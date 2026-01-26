சென்னை ஆலந்தூரில் 7 மாடி கட்டடம்... CMRL போடும் பீஸ்ட் பிளான் - இதனால் என்ன பயன்?

Chennai Metro Rail Limited: ஆலந்தூர் மெட்ரோ நிலையத்தை ஒரு மிகப்பெரிய வணிக மையமாக மாற்ற சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (CMRL) திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக ஆலந்தூர் மெட்ரோ நிலையத்திற்குப் பின்புறம் பிரம்மாண்ட கட்டடம் ஒன்றை சிஎம்ஆர்எல் திட்டமிட்டுள்ளது.
CMRL: 5வது வழித்தடம் ஆலந்தூர் வரை நீட்டிப்பு
ஆலந்தூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் தற்போது செயல்பாட்டில் இருக்கும் இரண்டு வழித்தடங்களும் சந்திக்கும் ஒரு மெட்ரோ நிலையமாக இருக்கிறது. தற்போது இரண்டாம் கட்ட திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் 5வது வழித்தடம் சோழிங்கநல்லூர் வரை மட்டுமின்றி, தற்போது ஆலந்தூர் வரை நீட்டிக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஆலந்தூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் முக்கியமான போக்குவரத்து மையமாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
CMRL: ஆலந்தூரில் 7 மாடி கட்டடம்
குறிப்பாக, இங்கு மக்கள் வழித்தடங்கள் மாறுவதற்கு இந்த ரயில் நிலையத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துவார்கள். இதனால் மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் ரயில் நிலையமாக தற்போது இருக்கிறது, எதிர்காலத்திலும் மக்கள் பயன்பாடு இங்கு அதிகமாகும். அந்த வகையில், சுமார் 3.75 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் அடுக்குமாடிகளைக் கொண்ட பிரம்மாண்ட 7 மாடி கட்டடம் ஒன்றை ஆலந்தூர் ரயில் நிலையத்தின் பின்புறத்தில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.
CMRL: கட்டடத்தில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும்?
இந்த 7 மாடி கட்டடத்தின் என்னென்ன வசதிகளெல்லாம் இருக்கும் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். கீழ் தளங்களில் வணிக வளாகங்களும் (Shopping Hub), மேல் தளங்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான அலுவலக இடங்களும் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அமைக்கப்பட இருக்கும் இந்த கட்டடம், இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ திட்டத்தின் ஆலந்தூர் மெட்ரோ நிலையத்துடன் இணைப்புப் பாலம் (Link Bridge மூலம் நேரடியாக இணைக்கப்படும்.
இதன்மூலம் மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் எளிதாக ஆலந்தூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஷாப்பிங் மையத்திற்குச் செல்லலாம். இந்தக் கட்டடத்தின் தரைக்கு அடியில் இரண்டு நிலைகளில் கார்கள், இருசக்கர வாகனங்களை உள்ளிட்ட நிறுத்துவதற்கான பிரத்யேக பார்க்கிங் வசதிகள் செய்யப்படும். இந்தக் கட்டடம் நவீன முகப்பு வடிவமைப்பு உடனும், பசுமையான திறந்தவெளி இடங்கள் மற்றும் காற்றோட்டமான உள் பகுதியைக் கொண்டிருக்கும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
CMRL: வருவாயை அதிகரிக்க திட்டம்
மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையிலும், டிக்கெட் கட்டணம் அல்லாத பிற வழிகளில் வருவாயைப் பெருக்கும் வகையிலும், இத்தகைய வணிக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் கையில் எடுத்திருக்கிறது. இதற்காக தகுந்த ஆலோசகரை நியமிக்க தற்போது டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
CMRL: 13 நிலையங்களில் வணிக மேம்பாட்டுப் பணிகள்...
ஆலந்தூர் மெட்ரோ நிலையத்தை ஒட்டி கத்திப்பாரா பகுதியில் ‘அர்பன் ஸ்கொயர்’ (Urban Square) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய ஷாப்பிங் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்களை அமைக்கும் திட்டம், ஆலந்தூரை சென்னையின் முக்கிய வணிக மையமாக மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ திட்டத்தின் கீழ் ஆலந்தூர் ரயில் நிலையத்தில் மட்டுமின்றி மந்தவெளி, திருமங்கலம், பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூர் உள்ளிட்ட 13க்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலும் இதுபோன்ற வணிக மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | ஊட்டி, கொடைக்கானலில் வரும் புதிய சேவை... வேற லெவல் ஐடியா - மிரட்டும் சென்னை மெட்ரோ!
மேலும் படிக்க | சென்னைக்கு டபுள் ஜாக்பாட்... ரெடியாகும் கோயம்பேடு - பட் ரோடு மெட்ரோ... எப்போது முதல்?
மேலும் படிக்க | கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்: விரைவில் நல்ல செய்தி.. சூப்பர் அப்டேட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ