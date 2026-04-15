  • Good News: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! விஜய் வாக்குறுதி மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்?

Good News: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! விஜய் வாக்குறுதி மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்?

Old Pension Scheme News In Tamil: 2026 தேர்தலை இலக்காகக் கொண்டு, அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கனிவுடன் பரிசீலிப்பதாகவும், காவலர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை ₹25,000 ஆக உயர்த்துவதாகவும் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இது அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 15, 2026, 12:24 PM IST

Good News: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! விஜய் வாக்குறுதி மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்?

Vijay Political Promises About OPS: தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நோக்கிய நகர்வுகள் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டன. குறிப்பாக தமிழக அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட காலக் கனவான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வருவது குறித்த விவாதம் இப்போது மீண்டும் முன்னெழுந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் காவல்துறை மத்தியில மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS): மீண்டும் வருமா?

அரசு ஊழியர்களின் முதுமைக்காலப் பாதுகாப்பாக இருந்த பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டு, பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) கொண்டுவரப்பட்டதில் இருந்தே ஊழியர்கள் போராடி வருகின்றனர். 2021 தேர்தலில் திமுக இதற்கான வாக்குறுதியை அளித்தும், நிதி நெருக்கடியால் அது இன்னும் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. 

அதற்கு மாறாக ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. மேலும் அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையை ஏற்று 'உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (TAPS) செயல்படுத்த ரூ.11,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தற்போது திருப்பூர் மாவட்டப் பகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். "தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் மிகவும் கனிவுடன் பரிசீலிக்கும்" எனக் கூறியுள்ளார் மற்ற கட்சிகள் இது குறித்து மௌனம் காக்கும் நிலையில், விஜய்யின் இந்த அறிவிப்பு அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

காவல்துறையினருக்கு சம்பள உயர்வு

இரவு பகல் பாராமல் உழைக்கும் காவலர்களின் நலன் காக்க, அவர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்பில் அதிரடி மாற்றங்களை விஜய் முன்மொழிந்துள்ளார். தற்போது காவலர்களின் அடிப்படை மாதச் சம்பளம் தோராயமாக ரூ. 18,000 ஆக உள்ளது. தவெக ஆட்சி அமைந்தால் இதை ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்துவோம் என விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். இது காவல்துறை குடும்பங்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

லஞ்சமில்லா பதவி உயர்வு -விஜய் வாக்குறுதி

அரசுத் துறைகளில் நிலவும் மற்றொரு முக்கியப் பிரச்சனை பதவி உயர்வுக்குப் பணம் கேட்கும் கலாச்சாரம்.பதவி உயர்வுக்காகப் பணம் கொடுக்கும் முறையை முற்றிலுமாக ஒழிப்போம் என விஜய் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார். தகுதி மற்றும் சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் மட்டுமே பதவி உயர்வு வழங்கப்படும் என்பதே தவெகவின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.

OPS நடைமுறைக்குச் சாத்தியமா?

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது கடினம் என்று ஒரு தரப்பு கூறினாலும், இந்தியாவில் சில மாநிலங்கள் இதனைச் சாத்தியப்படுத்தியுள்ளன. ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் இத்திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதாக அறிவித்துள்ளன.

மத்திய அரசு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) அறிமுகப்படுத்தினாலும், ஊழியர்களின் ஒரே இலக்காக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் எனபது மட்டுமே உள்ளது.

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதி பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) குறித்து விஜய்யின் நிலைப்பாடு என்ன?

தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால், அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையான பயைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்துவது குறித்து அரசு "மிகவும் கனிவுடன் பரிசீலிக்கும்" என்று விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.

2. காவல்துறையினருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு?

தற்போது காவல்துறையினரின் அடிப்படைச் சம்பளம் தோராயமாக ₹18,000 ஆக உள்ளது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால், இதை ₹25,000 ஆக உயர்த்துவோம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது காவலர்களின் பொருளாதார நிலையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3. நிதி நெருக்கடி உள்ள சூழலில் OPS அமலாக்கம் சாத்தியமா?

இது ஒரு சவாலான காரியம் என்றாலும், ராஜஸ்தான், ஹிமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்கள் இத்திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதாக அறிவித்துள்ளன. எனவே, முறையான நிதி மேலாண்மை மூலம் தமிழகத்திலும் இதைச் சாத்தியப்படுத்த முடியும் என்பதே தவெக-வின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.

4. இந்த அறிவிப்புகள் 2026 தேர்தலில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

தமிழகத்தில் சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உள்ளனர். அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் சேர்த்தால், இது ஒரு பெரிய வாக்கு வங்கியாகும். திமுக-வின் வாக்குறுதி இன்னும் முழுமையடையாத நிலையில், விஜய்யின் இந்த அறிவிப்புகள் ஒரு 'கேம்-சேஞ்சராக' அமைய வாய்ப்புள்ளது.

5. தவெக-வின் முழுமையான தேர்தல் அறிக்கை எப்போது வெளியாகும்?

தற்போது முதற்கட்டமாகச் சில முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், கட்சியின் விரிவான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தேர்தல் அறிக்கை வரும் நாட்களில் (குறிப்பாக ஏப்ரல் 16-க்குப் பிறகு) வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

