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பெண் குழந்தைக்கு ரூ.50 ஆயிரம்! யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? அரசின் அறிவிப்பு விவரம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50 ஆயிரம் பெற பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:48 AM IST
பெண் குழந்தைக்கு ரூ.50 ஆயிரம்! யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? அரசின் அறிவிப்பு விவரம்
Image Credit: Tamil Nadu Government Girl Child Protection Scheme Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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