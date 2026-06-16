/பெண் குழந்தைக்கு ரூ.50 ஆயிரம்! யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? அரசின் அறிவிப்பு விவரம்

Tamil Nadu Government :தமிழ்நாட்டில் பெண்சிசுக்கொலையை அறவே ஒழித்தல், ஆண் குழந்தையை மட்டுமே விரும்பி ஏற்கும் நிலையினை மாற்றுதல், பெண் கல்வியினை ஊக்கப்படுத்துதல் எனக் குழந்தைகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, முதன்முதலில் முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தைப் பாதுகாப்புத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தால் 50 ஆயிரம் ரூபாய், இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் தலா 25 ஆயிரம் ரூபாய், மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருந்தாலும் தலா 25 ஆயிரம் பெறலாம். எனவே, தகுதியான குடும்பத்தினர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
1. 40 வயதுக்குள் பெற்றோரில் ஒருவர் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்க வேண்டும்.
2. குடும்பத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். 3வது பெண் குழந்தை இருந்தாலும் உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
3. ஆண் குழந்தை இருக்கக்கூடாது. பின்னாளில் ஆண் குழந்தையைத் தத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் கூடாது.
4. விண்ணப்பிக்கும் போது பெற்றோர் அல்லது அவர்களின் பெற்றோர் தமிழகத்தில் பத்தாண்டுகள் வசித்தவராக இருக்க வேண்டும்.
5. திட்டம் 1-ன் கீழ் ஒரு பெண் குழந்தை மட்டும் இருப்பின் அக்குழந்தை பிறந்த 3 ஆண்டிற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
6. திட்டம் 2-ன் கீழ் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் எனில், இரண்டாவது குழந்தை பிறந்த 3 ஆண்டிற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
7. ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,20,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
8. இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறப்புச்சான்றிதழ் (மாநகராட்சி/ வட்டாட்சியர் அலுவலகம்/நகராட்சியர் அலுவலகம்)
2. பெற்றோரின் வயதுச்சான்றிதழ் (பிறப்புச்சான்றிதழ்/ பள்ளிச்சான்றிதழ், அரசு மருத்துவரின் சான்றிதழ்)
3. குடும்ப நல அறுவை சிகிச்சை சான்றிதழ் (சம்பந்தப்பட்ட அரசு அல்லது தனியார் மருத்துவமனை)
4. வருமானச்சான்றிதழ் (வட்டாட்சியர் அலுவலகம்)
5. ஆண் குழந்தை இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்.
6. இருப்பிடச்சான்றிதழ் (விண்ணப்பிக்கும் போது பெற்றோர் அல்லது அவர்களது பெற்றோர் 10 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும்)
இ-சேவை மையத்தில் இணையதளம் மூலம் அனைத்து சான்றிதழ்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்கள் பெற மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் கூடுதல் கட்டடம், பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், தருமபுரி மாவட்டம் அலுவலக தொலைபேசிஎண். 04342-233088 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.