு முக்கிய பாலமாக அமையும், இதனால் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் போக்குவரத்து சுமை வெகுவாகக் குறையும்.
பணிகள் தீவிரம்
கிளாம்பாக்கம் புதிய ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் மற்றும் பேருந்து முனையத்தை ரயில் நிலையத்துடன் இணைக்கும் வகையிலான ஸ்கைவாக் அமைக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையரின் ஆய்வுக்கு பிறகு, அடுத்த ஆண்டு ரயில் நிலையம் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதே போல, ஸ்கைவாக் கட்டுமானப் பணிகளும் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளன. இந்த இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே நேரத்தில் திறக்கப்படும்போது, பயணிகள் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நேரடியாக ரயில்களுக்கு செல்ல முடியும், இது அவர்களின் பயண நேரத்தைக் கணிசமாக குறைக்கும்.
பயணிகளுக்கு என்ன பயன்?
தற்போது, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள், நகரின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்ல கூடுதல் போக்குவரத்து வசதிகளை நாட வேண்டியுள்ளது. இந்த புதிய ரயில் நிலையம் திறக்கப்படும்போது, அவர்கள் எளிதாக புறநகர் ரயில்கள் மூலம் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியும். மேலும், தென் மாவட்டங்களுக்கு ரயிலில் பயணம் செய்பவர்கள், கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி, புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாக தங்கள் ஊர்களுக்கு செல்வது எளிதாகும். இந்த ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து அமைப்பு, சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதோடு, பயணிகளின் பயண அனுபவத்தையும் மேம்படுத்தும்.
தாமதத்திற்கான காரணம்
தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக காரணங்களால் இந்த திட்டத்தில் சில தாமதங்கள் ஏற்பட்டன. இருப்பினும், தற்போது அனைத்து முக்கிய பணிகளும் நிறைவடைந்துள்ளதால், விரைவில் திறப்பு விழா நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்காக, மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து மையம், சென்னையின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
