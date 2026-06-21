/தர்மபுரி விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! புதிய மின்மோட்டார் பம்புசெட் வாங்க ரூ.15,000 மானியம்

Dharmapuri: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் வேளாண்மைத் தொழிலை மேம்படுத்தவும், பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு ஒரு அதிரடித் திட்டத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. நடப்பு 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டில், தகுதியுள்ள தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்குப் பழைய திறனற்ற மின்மோட்டார்களுக்குப் பதிலாக, புதிய மின்மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் வாங்க மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்தகவலை தர்மபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.வே.சரவணன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
நிலத்தடி நீர் பாசனத்தில் மின்மோட்டார் பம்புசெட் அமைக்கும் இந்தத் திட்டம், வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் மூலம் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
புதிய 4 நட்சத்திர தரம் (4 Star Rated) கொண்ட மின்மோட்டார் பம்புசெட் வாங்கிட ரூ.15,000/- அல்லது மின்மோட்டார் பம்புசெட்டின் மொத்த விலையில் 50 சதவீதம் (50%) ஆகியவற்றில் எது குறைவோ, அந்தத் தொகை விவசாயிகளுக்கு மானியமாக வழங்கப்படும்.
இந்த மானியத் தொகையானது விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகப் பின்னேற்பு மானியமாக (Back-ended Subsidy) செலுத்தப்படும்.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (SC/ST) வகுப்பைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு இத்திட்டத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
திறன் குறைந்த பழைய மின்மோட்டார் பம்புசெட்டுகளை மாற்ற நினைக்கும் விவசாயிகள்.
மின்சார வாரியத்தின் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட குதிரைத்திறன் (HP) கொண்ட திறன்மிகு பம்புசெட்டுகள் வாங்க விரும்பும் விவசாயிகள்.
புதியதாக ஆழ்துளைக் கிணறு அல்லது திறந்தவெளிக் கிணறு அமைத்து, சொந்தமாக மின் இணைப்பு (Service Connection) பெற்றிருக்கும் விவசாயிகள்.
ஏற்கனவே தோட்டக்கலை வளர்ச்சி முகமை மூலம் நுண்ணீர்ப்பாசன அமைப்பு (Micro Irrigation) நிறுவியுள்ள விவசாயிகள் அல்லது தற்போது அதனை நிறுவ விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முழு தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
பழைய பம்புசெட்டுகளுக்கு மாற்றாக மட்டுமன்றி, புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட கிணறுகளுக்கும் புதிய 4 நட்சத்திர தரம் கொண்ட மின்சார மோட்டார் பம்புசெட்டுகள் வாங்க மானியம் தரப்படுகிறது.
இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மின் நுகர்வு குறைவதோடு, பாசன வசதியும் தடையின்றிச் சீராகக் கிடைக்கும்.
தேவைப்படும் முக்கிய ஆவணங்கள்
இத்திட்டத்தின் கீழ் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கும் விவசாயிகள் பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
விவசாயி அடையாள அட்டை எண் (Farmer Register ID)
சிட்டா மற்றும் அடங்கல் நகல்
அடையாள ஆவணம் நகல்
நில வரைபடம் (FMB)
மின் இணைப்புச் சான்றிதழ் (EB Service Connection Certificate)
வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முன்பக்க நகல் (Bank Passbook Copy)
சாதிச் சான்றிதழ் (SC/ST பிரிவினருக்கு மட்டும்)
இத்திட்டம் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களைப் பெறவும், விண்ணப்பிக்கவும் விவசாயிகள் கீழே உள்ள அலுவலகங்களை அணுகலாம்:
மாவட்ட அளவில்: வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் மாவட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், தர்மபுரி.
வருவாய்க் கோட்ட அளவில்: தர்மபுரி மற்றும் அரூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகங்கள்.
வட்டார அளவில்: அந்தந்த வட்டார அளவில் உள்ள உதவி பொறியாளர் அல்லது இளநிலைப் பொறியாளர்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ தொடர்பு எண்கள்:
உதவி செயற்பொறியாளர், தர்மபுரி: 97862 10717
உதவி செயற்பொறியாளர், அரூர்: 75983 13950
தர்மபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுள்ள விவசாயிகள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தங்களின் பழைய மோட்டார்களை மாற்றி புதிய ஸ்டார் ரேட்டட் மோட்டார்களை மானிய விலையில் பெற்றுப் பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.