  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! TET தேர்வில் முக்கிய மாற்றம்.. முதல்வர் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! TET தேர்வில் முக்கிய மாற்றம்.. முதல்வர் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

CM Stalin Important Announcement: சிறுபான்மைப் பள்ளி ஆசிரியர் நியமனம், டெட் தேர்வு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் நான்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:56 AM IST
  • முதல்வர் ஸ்டாலினின் 4 முக்கிய அறிவிப்பு
  • கிறிஸ்துமஸ்துக்குள் ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமனம்
  • டெட் தேர்வில் அதிரடி திருப்பம்

ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! TET தேர்வில் முக்கிய மாற்றம்.. முதல்வர் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

CM Stalin Important Announcement For Minority Schools And TET:  திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்துவ நல்லெண்ண இயக்கத்தின் சார்பில் மனிதநேய மகத்துவ கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா நேற்று (டிசம்பர் 21) நடைபெற்றது. இந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். இந்த விழாவில்  சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு, கனிமொழி எம்.பி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.  இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் நான்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். குறிப்பாக, சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்கள், ஆசிரியர் நியமனங்கள் தொடர்பாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இது பெரிதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

4 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?

முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களின் ஆசிரியர் தேர்வு கமிட்டியில், அந்தந்த நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் மட்டுமே இருந்து ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்யலாம். இதற்கான அரசாணையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.  

இரண்டாவது அறிவிப்பாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கடலாடி வட்டம், மூக்கையூர் கிராமத்தில் இருக்கின்ற தொன்மை வாய்ந்த புனித யாக்கோபு தேவாலயம், ஒரு கோடியே 42 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். 

மூன்றாவது அறிவிப்பாக, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) பிரச்சனையில், சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் சந்திக்கின்ற சிரமங்களைப் பற்றி என்னிடம் நேரடியாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.  அதனை தொடர்ந்து, அதிகாரிகளுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இறுதியாக அரசு வழக்கு விசாரணையை நீட்டிப்பதற்குப் பதிலாக, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மாநில அரசால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெற்றிருக்கிறோம்.

ஆசிரியர் நியமனம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு

இந்த நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, TET தேர்வு தொடர்பான அரசியலமைப்புச் சட்ட கேள்வி குறித்து, உச்ச நீதிமன்றம் ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஆராய உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இந்த அணுமுறையால், சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களில் ஆயிரத்து 439 ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

நான்காவது அறிவிப்பாக, புதிய விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்ககு முன்பாகவே 470 ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  470 ஆசிரியர்களின் நியமனங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு கிறிஸ்துமஸ்துக்குள்ளாக அதற்கான ஆணைகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "இன்றைக்கு ஒன்றியத்தை ஆளும் அரசு, சிறுபான்மை மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் அரசாக இருக்கிறது. அதனால்தான், அவர்கள் குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம் கொண்டு வந்தபோது, கடுமையாக எதிர்த்து போராட்டங்களை நடத்தினோம். ஆனால், துரோகம் செய்வதையும், மக்கள் நலனை அடகு வைப்பதையும் மட்டுமே தன்னுடைய லட்சிய அரசியலாக எடுத்துக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் அ.தி.மு.க., அந்தச் சட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது.

ஒன்றிய பா.ஜ.க-வை பொறுத்தவரைக்கும், மதச்சார்பின்மை என்ற சொல்லை கேட்டாலே வேப்பங்காயாக கசக்கின்றது. அதை அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் இருந்தே நீக்கவேண்டும் என்று துடியாக துடிக்கிறார்கள். நாட்டின் பன்முகத்தன்மையை சிதைத்து, ஒரே மதம் ஒரே மொழி ஒரே பண்பாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே கட்சி ஒரே தலைவர் என்ற எதேச்சாதிகார எதிர்காலத்தை உருவாக்க நினைக்கிறார்கள்” என விமர்சித்தார்.

CM StalinCM Stalin announcementTET ExamTeachers Appointmentcm stalin Teachers Appointment Announcement

