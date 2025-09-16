English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான முக்கிய செய்தி! தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

பள்ளி கல்வித்துறை ஒரு முக்கிய சுற்றறிக்கையை அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:56 AM IST
  • அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!
  • தடையில்லா சான்று தேவையில்லை!
  • பள்ளி கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு!

ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான முக்கிய செய்தி! தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதுவதற்கு இனி தங்கள் துறையிடமிருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் அதாவது NOC பெற வேண்டிய அவசியமில்லை என்று தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அனைவரும் எதிர்ப்பார்த்த ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, TET தேர்வு எழுத தயாராகி வந்த ஆயிரக்கணக்கான அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியையும், நிம்மதியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு

நாடு முழுவதும் தற்போது பணியில் உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களும், ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் ஒரு அதிரடியான தீர்ப்பை வழங்கியது. இந்த உத்தரவு தற்போது பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் என அனைவருக்கும் பொருந்தும் என்றும் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. இந்த உத்தரவால் தமிழகத்தில் சுமார் 1.5 லட்சம் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவானது. இது ஏற்கனவே பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆசிரியர் சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. 

மேலும் படிக்க: வக்பு திருத்த சட்டம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு!

தமிழக அரசின் சீராய்வு மனு

ஆசிரியர் சங்கங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்து பேசிய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், "ஆசிரியர் சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம். ஆசிரியர்களுக்கு சாதகமாக நல்ல தீர்ப்பு வரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. தமிழக அரசு ஆசிரியர்களுக்கு என்றும் துணை நிற்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

NOCக்கு விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்கள்

2025ம் ஆண்டுக்கான TET தேர்வு வரும் நவம்பர் 15 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவையடுத்து, தற்போது பணியில் உள்ள அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பலரும் இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அரசு பணியில் இருப்பவர்கள் உயர்கல்வி அல்லது வேறு போட்டி தேர்வுகளில் பங்கேற்க, தங்கள் துறையிடமிருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் பெற வேண்டும் என்பது நடைமுறை. அதன்படி, TET தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்கள் பலர், தடையில்லா சான்றிதழ் வேண்டும் என்று முதன்மை கல்வி மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்களுக்கு விண்ணப்பித்து வந்தனர். இதனால், கல்வி அலுவலகங்களில் தேவையற்ற பணிச்சுமையும், கால தாமதமும் ஏற்பட்டது.

வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

ஆசிரியர்களின் இந்த சிரமத்தை நீக்கும் விதமாக, பள்ளி கல்வித்துறை தற்போது ஒரு முக்கிய சுற்றறிக்கையை அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளது. அதில், "டெட் தேர்வு எழுத அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் தடையில்லா சான்று பெற வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் தெரிவிக்குமாறும் அந்த சுற்றறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பள்ளி கல்வித்துறையின் இந்த அறிவிப்பு, ஆசிரியர்கள் எந்தவிதமான நிர்வாக சிக்கல்களும் இன்றி, முழுமையாக தேர்வுக்குத் தங்களை தயார்படுத்திக்கொள்ள வழிவகை செய்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை! வானிலை மையம் அலர்ட்!

