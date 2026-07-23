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டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத் திட்டம் அமல்

Tamil Nadu Government : டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் 20 ஆண்டுகாலக் கோரிக்கை ஆகும்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:38 PM IST
டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத் திட்டம் அமல்
Image Credit: TASMAC Employees ESI Scheme: Tamil Nadu Government

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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