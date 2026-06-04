/ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான குட் நியூஸ்! 5000+ காலி பணியிடங்கள் -பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கிய முடிவு

தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைக்காகவும், டிஆர்பி (TRB) தேர்வுகளுக்காகவும் நீண்ட நாட்களாகக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய "மாஸ் அப்டேட்" வெளியாகியுள்ளது. தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆயிரக்கணக்கான தலைமை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி (UG) மற்றும் முதுகலை (PG) ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மிக விரைவாக நிரப்பப்பட உள்ளதாகப் பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதேபோல் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) யாருக்கெல்லாம் கட்டாயம் இல்லை என்பது குறித்து நீண்ட நாட்களாக நீடித்து வந்த குழப்பத்திற்கும் தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முழு விவரங்கள், நீதிமன்ற வழக்குகள், தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனம் மற்றும் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு குறித்த விரிவான தகவல்களை காண்போம்.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசுத் தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாகக் கிடக்கின்றன. இதற்கு முக்கியக் காரணம் கடந்த சில ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து வரும் பல்வேறு நீதிமன்ற வழக்குகளும், பதவி உயர்வு (Promotion) தொடர்பான சட்டச் சிக்கல்களும்தான்.
இதற்கிடையே கடந்த மாத இறுதியில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 11 மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் (DEO) ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாகப் பணி ஓய்வு (Retirement) பெற்றனர். இதனால் மாவட்ட அளவிலான கல்வி நிர்வாகமும், பள்ளிகளின் கண்காணிப்புப் பணிகளும் திடீரென முடங்கும் சூழல் ஏற்பட்டது. தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இல்லாததால், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் படிப்பும், தினசரி நிர்வாகமும் பாதிக்கப்படுவதாகப் பெற்றோர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலை எழுந்தது.
இந்தச் சூழ்நிலையில்தான் பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் (Director of School Education) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து, வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பயன் தரும் வகையிலான அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அவர் குறிப்பிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் இவைதான்..
அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பட்டதாரி மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அனைத்தும் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றை டிஆர்பி (TRB) மூலம் மிக விரைவில் நிரப்புவதற்கான போர்க்கால நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
எந்தவொரு அரசுப் பள்ளியிலும் "ஆசிரியரே இல்லை" அல்லது "பாடம் நடத்த ஆள் இல்லை" என்ற அவல நிலை இனி இருக்கவே கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. வழக்கமான தேர்வுகள் மூலம் நிரந்தர ஆசிரியர்கள் வரும் வரை, தற்காலிகமாகத் தேவைப்படும் ஆசிரியர்களை அந்தந்தப் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு / பள்ளி நிர்வாகக் கமிட்டி (SMC) மூலமாக உடனடியாக நியமித்துக் கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முழு நிதி ஒதுக்கீட்டையும் தமிழக அரசே ஏற்கனவே வழங்கிவிட்டது.
நடப்பு கல்வியாண்டில் (Academic Year) மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், புதிதாக 1,300 உடற்கல்வி ஆசிரியர்களை நியமிக்க டிஆர்பி-க்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. உடற்கல்வி ஆசிரியர் (PT Master) பணிக்காகக் காத்துக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.
கடந்த மாத இறுதியில் ஓய்வு பெற்ற 11 மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களின் (DEO) காலிப் பணியிடங்களால் கல்வி நிர்வாகத்தில் தொய்வு ஏற்படாமல் இருக்க, வெறும் ஒரே வாரத்திற்குள் தகுதி வாய்ந்த அதிகாரிகளைக் கொண்டு அந்த இடங்கள் முழுமையாக நிரப்பப்படும் என்று இயக்குநர் உறுதியளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையினர் உதவி பெறும் பள்ளிகளில் (Minority Aided Schools) பணியில் சேருவதற்கும், அங்குப் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு (Promotion) பெறுவதற்கும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது கட்டாயம் என்று சில மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகள் வற்புறுத்துவதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
இதற்குப் பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் மிகத் தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.
தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பதவி உயர்வுகளில் இருக்கும் நீதிமன்ற வழக்குச் சிக்கல்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல், மகாராஷ்டிரா, உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட் போன்ற பல மாநிலங்களிலும் நிலவி வருகிறது. இதனால் ஒட்டுமொத்த இந்திய அளவிலும் ஆசிரியர் நியமனங்கள் முடங்குகின்றன.
இந்தக் கோர்ட் கேஸ் சிக்கல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, தமிழக அரசு ஒரு வலுவான கொள்கை முடிவை (Policy Decision) எடுக்கத் தீவிரமாக ஆலோசனை செய்து வருகிறது. இதன் மூலம் இனிவரும் காலங்களில் நீதிமன்ற வழக்குகளால் ஆசிரியர் நியமனங்களோ அல்லது பதவி உயர்வுகளோ பாதிக்காத வண்ணம் சட்ட விதிகளில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட வாய்ப்புள்ளது.
பள்ளி உள்கட்டமைப்பைப் பொறுத்தவரை, "நம்பார திட்டம்" (நம்ம ஊர் பள்ளித் திட்டம்) மற்றும் அரசு நிதிகள் மூலம் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் குடிநீர் வசதி, நவீன கழிவறை வசதி போன்ற அடிப்படைத் தேவைகள் வேக வேகமாக மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளும் உலகத்தரம் வாய்ந்த டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் (Smart Classrooms - Tech Labs) பக்காவாக மாற்றப்படும் என்றும் கல்வித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சம்
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தற்போதைய நிலை / காலிப் பணியிடங்கள்
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கல்வித்துறையின் நடவடிக்கை
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பயன் பெறுபவர்கள்
|தலைமை ஆசிரியர் & ஆசிரியர்கள்
|நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள் காலி.
|கொள்கை முடிவு (Policy Decision) மற்றும் விரைவு ஆள்சேர்ப்பு
|UG / PG TRB தேர்வர்கள்
|தற்காலிக ஆசிரியர்கள்
|ஆசிரியர் பற்றாக்குறை உள்ள பள்ளிகள்
|பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (SMC) மூலம் உடனடி நியமனம் (அரசு நிதி)
|தற்காலிகப் பணி தேடும் ஆசிரியர்கள்
|உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் (PET)
|புதிய தேவைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது
|1,300 பணியிடங்களை நிரப்ப TRB-க்கு அதிரடி உத்தரவு
|பிடி மாஸ்டர் (Physical Education) தேர்வர்கள்
|மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் (DEO)
|ஒரே நாளில் 11 அதிகாரிகள் ஓய்வு பெற்றதால் காலி
|ஒரே வாரத்திற்குள் முழுமையாக நிரப்பப்படும்
|கல்வி நிர்வாகம் மற்றும் பள்ளித் தலைமை
|TET தேர்வு விதிகள்
|சிறுபான்மையினர் பள்ளிகளில் குழப்பம் நிலவியது
|மைனாரிட்டி பள்ளிகளில் நியமனம்/பதவி உயர்வுக்கு TET கட்டாயம் இல்லை
|உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள்
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பள்ளி உள்கட்டமைப்பு
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அடிப்படை மற்றும் டிஜிட்டல் தேவைகள்
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நம்ம ஊர் பள்ளித் திட்டம் மூலம் குடிநீர், கழிவறை மற்றும் டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வசதி
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அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்
தற்போதைய நிலவரப்படி, பள்ளிக் கல்வித்துறை இந்த காலிப் பணியிடங்களின் பட்டியலை மாவட்ட வாரியாகச் சேகரிக்கும் பணிகளை இறுதி செய்துள்ளது. விரைவில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை (GO) மற்றும் டிஆர்பி தேர்வு கால அட்டவணை (TRB Annual Planner Update) வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆசிரியர் பணிக்காகப் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், தங்களின் தேர்வுத் தயாரிப்பைத் தீவிரப்படுத்துவது நல்லது. அரசுப் பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்தவும், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கவும் கல்வித்துறை எடுத்து வரும் இந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் தமிழகக் கல்விச் சூழலில் எந் அளவுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.