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தர்மபுரி விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! புதிய மின்மோட்டார் பம்புசெட் வாங்க ரூ.15,000 மானியம்

Dharmapuri: தர்மபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் புதிய மின்மோட்டார் பம்புசெட் வாங்க ரூ.15 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:33 PM IST
தர்மபுரி விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! புதிய மின்மோட்டார் பம்புசெட் வாங்க ரூ.15,000 மானியம்
Image Credit: Dharmapuri farmers electric motor pump set subsidy,

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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