/CPS அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! புதிய TAPS ஓய்வூதியத் திட்டம் - அரசு உத்தரவு

Tamil Nadu TAPS Pension Scheme : தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் வரும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் வகையில், நிலையான ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குவதற்காக தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (Tamil Nadu Assured Pension Scheme - TAPS) என்ற புதிய திட்டத்தை அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாதாந்திர இடைக்கால நிவாரணத் தொகை வழங்குவது குறித்து பணம் பெற்று வழங்கும் அலுவலர்களுக்கு கருவூலக் கணக்கு இயக்ககம் மிக முக்கியமான புதிய அறிவுறுத்தல்களைப் பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழக அரசு கடந்த 09.01.2026 அன்று வெளியிட்ட அரசாணைப்படி, கடந்த 01.04.2003 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ அரசுப் பணியில் சேர்ந்து, 01.01.2026 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ பணிஓய்வு பெற்ற அனைத்து அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த புதிய தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS) பொருந்தும். இத்திட்டத்திற்கான விரிவான விதிகள் மற்றும் செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை உருவாக்குவதற்கான பணிகளை அரசு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.
TAPS திட்டத்திற்கான இறுதி செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் முழு வடிவம் பெறும் வரை, தகுதியான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாதாந்திர இடைக்காலத் தொகை கருவூலம் வாயிலாக வழங்கப்பட உள்ளது. இதைப் பெற விரும்பும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அதற்கான படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து தங்களது உரிய அலுவலகத்தில் வழங்க வேண்டும். இதேபோல், பணியின் போது இறந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வாரிசுதாரர்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் மாதாந்திர இடைக்கால ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அதற்கான பிரத்யேக 'படிவம் - II'-னைப் பூர்த்தி செய்து உரிய அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வாறு பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட துறை மூலமாக ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு, கருவூலம் வழியாக மாதாந்திர இடைக்காலத் தொகை தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.
தற்போது இந்த இடைக்கால மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையைப் பெறும் ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிசுதாரர்கள், இத்திட்டத்தின் இறுதி செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் வகுக்கப்பட்டு முழு வடிவம் பெறும்போது, தங்களது விருப்பத்தினை தேவைப்பட்டால் மாற்றியமைத்துக் கொள்வதற்கும் தகுந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
01.01.2026 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ பணிஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் இறந்த பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு உரிய முறையில் அறிவுறுத்தி, அனைத்து விவரங்களையும் இணைப்புகளுடன் விண்ணப்பிக்க ஆவண செய்யுமாறு அனைத்து பணம் பெற்று வழங்கும் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அனைத்து சம்பளம் மற்றும் கணக்கு அலுவலர்கள், மண்டல இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் கருவூல அலுவலர்கள் தங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள கருவூல அலுவலகங்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி, இத்திட்டத்தினைத் திறம்படச் செயல்படுத்த நேரடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கருவூலக் கணக்கு இயக்ககத்தின் இயக்குநர் தனது உத்தரவில் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.