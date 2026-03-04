English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நில உரிமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி! பட்டா, சிட்டா இனி ஒரே ஆவணம் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Patta : நிலத்தின் பட்டா, சிட்டா, எம்எம்பி எல்லாம் இனி ஒன்றாக பெறும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த நில ஆவணம் மற்றும் பட்டா மாறுதல் விவரங்களின் அறிக்கை ஆகியவற்றின் இணையவழி சேவைகளை தொடங்கியுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 4, 2026, 08:34 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • பட்டா, சிட்டா பெறும் நடைமுறையில் மாற்றம்
  • இனி இந்த ஆவணங்களை ஆன்லைனில் பெறலாம்

தமிழ்நாட்டு மக்கள் தங்களின் நிலத்தின் பட்டா, சிட்டா, எப்எம்பி பெறும் நடைமுறையில் முக்கிய மாற்றங்களை அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. பட்டா, சிட்டா, எப்எம்பி ஆவணங்களை ஆன்லைனில் இனி ஒரே ஆவணமாக பெறும் வகையில், எல்லா சேவைகளும் ஆன்லைனுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இனி இவற்றை எளிதாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதுவரை நில உரிமையாளர்கள் தங்கள் நிலம் தொடர்பான ஆவணங்களை வங்கிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க இதுவரை தனித்தனியாக பதிவிறக்கம் செய்து வந்தனர்.

இந்தச் சிரமத்தைக் குறைக்க, கடந்த 2021-2022 மற்றும் 2024-2025 சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளின்படி, பட்டா, சிட்டா, எப்எம்பி உள்ளிட்டவற்றை எளிதில் ஆன்லைனில் பெறும் புதிய சேவைகள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள நில அளவை மற்றும் நிலவரித்திட்ட இயக்குநரகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இச்சேவைகளை வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார். 

ஒருங்கிணைந்த நில ஆவணம் (Integrated Land Record) :

நில உரிமையாளர்கள் தங்களது நிலம் தொடர்பான ஆவணங்களை வங்கிகள் மற்றும் இதர அலுவலகங்களில் சமர்பிக்கும் பொருட்டு, https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html என்ற இணையதளத்தில் அவற்றை தனித்தனியாக பதிவிறக்கம் செய்து வழங்கும் நிலை இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் இந்த மூன்று ஆவணங்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரே ஆவணமாக வழங்கும் பொருட்டு, கடந்த 2021 2022 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதன்படி, இனிமேல் நில உரிமைதாரர்களுக்கு இந்த மூன்று ஆவணங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, ஒரே ஆவணமாக வழங்கப்படவுள்ளது. தங்களது நிலம் சார்ந்த மாவட்டம், வட்டம், கிராமம், புல எண், உட்பிரிவு எண் ஆகிய விவரங்களை உள்ளீடு செய்து https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html இணையதளத்தில் பார்வையிட்டு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

பட்டா மாறுதல் விவரங்களின் அறிக்கை (History of Patta Transfer) :

ஒரு நிலத்தின் உரிமை மாற்ற வரலாற்றைத் தெரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் இச்சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழக நில ஆவணங்கள் 'தமிழ்நிலம்' மென்பொருள் மூலம் 2014 முதல் 2016 வரை கணினிப்படுத்தப்பட்டன. 2016-ம் ஆண்டு முதல் இணைய வழியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து பட்டா மாற்ற விவரங்களும் இதில் இடம்பெறும். இதன் மூலம் பத்திரப் பதிவுத் துறையில் வழங்கப்படும் வில்லங்கச் சான்றிதழைப் (EC) போலவே, வருவாய்த் துறையில் நில உரிமை மாற்றங்களை இந்த அறிக்கையின் மூலம் வெளிப்படையாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் கட்டணங்கள்

நில உரிமையாளர்கள் https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html என்ற இணையதளத்தில் https://tamilnilam.tn.gov.in/citizen என்ற
ஆப்சனை தேர்வு செய்து தங்களது நிலம் சார்ந்த விவரங்களான மாவட்டம், வட்டம், கிராமம், புல எண், உட்பிரிவு எண் மற்றும் விவரம் தேவைப்படும் தேதியினை தேர்வு செய்ய வேண்டும். பின்னர், பட்டா மாற்ற விவரக் கட்டணமான ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ. 50/- வீதம் மற்றும் செயலாக்க கட்டணமாக ரூ. 60/- ஆகியவற்றை இணையம் வாயிலாக இத்தொகையினை செலுத்தி விண்ணப்பம் செய்தவுடன், 'முந்தைய பட்டா மாறுதல் விவர அறிக்கை' நில உரிமைதாரரின் 'Citizen Portal' கணக்கில் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கும். இதனை நில உரிமையாளர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம்.

இந்நிகழ்ச்சியில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பெ.அமுதா ஐஏஎஸ், நில நிருவாக ஆணையர் கஜலட்சுமி ஐஏஎஸ் மற்றும் நிலஅளவை மற்றும் நிலவரித்திட்டத் துறையின் உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

மேலும் படிக்க | இலவச கேஸ் முதல் இட ஒதுக்கீடு வரை! நாட்டிலேயே முதன்முறையாக திமுக கொண்டு வந்த திட்டங்கள்

மேலும் படிக்க | இனி இந்த 6 உதவித்தொகை பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

