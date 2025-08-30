English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! நீண்டநாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றம்!

தமிழக அரசு நெற்பயிருக்கான கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி, அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 30, 2025, 09:08 AM IST
  • தமிழக விவசாயிகளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி!
  • நெல் கொள்முதல் விலை அதிரடி உயர்வு!
  • அரசாணை வெளியீடு!

விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! நீண்டநாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றம்!

தமிழக விவசாயிகளின் மனதில் மகிழ்ச்சியை வரவழைக்கும் விதமாக, அதிக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நெற்பயிருக்கான கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி, அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளது. தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அரசாணையின்படி, நெல் கொள்முதல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ஒரு குவிண்டால் (100 கிலோ) சாதாரண ரக நெல்லுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக ரூ.2,500 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல், சன்ன ரக நெல்லுக்கு ஒரு குவிண்டால் ரூ.2,545 ஆக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலையானது, செப்டம்பர் 1 முதல் அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 வரை அதாவது ஒரு வருட காலத்திற்கு அமலில் இருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை

இந்த விலை உயர்வு விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரித்து வரும் தற்போதைய சூழலில், அரசின் இந்த அறிவிப்பு தங்களுக்கு பெரிய ஆறுதலையும், பொருளாதார ரீதியான பாதுகாப்பையும் அளிப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த விலை உயர்வு, விவசாய கடன் சுமைகளை குறைக்கவும், அடுத்த போகத்திற்கான சாகுபடி பணிகளை நம்பிக்கையுடன் தொடங்கவும், குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் நிச்சயம் உதவியாக இருக்கும். இது விவசாயிகளின் உழைப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆதரவு விலை

ஒவ்வொரு ஆண்டும், மத்திய அரசு காரீ மற்றும் ராபி பருவ பயிர்களுக்கு நாடு தழுவிய அளவில் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை அறிவிக்கிறது. இந்த விலையானது, விவசாயிகளின் உற்பத்தி செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழக அரசு, மத்திய அரசு அறிவித்த ஆதரவு விலையுடன், தனது பங்கிற்கு கூடுதலாக ஊக்கத்தொகையையும் சேர்த்து வழங்கி, கொள் முதல் விலையை மேலும் உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது. இது, மாநில விவசாயிகளின் நலன் மீது தமிழக அரசு கொண்டுள்ள சிறப்புக் கவனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

நெல் மட்டுமல்லாமல், தமிழக அரசு மற்ற முக்கிய பயிர்களுக்கும் ஆதரவு அளித்து வருகிறது. காரீ பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் பருத்தி, மக்காச்சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு உள்ளிட்ட சுமார் 14 வகையான பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு, கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. அரசின் இந்த விரிவான ஆதரவு கொள்கை, விவசாயிகளை பல்வகை பயிர்களை சாகுபடி செய்ய ஊக்குவிப்பதோடு, அவர்களுக்கு லாபகரமான விலையை உறுதி செய்து, விவசாய துறையை வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இந்த ஒட்டுமொத்த நடவடிக்கைகள், தமிழகத்தின் வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: பிரதமரின் தாயாரை இழிவுபடுத்துவது தேசத்தை அவமதிக்கும் செயல் - வானதி சீனிவாசன்!

