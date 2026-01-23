சென்னை மக்களே... வேளச்சேரி டூ பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் எப்போது? - வந்தாச்சு குஷியான செய்தி!

Chennai MRTS, Velachery To St. Thomas Mount: சென்னை மக்கள் நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் வேளச்சேரி டூ பரங்கிமலை வரையிலான MRTS பறக்கும் ரயில் சேவையின் எப்போது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்ற உறுதியான தகவல் தற்போது கிடைத்திருக்கிறது.
Velachery To St. Thomas Mount MRTS: எப்போது திறக்கப்படும்?
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டே வேளச்சேரி டூ பரங்கிமலை வரையிலான பறக்கும் ரயில் சேவை செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சில நிர்வாக காரணங்களால் பறக்கும் ரயில் சேவையின் திறப்பு விழா தள்ளிப்போனது. இந்நிலையில், வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து வேளச்சேரி டூ பரங்கிமலை வரையிலான பறக்கும் ரயில் சேவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை நிச்சயம் திறப்பு விழா தள்ளிப்போகாது என்றும் நம்பிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Velachery To St. Thomas Mount MRTS: முக்கியமான ரயில் பாதை
இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், "இந்தத் திட்டம் (வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில்) வெறும் 5 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டதாக இருந்தாலும், இது சென்னை போக்குவரத்து வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒன்று எனலாம். சுமார் 734 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த நீட்டிப்பு ரயில் பாதையில், ஆதம்பாக்கம், புழுதிவாக்கம், பரங்கிமலை ஆகிய மூன்று புதிய ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன" என்றனர். மேலும் இதுகுறித்து கூறுகையில், "2007-2008ஆம் ஆண்டிலேயே (முந்தைய திமுகவின் ஆட்சியில்) அறிவிக்கப்பட்ட இத்திட்டம், நிலம் கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் குறுக்கீடு என பல தடைகளைத் தாண்டி இப்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது" என்றனர்.
Velachery To St. Thomas Mount MRTS: சென்னை கடற்கரை - பரங்கிமலை
பறக்கும் ரயில் சேவையை பொருத்தவரை இதுவரை சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வேளச்சேரி வரை மட்டுமே பயணிகளால் பயணிக்க முடியும். ஆனால் இனி, கடற்கரை நிலையத்தில் இருந்து கிளம்பினால் ரயில் மாறாமலேயே நேரடியாக பரங்கிமலை வரை செல்லலாம். சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில் தொடங்கி, பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தை அடைய சுமார் 1 மணிநேரம் ஆகும் என கூறப்படுகிறது. பரங்கிமலையில் பறக்கும் ரயிலுக்கான நிலையத்தை தவிர்த்து, மெட்ரோ ரயில் நிலையம் மற்றும் புறநகர் ரயில் நிலையம் ஆகியவை இருப்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.
இதனால், பரங்கிமலை சென்னையின் மிக முக்கிய போக்குவரத்து மையமாக மாறுகிறது. தெற்கு ரயில்வேயின் புறநகர் ரயில்கள், மெட்ரோ ரயில் சேவை, பறக்கும் ரயில் சேவை ஆகியவை ஒரே இடத்தில் சேர்வதால் இனி தாம்பரம் மற்றும் கிண்டி வழியாக வரும் பயணிகள் எளிதாக வேளச்சேரி மற்றும் OMR பகுதிகளுக்குச் செல்ல முடியும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Velachery To St. Thomas Mount MRTS: இனி இது மட்டுமே பாக்கி...
"தற்போதைய நிலவரப்படி, டீசல் இன்ஜின்களைக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட வெள்ளோட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. இனி ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையரின் (CRS - Commissioner of Railway Safety) ஆய்வு மட்டுமே எஞ்சியிருக்கிறது" என ரயில்வே அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனர். மேலும், "ரயில் பாதைகள், சிக்னல் அமைப்புகள், மின்சார இணைப்புகள், ரயில் நிலையங்களில் உள்ள பாதுகாப்பு வசதிகள் ஆகியவற்றை ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் முழுமையாக ஆய்வு செய்வார். இந்த ஆய்வு முடிந்து சான்றிதழ் கிடைத்த உடனேயே, பயணிகள் சேவை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்படும்" என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Velachery To St. Thomas Mount MRTS: எந்தெந்த பகுதி மக்களுக்கு நன்மை?
வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, மடிப்பாக்கம், நங்கநல்லூர் ஆகிய பகுதி மக்கள் பல வருடங்களாகப் பேருந்துகளிலும், மாற்றுப் பாதைகளிலும் சுற்றித் திரிந்து மக்கள் கடும் அவதிப்பட்டனர். தற்போது இந்த புதிய பறக்கும் ரயில் சேவை அப்பகுதி மக்களுக்கு இது உண்மையிலேயே பெரிய நிவாரணம் எனலாம். பிப்ரவரி மாதம் முதல் இப்பகுதி மக்களின் போக்குவரத்து மேலும் எளிதாகிவிடும் என்றார்.
