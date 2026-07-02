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CPS அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! புதிய TAPS ஓய்வூதியத் திட்டம் - அரசு உத்தரவு

Tamil Nadu TAPS Pension Scheme : தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (CPS) கீழ் வரும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் வகையில், முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:23 PM IST
CPS அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! புதிய TAPS ஓய்வூதியத் திட்டம் - அரசு உத்தரவு
Image Credit: Tamil Nadu TAPS Pension Scheme Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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