ஷாக் நியூஸ்! வாடகை வீட்டு விதிமுறைகள் மாற்றம்: காத்திருக்கும் பேரதிர்ச்சி!

சமீபத்தில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய மாதிரி வாடகைச் சட்டம் (Model Tenancy Act - MTA), நாட்டின் வீட்டு வாடகைச் சந்தையில் ஒரு புதிய திருப்புமுனையை தொடங்கியுள்ளது. இச்சட்டம், வீட்டு உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் சமமான பாதுகாப்பு, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்யும் நோக்குடன் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் இச்சட்ட மாற்றங்கள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இப்புதிய மாற்றங்கள் சில வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதால், பழைய வாடகைதாரர்களை வெளியேற்றிவிட்டு, புதிய சட்ட விதிகளுக்கு இணங்கும் வகையில் புதிய ஒப்பந்தங்களுடன் வாடகைதாரர்களை அமர்த்தும் வழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. புதிய வாடகைச் சட்டங்களில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
கட்டாய எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தம் மற்றும் பதிவு
புதிய சட்டத்தின் மையக்கருவே வாடகை ஒப்பந்தங்களை முறையாக ஆவணப்படுத்துவதுதான். அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களும் கட்டாயம் எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும். வாய்மொழி ஒப்பந்தங்களுக்கு இனி சட்ட ரீதியான மதிப்பு கிடையாது. 11 மாதங்களுக்கு மேல் உள்ள அனைத்து குத்தகை ஒப்பந்தங்களும் உள்ளூர் வாடகை ஆணையத்தில் 60 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இது ஒப்பந்தங்களின் சட்டபூர்வ தன்மையை உறுதி செய்வதோடு, நிபந்தனைகள் மற்றும் காலக்கெடு குறித்த தேவையற்ற சர்ச்சைகளைத் தடுக்கும். வாடகைதாரர் மற்றும் வீட்டு உரிமையாளர் இருவருக்கும் சட்டப் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
வாடகை மற்றும் வைப்புத் தொகையில் உச்ச வரம்பு
வாடகை உயர்வில் ஏற்படும் தன்னிச்சையான முடிவுகளையும், அதிகப்படியான வைப்புத் தொகையையும் கட்டுப்படுத்த சட்டத்தில் தெளிவான விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. வாடகை உயர்வு பொதுவாக 5 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கக் கூடாது. ஒப்பந்தத்தில் வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதன்படி இருக்கலாம். வீட்டு உரிமையாளர் வாடகையை உயர்த்த நினைத்தால், குறைந்தபட்சம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே வாடகைதாரருக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிப்பு தர வேண்டும். வைப்புத்தொகைக்கு உச்ச வரம்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது அதிகபட்சமாக இரண்டு மாத வாடகையாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
உதாரணமாக மாத வாடகை ₹25,000 என்றால், வைப்புத்தொகை ₹50,000 மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
இதனால் வாடகைதாரர்களுக்கு ஏற்படும் எதிர்பாராத நிதிச் சுமை குறையும். அதிகப்படியான வைப்புத்தொகையால் ஏற்படும் ஆரம்பகால நிதிச் சுமை தவிர்க்கப்பட்டு, வாடகைச் சந்தையில் ஒரு கணிசமான ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படும். ஒப்பந்தம் முடிந்ததும் வைப்புத்தொகை உரிய நேரத்தில் திருப்பித் தரப்படுவதும் கட்டாயம்.
வெளியேற்றம் மற்றும் உரிமை நடைமுறைகள்
வாடகைதாரர்களை வெளியேற்றும் நடைமுறைகள் மேலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, வீட்டு உரிமையாளர்களின் தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகளுக்குக் கடிவாளம் போடப்பட்டுள்ளது. வீட்டு உரிமையாளர்கள் சட்டபூர்வ காரணங்களை மட்டுமே பின்பற்றி வாடகைதாரரைக் காலி செய்யக் கோர முடியும். ஒப்பந்தத்தை மீறுதல், வாடகை செலுத்தாமல் இருத்தல் போன்றவையே காரணங்களாக இருக்க வேண்டும். சட்டபூர்வமான வெளியேற்றத்திற்கான தேவை ஏற்பட்டால், அது கட்டாயமாக வாடகை ஆணையம் அல்லது நீதிமன்றத்தின் மூலமாக மட்டுமே அணுகப்பட வேண்டும். சுய உதவியாக வெளியேற்ற முயல்வது சட்டவிரோதமானது. வாடகை விலைகள் சொத்தின் ஆண்டு மதிப்பிற்கு ஏற்றதாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். இது பொதுவாக சொத்தின் சந்தை மதிப்பில் 8% முதல் 10% வரை இருக்கலாம்.
உதாரணமாக ₹60 லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு குடியிருப்புக்கு ₹48,000 முதல் ₹60,000 வரை வாடகை நிர்ணயிக்கப்படலாம்.
அதிக வாடகை குறித்து வாடகைதாரர்கள் முறையாக வாடகை ஆணையம் அல்லது நீதிமன்றத்தில் புகார் அளிக்கலாம். இது வாடகைதாரர்களுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்கும், நியாயமற்ற வெளியேற்றங்கள் தடுக்கப்படும். சர்ச்சைகள் விரைவாகவும், நியாயமாகவும் தீர்க்கப்படும்.
வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கான வரி விதிப்பு மாற்றங்கள்
ஏப்ரல் 2025 முதல், வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கான வாடகை வருமான வரி விதிப்பு விதிகளில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளன. வாடகை வருமானம் 'வீட்டுச் சொத்து வருமானம்' என்ற பிரிவில் இருந்து வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 28-இன் கீழ் 'வியாபாரம் மற்றும் தொழில் இலாபங்கள் மற்றும் ஆதாயங்கள் (Profits and Gains of Business or Profession)' என்ற பிரிவுக்கு மாற்றப்படலாம். வாடகை வருமானத்தில் மூலத்தில் வரி பிடித்தம் (TDS) செய்வதற்கான விலக்கு வரம்பு தற்போதுள்ள ₹2.4 லட்சத்திலிருந்து ₹6 லட்சமாக கணிசமாகக் உயர்த்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிடிஎஸ் விலக்கு வரம்பு அதிகரிப்பால், பெரும்பாலான வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு அதிக பணப்புழக்கம் கிடைக்கும். வரி நடைமுறைகள் எளிமையாக்கப்படும்.
புதிய சட்டம், வீட்டு உரிமையாளர்களுக்குச் சட்டப் பாதுகாப்பையும், வாடகைதாரர்களுக்குக் குடியிருப்புப் பாதுகாப்பையும் சம அளவில் வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரும்போது, வாடகைச் சந்தையில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மேலும் படிக்க | அவ்ளோ வெறி மாப்பிள்ளைக்கு! போலீஸ் கையை கடித்து குதறிய தவெக தொண்டர்.. வைரல் வீடியோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ