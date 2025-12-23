மாத உதவித்தொகை உயர்வு... பெட்ரோல், அரிசி பணமும் அதிகரிப்பு - அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Puducherry Welfare Schemes For Different Abled People: புதுச்சேரியில் இன்று (டிசம்பர் 23) நடைபெற்ற அரசு விழாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை உயர்த்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார். மேலும் அவர்களுக்கான மாத அரிசி விநியோகமும், மாதம் கொடுக்கப்படும் பெட்ரோலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழாவில் பேசிய புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, "சமூக நலத்துறை மூலம் 21 ஆயிரத்து 539 மாற்றுதிறனாளிகள் பயன்பெறுகிறார்கள். வேலைவாய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நிதி உதவி என வழங்கப்படுகிறது. வாகனங்களுக்கான பெட்ரோல் மாதம் 25 லிட்டரில் இருந்து 5 லிட்டர் உயர்த்தி மொத்தம் 30 லிட்டராக விநியோகிக்கப்படும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை பயனாளர்களுக்கு ரூ. 3000 உதவித்தொகை வாங்குபவருக்கு ரூ. 3500 ஆகவும், ரூ. 4800 வாங்குவோருக்கு ரூ. 5500 ஆகவும் உயர்த்தப்படும். தற்போது மாதம் 15 கிலோ அரிசிக்கு பணம் நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்துகிறது. அடுத்து 20 கிலோ அரிசிக்கான பணம் வரவு வைக்கப்படும். தற்போது 15 கிலோ அரிசிக்கு கிலோவுக்கு ரூ. 30 தருவதை, ரூ. 40 ஆக உயர்த்தி மாதம் ரூ. 800 அரிசி பணம் வழங்கப்படும். பண்டிகை காலத்தில் துணிகள் வாங்குவதற்கு ரூ. 500 வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இனி ரூ. 750 ஆக உயர்த்தி தரப்படும். உயர்த்தப்பட்ட தொகை விரைவில் தரப்படும்" என அறிவித்தார்.
