முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச பேருந்து சேவை பெறுவது எப்படி?

Free Bus Travel for Senior Citizens and PwDs: தமிழகத்தில் ஜனநாயகத் திருவிழாவான சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதில் தேர்தல் ஆணையம் மிகுந்த உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எவ்வித சிரமமுமின்றி தங்களின் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்பதற்காக, தமிழக அரசு மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் இணைந்து மிக முக்கியமான ஒரு சலுகையை அறிவித்துள்ளன.
100% வாக்குப்பதிவு இலக்கு - சிறப்பு நடவடிக்கைகள்
தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய நோக்கமே "யாரும் விடுபடக்கூடாது" (No Voter Left Behind) என்பதுதான். போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காரணத்தினாலோ அல்லது உடல்நிலை காரணமாகவோ ஒரு வாக்காளர் கூட தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்யாமல் இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகப் பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாகவே, தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இலவசப் பேருந்து சேவை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
முதியவர்களுக்குக் கிடைத்த நற்செய்தி: ஏப்ரல் 23 அன்று இலவசப் பயணம்!
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் நாளான ஏப்ரல் 23 அன்று, 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைத்து முதியோர்களும் நகரப் பேருந்துகளில் (Town Buses) கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இலவச பேருந்து சேவை சலுகையின் சிறப்பம்சங்கள்
முன்பதிவு தேவையில்லை: இந்த இலவசப் பயணத்தைப் பெறுவதற்கு முதியவர்கள் முன்கூட்டியே எவ்வித பதிவும் செய்யத் தேவையில்லை.
டோக்கன் முறை கிடையாது: பொதுவாக அரசுப் பேருந்துகளில் வழங்கப்படும் இலவசப் பயண டோக்கன்கள் எதுவும் இதற்குத் தேவையில்லை.
நேரக் கட்டுப்பாடு: தேர்தல் நாளான அன்று காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 7:00 மணி வரை, அதாவது வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் முழு நேரத்திலும் இந்தச் சலுகை அமலில் இருக்கும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு சலுகைகள்
முதியவர்களைப் போலவே, அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் இந்த இலவசப் பேருந்து வசதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாகப் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள், உடல் இயக்கக் குறைபாடு உடையவர்கள் என அனைவரும் எவ்விதக் கட்டணமுமின்றி பேருந்துகளைப் பயன்படுத்தி வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் செல்லலாம்.
அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தத் தேவையான ஆவணங்கள்
இந்த இலவசப் பயணச் சலுகையைப் பயன்படுத்த விரும்பும் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள், பேருந்து நடத்துநரிடம் தங்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தைக் காட்டினால் போதுமானது.
- வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID)
- ஆதார் அட்டை
- ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு
- முதியோர் உதவித்தொகை அட்டை
- நலவாரிய அட்டை
- மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆவணங்கள்:
- தேசிய மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை (UDID Card)
- வாக்காளர் அடையாள அட்டை
வீட்டிற்கே வந்து அழைத்துச் செல்லும் பிரத்யேக வாகனச் சேவை விவரம்
பேருந்தில் கூட பயணிக்க முடியாத அளவிற்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் சக்கர நாற்காலி (Wheelchair) பயன்படுத்தும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காகத் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு மாபெரும் வசதியைச் செய்துள்ளது.
வீட்டு வாசலுக்கே வரும் வாகன சேவை
வாக்காளர்களை அவர்கள் வீட்டிலிருந்தே அழைத்துச் சென்று, வாக்களிக்க வைத்து, மீண்டும் பாதுகாப்பாக வீட்டில் விடும் முழுமையான இலவச வாகனத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
இந்தச் சேவையைப் பெற விரும்புவோர் தேர்தல் ஆணையத்தின் 'சாக்ஷம்' (Saksham) மொபைல் செயலி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது 1950 என்ற கட்டணமில்லா உதவி எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு தங்களின் தேவையைப் பதிவு செய்யலாம்.
சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை - தமிழகம் முழுவதும் அமல்
மதுரை மாவட்டத்தில் இந்த ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அதிகாரியுமான பிரவீண் குமார் விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். இதேபோல், தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இதற்கான உரிய உத்தரவுகளைப் போக்குவரத்துத் துறையினருக்கு வழங்கியுள்ளனர். இதனால் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவோம்
வாக்களிப்பது என்பது ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமை மற்றும் கடமை. போக்குவரத்து என்பது ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அரசு எடுத்துள்ள இந்த முயற்சி சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினருக்கும் சம வாய்ப்பை வழங்குகிறது. எனவே முதியோர்களும் மாற்றுத்திறனாளிகளும் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, எவ்விதச் சிரமமுமின்றி வாக்குச் சாவடிகளுக்குச் சென்று தங்களின் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
100% வாக்குப்பதிவு அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இந்த இலவசப் பேருந்து சலுகை எந்தத் தேதியில் பொருந்தும்?
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் நாளான ஏப்ரல் 23 அன்று மட்டும் இந்த இலவசப் பயணச் சலுகை முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
2. யார் யாரெல்லாம் இந்த இலவசப் பயணச் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்?
60 வயது பூர்த்தியடைந்த முதியவர்கள் அனைவரும் மற்றும் பார்வைக் குறைபாடு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகள்.
3. இலவசமாகப் பயணிக்க முன் அனுமதி அல்லது டோக்கன் தேவையா?
இல்லை. இந்தச் சலுகையைப் பெற எவ்வித முன்பதிவோ அல்லது கட்டணமில்லா பயண டோக்கனோ தேவையில்லை எனத் தேர்தல் ஆணையம் தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளது.
4. எந்தெந்த பேருந்துகளில் இந்தச் சலுகை கிடைக்கும்?
தமிழக அரசின் அனைத்து நகரப் பேருந்துகளில் (Town Buses) இந்த இலவசப் பயண வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
5. எந்த நேரத்திலிருந்து எந்த நேரம் வரை இந்தச் சலுகை அமலில் இருக்கும்?
வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நேரமான காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 7:00 மணி வரை இந்த இலவசப் பேருந்து வசதி அமலில் இருக்கும்.
6. பேருந்து நிலையம் செல்ல முடியாதவர்களுக்கு ஏதேனும் சிறப்பு வசதி உண்டா?
ஆம். சக்கர நாற்காலி பயன்படுத்துவோர் மற்றும் கடுமையான உடல்நலக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்காக வீட்டிற்கே வந்து அழைத்துச் செல்லும் வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் வீட்டிலிருந்து வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று வாக்களித்துவிட்டு மீண்டும் வீடு திரும்ப முழுமையான இலவச வாகனச் சேவை வழங்கப்படும்.
7. இந்தச் சலுகை குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்தானா?
இல்லை. தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த இலவசப் போக்குவரத்து வசதி அமல்படுத்தப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காரணத்தால் ஒரு வாக்காளர் கூட விடுபடக்கூடாது என்பதையும், குறிப்பாக முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் 100% பங்களிப்பைத் தேர்தலில் உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
