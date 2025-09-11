English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TET தீர்ப்பு: ஆசிரியர்களுக்கு நிம்மதி... தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government: TET தேர்வு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வழங்கியிருந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 11, 2025, 07:32 PM IST
  • டெட் தேர்வு அனைவருக்கும் கட்டாயம் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
  • கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.
  • தற்போது தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.

TET தீர்ப்பு: ஆசிரியர்களுக்கு நிம்மதி... தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

TET Exam, Tamil Nadu Government: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) தேர்வு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வழங்கி இருந்த நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவித்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின் விவரம்

பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து பணிபுரியவும், பதவி உயர்வு பெறவும் டெட் தேர்வு கட்டாயம் என உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் உத்தரவிட்டிருந்தது. இல்லையெனில் ஆசிரியர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்யலாம் அல்லது சலுகைகளுடன் கட்டாய ஓய்வு பெறலாம் என்றும் உத்தரவிட்டது. மேலும், ஓய்வு பெறும் வயதை அடைய 5 ஆண்டுகள் மட்டுமே இருக்கும் ஆசிரியர்கள் பணியில் தொடரலாம் என உத்தரவில் குறிப்பிட்டிருந்தது. தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டுமெனில் இனி TET தேர்வை எழுதி, அதில் தகுதி பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

இந்நிலையில், செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் அளித்த இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று அவரது X தளத்தில் அறிவித்திருந்தார். இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "இந்தத் தீர்ப்பில், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) தகுதி பெறாத அனைத்துப் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அதைப் பெற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கவலையை ஏற்படுத்தும் விஷயம்

அவர்கள் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அவர்கள் சலுகைகளுடன் கட்டாய ஓய்வு பெறுவார்கள். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான பணிக்காலம் கொண்ட ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெறும் வரை பணியில் தொடரலாம் என்றும் அவர்கள் தேர்வெழுத வேண்டாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பதவி உயர்வுக்கான தகுதி இல்லாமல் இருப்பார்கள். ஆசிரியர் தரம் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் எதிர்கால நியமனங்களுக்கு TET ஒரு கட்டாயத் தேவையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு முழுமையாக ஆதரிக்கும் அதே வேளையில், ஏற்கனவே பணியில் இருந்த ஆசிரியர்களுக்கு இந்தத் தேவையை பின்னோக்கிப் பயன்படுத்துவது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாணவர்களின் கல்வியைப் பாதிக்கும்

ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் நடைமுறையில் இருந்த சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங்க ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டனர். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போது அவர்கள் மீது ஒரு புதிய தகுதியை விதித்து, அவர்கள் தகுதி பெறவில்லை என கூறி, கட்டாயமாக ஓய்வு அளிப்பது நியாயமானதோ அல்லது நிலையானதோ அல்ல.

தற்போதைய நடைமுறையில் செயல்படுத்தப்பட்டால், இந்தத் தீர்ப்பு பெருமளவிலான கட்டாய ஓய்வுகளை ஏற்படுத்தும். இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். வழங்கப்பட்ட குறுகிய காலத்தில் TET தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களை நியமிக்கவோ அல்லது பயிற்சி அளிக்கவோ நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. இத்தகைய சூழ்நிலை தவிர்க்க முடியாமல் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்வியைப் பாதிக்கும், வகுப்பறை கற்பித்தலை சீர்குலைக்கும், பள்ளி அமைப்பில் உறுதியற்ற தன்மையை உருவாக்கும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்வதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்களை தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. அவை கீழ்வருமாறு:

- குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009 (RTE சட்டம்) பிரிவு 23 இன் கீழ் புதிய நியமனங்களுக்கு மட்டுமே குறைந்தபட்ச தகுதிகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. ஏற்கனவே பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களின் கட்டாய ஓய்வுக்கு இது அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை.

- TET தேர்வை முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்திய 2010ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 23 தேதியிட்ட NCTE அறிவிப்பில், அந்த தேதிக்கு முன்னர் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு அதன் விதிகள் பொருந்தாது என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

- TET தேர்வை பின்னோக்கிப் பயன்படுத்துவது சட்டப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் உரிமைகளை சீர்குலைக்கிறது, சிரமங்களை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் கல்வி முறையின் ஸ்திரத்தன்மையை அச்சுறுத்துகிறது.

- தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் தரம் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான நீதி இரண்டையும் உறுதி செய்வதில் உறுதியாக உள்ளது. எதிர்காலத்தில் அனைத்து நியமனங்களுக்கும் TET உடன் கண்டிப்பாக இணங்குவதைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் சேவை உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் இந்த சமநிலையை ஏற்படுத்த சீராய்வு மனு முயற்சிக்கும்.

- தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு கோரப்படும். மேலும் இந்தப் பிரச்சினை சட்ட மற்றும் அரசியலமைப்பு கொள்கைகளை மட்டுமல்ல, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்களின் எதிர்காலத்தையும் உள்ளடக்கியது என்பதை அரசு வலுவாக முன்வைக்கும்.

- தமிழ்நாடு அரசு ஆசிரியர்களுடன் உறுதியாக நிற்கிறது என்று அவர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறது. ஆசிரியர்களின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும், ஒவ்வொரு குழந்தையின் தரமான கல்வியைப் பெறுவதற்கான உரிமை பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கும், இந்த விஷயத்தை அரசு தீவிரமாக மேற்கொண்டு அதன் தர்க்கரீதியான மற்றும் நியாயமான முடிவுக்கு கொண்டு செல்லும், இவ்வாறு தமிழ்நாடு அரசின் செய்திகுறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

