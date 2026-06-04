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ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான குட் நியூஸ்! 5000+ காலி பணியிடங்கள் -பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கிய முடிவு

நீதிமன்ற வழக்குகள் மற்றும் ஓய்வுகளால் ஏற்பட்டுள்ள ஆசிரியர் பற்றாக்குறையைப் போக்க, டிஆர்பி (TRB) மூலம் புதிய ஆள்சேர்ப்பு, பள்ளி மேலாண்மைக் குழுக்கள் (SMC) மூலம் தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம், மற்றும் 1300 உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் சேர்க்கை ஆகியவற்றை பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார். மேலும், சிறுபான்மையினர் பள்ளிகளுக்கு TET தேர்வு கட்டாயமில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:13 PM IST
ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான குட் நியூஸ்! 5000+ காலி பணியிடங்கள் -பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கிய முடிவு
Image Credit: Image Credit: AI Generated/chatgpt

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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