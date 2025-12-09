English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஈட்டிய விடுப்பு பலன் அரசாணை

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஈட்டிய விடுப்பு பலன் அரசாணை

Tamil Nadu government : அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் ஈட்டிய விடுப்பு சரண் பணப்பலன் பெறுவது தொடர்பான அரசாணையை தமிழ்நாடு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 9, 2025, 11:21 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அரசாணை
  • அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஈட்டிய விடுப்பு சரண் பணப் பலன் அப்டேட்

Trending Photos

50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?
camera icon7
Aranthangi Nisha
50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் : முருகன் அருளால் மகிழ்ச்சி கிட்டும் ராசிகள்
camera icon12
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் : முருகன் அருளால் மகிழ்ச்சி கிட்டும் ராசிகள்
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஈட்டிய விடுப்பு பலன் அரசாணை

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு அரசு ஈட்டிய விடுப்பு சரண் பணபலன் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கொரோனா காலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட இந்த சலுகை அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், அது தொடர்பான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இனி அரசு ஊழியர்கள் ஈட்டிய விடுப்பு சரண் பணப்பலனை பெற முடியும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

விடுப்பு பலன் நிறுத்தம்

உலகம் முழுவதும் 2020 ஆம் ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் கடுமையாக தாக்கியபோது, தமிழ்நாடும் கடும் சுகாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டது. அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அரசு ஊழியர்களுகுக வழங்கி வந்த ஈட்டிய விடுப்பு சரண் பலனை நிறுத்துவதாக அறிவித்தது. அதன்பிறகு கொரோனா வைரஸ் கட்டுக்குள் வந்து இயல்புநிலை திரும்பியபோதும் அரசு ஊழியர்களுக்கு நிறுத்தப்பட்ட இந்த விடுப்பு சலுகை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. இதுதொடர்பாக அரசுக்கு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் சங்கங்கள் தொடர்ச்சியாக முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோரிம் கோரிக்கை வைத்தனர்.

தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

முதலமைச்சர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளும் இந்த கோரிக்கை குறித்து பரிசீலித்த நிலையில், அரசு ஊழியர்களுக்கான ஈட்டிய விடுப்பு சரண் பண பலனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரின்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த  அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார். இது  குறித்து அரசு இப்போது வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் அரசு ஊழியர்கள் யாரெல்லாம் ஈட்டிய விடுப்பு பணப்பலனை எப்படி பெறலாம் என்ற விளக்கமும் அரசாணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

அக்டோபா் 1 ஆம் தேதி முதல் ஆண்டுக்கு 15 நாட்கள் வரை ஈட்டிய விடுப்பை சரண் செய்து பணம் பெறலாம். அக்டோபா், நவம்பா், டிசம்பா் மாதங்களுக்குள் பணியில் சோ்ந்தவா்கள் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதியில் இருந்தும், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மாா்ச் மாதங்களில் பணியில் சோ்ந்தவா்கள் 2026 ஜனவரி 1 ஆம் தேதியில் இருந்தும் இந்த சலுகையை பெறலாம். ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களில் பணியில் சோ்ந்தவா்கள் 2026-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதியில் இருந்தும், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பரில் பணியில் சோ்ந்தவா்கள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை 1 முதல் ஈட்டிய விடுப்பை சரண் செய்து பணப் பலன் பெற முடியும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது.

புதிய அரசாணையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்ன?

இது குறித்து விளக்கம் அளித்து தமிழக அரசின் மனிதவள மேலாண்மைத்துறை திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, 26.4.2020 அன்று அதற்கு முன்பு பணியில் சோ்ந்தவா்களும் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்ட காலக் கட்டத்திலேயே ஈட்டிய விடுப்பை சரண் செய்து பணப் பலன்கள் பெறலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அகவிலைப்படி உயர்வு

அண்மையில் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தியது. 55 விழுக்காடு அகவிலைப்படி கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இனி 58 விழுக்காடு கொடுக்கப்படும் என்றும் முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து விடுப்பு சரண் பணப்பலன் தொடர்பான இந்த விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க |  அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: முதலமைச்சருக்கு அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் சங்கங்கள் நேரில் நன்றி!

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentGovernment EmployeesEL encashmentstate government employeegovernment employee New Rule

Trending News