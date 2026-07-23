/டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத் திட்டம் அமல்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளில் பணிபுரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான சில்லறை விற்பனைப் பணியாளர்களுக்கு தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத் திட்டம் (ESI Scheme) அமல்படுத்த டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு ஆட்சிக் காலங்களில் டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்கங்களால் தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டு வந்த இந்த நீண்ட நாள் கோரிக்கை, தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 06.07.2026 அன்று நடைபெற்ற டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் 223-வது இயக்குநர்கள் குழு கூட்டத்தில் இது தொடர்பாக விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. 1948 ஆம் ஆண்டைய தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுச் சட்டத்தின் விதிகளுக்குட்பட்டு, டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ESI திட்டத்தை அமல்படுத்த ஒப்புதல் வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தற்போது நடைமுறையிலுள்ள பழைய சுகாதார நிதி மற்றும் விபத்து நிவாரண நிதியுதவி திட்டத்திற்கு (Health Fund-cum-Accident Injury Disablement Relief Fund Scheme) மாற்றாக இந்த ESI திட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இது தொடர்பாக டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர் கே. நந்தகுமார் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், அனைத்து மூத்த மண்டல மேலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர்களுக்கு பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன:
ESIC கணக்கு தொடங்குதல்: மாவட்ட மேலாளர்கள் அனைவரும் தங்களது எல்லைக்குட்பட்ட ESI மண்டல அலுவலகங்களைத் தொடர்புகொண்டு, தனித்தனியாக ESIC கணக்குகளைத் தொடங்கி, கடைகளில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களையும் ஆன்லைன் மூலமாக ESI திட்டத்தில் உடனடியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மாதாந்திரப் பங்களிப்பு: வட்டி மற்றும் இழப்பீட்டுக் கட்டணங்களைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, தொழிலாளர்களின் பங்களிப்புத் தொகை மற்றும் நிர்வாகத்தின் பங்களிப்புத் தொகையை ஒவ்வொரு மாதமும் 15 ஆம் தேதிக்குள் ESI கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.
அமலாக்கத் தேதி: ESI சட்டத்தின் கீழ் டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தற்போதைய விலக்கு வரும் 30.09.2026 உடன் நிறைவடைகிறது. எனவே, வரும் 01.10.2026 முதல் அனைத்து டாஸ்மாக் கடைப் பணியாளர்களும் ESI திட்டத்தின் கீழ் விடுபடாமல் கொண்டுவரப்படுவதை மாவட்ட மேலாளர்கள் 'முன்னுரிமை' கொடுத்து உறுதி செய்ய வேண்டும்.
டாஸ்மாக் பணியாளர்களை ESI திட்டத்தில் பதிவு செய்யும் பணிகள் தினமும் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை மூத்த மண்டல மேலாளர்கள் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். பதிவு செய்யப்பட்ட விவரங்களை நாள்தோறும் புதுப்பித்து, அதுகுறித்த முழுமையான நிறைவு அறிக்கையை 24.07.2026-க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையின் மூலம், டாஸ்மாக் கடைகளில் பணிபுரியும் ஆயிரக்கணக்கான தொகுப்பூதிய மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களுக்கு முழுமையான மருத்துவ வசதிகள், விபத்துக் காப்பீடு மற்றும் பிற ESI சலுகைகள் தடங்கலின்றி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.