மாற்றுத்திறனாளி அரசு ஊழியர்களுக்கு நற்செய்தி! தமிழக அரசின் புதிய அரசாணை -முழு விவரம்

Rights of Persons with Disabilities Act 2016: தமிழக அரசுத் துறைகளில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வில் (Promotion) 4% இட ஒதுக்கீடு வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இது தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முக்கியப் பதவிகள் முதல் அடிமட்டப் பதவிகள் வரை பொருந்தும். மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டம் 2016-ன் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு அரசாணை
உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அமைப்புகளின் நீண்ட கால கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. நேரடி நியமனத்தில் (Direct Recruitment) ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள இந்த 4% இட ஒதுக்கீடு, தற்போது குரூப் 'A', 'B', 'C' மற்றும் 'D' ஆகிய அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் பதவி உயர்வுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. தகுதியான நபர்கள் இல்லாத பட்சத்தில், அந்த இடங்கள் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்படும்.
எந்த பணி ஊழியர்களுக்கு அதிக பலன் கிடைக்கும்?
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியில் இருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, குறிப்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இது பெரும் பலன் அளிக்கும். அதாவது உதவியாளர் (Assistant), உதவிப் பிரிவு அலுவலர் (ASO), பிரிவு அலுவலர் (Section Officer), மற்றும் துணைச் செயலாளர் (Under Secretary) போன்ற நிர்வாகப் பதவியில் இருப்பவர்களுக்கும், அதேபோல தனி உதவியாளர் (Personal Assistant), தனிப்பட்ட எழுத்தர் (Personal Clerk) உபட நிபுணத்துவப் பதவியில் இருப்பவர்களுக்கும், மேலும் தச்சர் (Carpenter), பதிவு எழுத்தர் (Record Clerk) மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் என தொழில்நுட்பம் மற்றும் இதரப் பதவிகளில் பணிபுரிந்து வரும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்த அரசாணை மூலம் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
இட ஒதுக்கீடு பயன் யாருக்கு கிடைக்கும்?
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியில் இருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகான இட ஒதுக்கீட்டைப் பெறுவதற்குச் சில முக்கிய விதிமுறைகள் உள்ளன. அதன் தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருத்து அரசுப் பணியிடங்களில் 4% பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.
- குறைந்தபட்சம் 40% மற்றும் அதற்கு மேல் பாதிப்பு உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டுமே இந்த இட ஒதுக்கீட்டிற்குத் தகுதியானவர்கள்.
- டைப்பிஸ்ட் போன்ற குறிப்பிட்ட வேலைகளுக்கு, அந்தப் பணியைச் செய்வதற்குத் தேவையான குறைந்தபட்சத் திறன் (உதாரணமாக: தட்டச்சு வேகம் மற்றும் துல்லியம்) இருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம்.
- பதவி உயர்வுக்கான 'பெனல்' (Panel) தயாரிக்கும்போது, தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளை முன்னுரிமை வரிசையில் வைக்க இந்த அரசாணை வழிவகை செய்கிறது.
4% இட ஒதுக்கீடு எந்த மாற்றுத்திறனாளி வகைக்கு கிடைக்கும்?
- பார்வையற்றோர் மற்றும் பார்வைத்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள்.
- செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள்.
- உடல் இயக்கக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் (தசைச்சிதைவு நோய், தொழுநோயால் குணமானவர்கள் உட்பட).
- ஆட்டிசம், அறிவுசார் குறைபாடு மற்றும் கற்றல் குறைபாடு உள்ளவர்கள்.
இட ஒதுக்கீடு அனைத்துத் துறைகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்படுமா?
தலைமை செயலகத்திற்கு மட்டுமின்றி, தமிழக அரசின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து அரசுத் துறைகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் அந்தந்தத் துறைகள் தனித்தனியாகப் பதவிகளை அடையாளம் கண்டு வருகின்றன.
அரசாணை மூலம் மாற்றுத்திறனாளி என்ன பயன்கள்?
இந்த அரசாணை மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகள் உயர் பதவிகளுக்குச் செல்வது எளிதாகும். இது அவர்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக அந்தஸ்தை உயர்த்துவதோடு, அரசு நிர்வாகத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பையும் அதிகரிக்கும்.
