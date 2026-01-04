English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! விரைவில் முக்கிய அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி!

இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! விரைவில் முக்கிய அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி!

Tamil Nadu Intermediate Teachers Protest: தமிழகத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி வர உள்ளது. இதுகுறித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:44 AM IST
  • இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர் போராட்டம்
  • சம வேலைக்கு சம ஊதியம்
  • விரைவில் நல்ல செய்தி

இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! விரைவில் முக்கிய அறிவிப்பு.. தமிழக அரசு அதிரடி!

Tamil Nadu Intermediate Teachers Protest: தமிழகத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க கோரி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்தப் போராட்டத்தின் போது, ​​தினமும் ஏராளமான ஆசிரியர்கள் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம்

2009ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதிக்கு முன்பு நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் ரூ.8,370 அடிப்படை ஊதியத்தை பெற்று வருகின்றனர். இந்த  தேதிக்குப் பிறகு நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் ரூ.5,200 பெற்று வருகின்றனர். தற்போது, ​​2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரே மாதிரியான தகுதிகளைக் கொண்டிருந்தாலும், ஒரே மாதிரியான பணிகளைச் செய்தாலும் ரூ.5,200 அவர்களுக்கு ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது.

அடிப்படை ஊதியதில் ரூ.3,000 வரை வேறுபாட்டில் இருந்த ஊதிய முரண்பாடு, இப்போது மொத்த ஊதியத்தில் ரூ.25,000-ரூ.30,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஒரே பணியை செய்யும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு இடையே ஊதிய முரண்பாடு நிலவுவது நியாயமற்றது என ஆசிரியர்கள் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் இந்த கோரிக்கை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். 

திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில்  ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாட்டை சரி செய்வோம் என வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், கடந்த 5 ஆண்டில் எந்தவித நடவடிக்கையும்  அரசு எடுக்கவில்லை என ஆசிரியர்கள் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர். தமிழக அரசும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு இன்னும் பதிலளிக்கவில்லை. 

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய தகவல்

அதிமுக, பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளும், சிபிஐ, சிபிஎம் போன்ற திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளும் ஆசிரியர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்து, அவர்கள் மீதான காவல்துறை நடவடிக்கையைக் கண்டித்துள்ளன. இதற்கிடையில் தான், முதல்வர் ஸ்டாலின் புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இந்த நிலையில், இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.  

இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும். தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் வாக்குறுதியளித்ததை மட்டுமே அவர்கள் கேட்கிறார்கள்.  எனவே, ஆசிரியர்களை அரசு கைவிடாது.  ஆசிரியர்களின் போராட்டம் அவர்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. 

அவர்கள் எங்கள் குடும்பத்தின் ஒருவராகவே பார்க்கிறோம். ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது குறித்து நிதித்துறையின் மூத்த அதிகாரிகளை சந்திப்பேன். கண்டிப்பாக பொறுமையாக இருந்தால் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றுவோம். அவர்களை கைவிட மாட்டோம்" என்றார்.

ஜனவரி 5 ஆம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ள நிலையில், ஆசிரியர்கள் போராட்டங்களைத் தொடர்வதில் உறுதியாக உள்ளனர். "எங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டங்கள் தொடரும். தமிழக அரசு தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம்," என்று SSTAவின் மாநில துணைத் தலைவர் வேல்முருகன் கூறினார். எனவே, இடைநிலை ஆசிரியர்களின் போராட்டம் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், மாணவர்கள் பாதிக்கப்படலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: தேர்தல் வியூகம்! பொங்கல் பரிசு ₹5000 கிடைக்குமா? விரைவில் அறிவிப்பு? முழு விவரங்கள்

 

மேலும் படிக்க: சென்னை டூ ராமேஸ்வரம்! 8 மணி நேரத்தில் சல்லுன்னு போகலாம்.. ரெடியான வந்தே பாரத்!

 

