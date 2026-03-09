வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Beach Wedding Scheme: தமிழக அரசு சமீப காலமாகவே சுற்றுலாத்துறை மேம்படுத்தி வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களை தமிழக அரசு புதுப்பித்து வருகிறது. குறிப்பாக, தலைநகர் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களை நவீனமாக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ள கடற்கரைகளை நீலக்கொடி கடற்கரைகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, கோவளம் கடற்கரை நீலக்கொடி கடற்கரையாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.
TN Govt Beach Wedding Scheme: தமிழக அரசின் பீச் வெட்டிங் திட்டம்
தற்போது மெரினா கடற்கரை இரண்டாம் கட்ட நீலக்கொடி மேம்பாட்டு பணிகள் நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், மேலும் சுற்றுலா துறையை மேம்படுத்தும் வகையில், தமிழக அருசு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, நடுத்தர மக்களும் பீச் வெட்டிங் நடத்தும் வகையில், முக்கிய திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் திருமண நிகழ்ச்சிகளை பொதுவாகவே சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில் திருமண மண்டபகங்களில் தான் நடத்தப்படுகிறது. பிரபலங்கள், தொழில் அதிபர்கள் என அப்பர் கிளாஸ் மக்கள் தான் சென்னையில் ஈசிஆர் போன்ற கடற்கரைகளில் பிரம்மாண்டமாக திருமணத்தை நடத்துகின்றன. இதுபோன்ற கடற்கரையில் திருமணம் நடத்தவது என்பது ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்களின் கனவாக தான் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் தான், தமிழக அரசின் சுற்றுலா மற்றும் வளர்ச்சி கழகம் பீச் வெட்டிங் என்ற திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளது.
அதன்படி, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இனி திருமண நடத்த முடியும். தமிழக அரசின் இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதல்கட்டமாக மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு பீச் ரிசார்ட்டின் தனி கடற்கரையில் திருமண நடத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த ரிசார்ட்டில் திருமண விழா, கொண்டாட்டங்கள் நடத்த பயன்படுத்தலாம். இந்த இடத்தில் அதிக செலவு இல்லாமல், தம்பதி திருமண செய்து கொள்ளலாம். கடற்கரை திருமண திட்டத்தின் கீழ், தனியார் ரிசார்ட்டுகளை ஒப்பிடுகையில், மலிவு விலையில் நடத்தப்படும்.
TN Govt Beach Wedding Scheme: கட்டணம் எவ்வளவு?
அதன்படி, கடற்கரை இடத்திற்கான முன்பதிவு பராமரிப்பு கட்டணமாக ரூ.10,000 செலுத்த வேண்டும். சைவ உணவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.700, அசைவு உணவுக்கு ஒரு நபருக்கு சுமார் ரூ.1,100-லிருந்து தொடங்குகிறது. மேலும், 22 மணி நேரம் ரிசாட்டில் தங்குவதற்கு ரூ.5000 அறைகள் கிடைக்கும. மேலும், மேடை, மேடை அலங்காரங்கள், விளக்குகள் போன்ற ஏற்பாடுகளை திருமண வீட்டினர் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இத்திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தும் வகையில், மெரினா, கோவளம், நாகப்பட்டினம், ராமநாதபுரம் கடற்கரையில் நீலக்கொடி கடற்கரைகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பீச் வெட்டிங் திட்டம் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த உதவும். எனவே, தமிழக அரசு பீச் வெட்டிங் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பக்க ttdcoonline.com என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான முழு தகவலையும் இந்த இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த திட்டம் மூலம் குறைந்த விலையில் கடற்கரையில் நீங்கள் திருமணத்தை நடத்திக் கொள்ளலாம்.
தமிழக அரசின் திருமண திட்டங்கள்
தமிழக அரசு ஏற்கனவே பல்வேறு திருமண திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன்படி, சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்பவர்களுக்கு நிதியுதவி, கைம்பெண்கள், ஆதரவற்றோர் திருமண செய்வதற்கு நிதியுதவி திட்டங்களை தமிழக அரசு வழங்குகிறது. அந்த வகையிலி, டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி கலப்புத் திருமண நிதியுதவி திட்டம், அன்னை தெரசா நினைவு ஆதரவற்றோர் திட்டம், டாக்டர் தர்மாம்பாள் விதவை மறுமணம் திட்டம் ஆகியவற்றை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
முத்துலட்சுமி கலப்புத் திருமண திட்டம் மூலம் தம்பதிக்கு ரூ.50,000 ரொக்கம்,8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படுகிறது. தர்மாம்பாள் அம்மையார் நினைவு விதவை திருமண திட்டம் மூலம் மறுமணம் செய்பவர்களுக்கும் ரூ.50,000 ரொக்கம், 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படுகிறது. அன்னை தெரசா நினைவு ஆதரவற்ற பெண்கள் திருமண உதவித் திட்டம் மூலம், ரூ-50,000 மற்றும் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் பலரும் பலனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தற்போது கடற்கரை திருமண திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் கடற்கரையில் திருமணம் செய்யலாம்.
மேலும் படிக்க: குடும்பத்தை மீறி தான் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தார் - ஆதவ் அர்ஜுனா முக்கிய தகவல்!
மேலும் படிக்க: சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு தொகை செலவு செய்யலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ