பெண் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்குக் குட் நியூஸ்: தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி மாற்றம்!

Tamil Nadu Assembly Election Duty New Rules: 2026 தமிழகத் தேர்தலில் பெண் அரசு ஊழியர்களுக்குக் கடினமான இடங்கள் ஒதுக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கத் தேர்தல் ஆணையம் புதிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. கம்ப்யூட்டர் ரேண்டமைசேஷன் முறை தொடர்ந்தாலும், போக்குவரத்து வசதி இல்லாத இடங்களை 'நெகட்டிவ் லிஸ்ட்' மூலம் தவிர்த்து, பெண்களுக்குத் தங்களின் சொந்தத் தொகுதியிலேயே பணி வழங்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படவுள்ளது.
பெண் ஊழியர்களுக்கான தேர்தல் டியூட்டி சுற்றறிக்கை
எந்த ஊரில், எந்தக் குக்கிராமத்தில் டியூட்டி போடப்போகிறார்களோ என்று அச்சத்தில் இருந்த பெண் ஊழியர்களுக்கு, தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய சுற்றறிக்கை தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. சுற்றறிக்கையில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது? , பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கான தேர்தல் டியூட்டி விதிகள் மற்றும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேர்தல் பணி புதிய விதிகள் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
தேர்தல் டியூட்டி எவ்வாறு ஒதுக்கப்படுகிறது?
பொதுவாக தேர்தல் பணியில் எந்த அதிகாரி எந்த வாக்குச்சாவடிக்குச் செல்ல வேண்டும் என்பது முன்கூட்டியே யாருக்கும் தெரியாது. வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய 'ரேண்டமைசேஷன்' (Randomization) எனப்படும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட குழுக்கள் முறை மூலமே பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.
தேர்தல் பணி கணினி குழுக்கள் முறை என்றால் என்ன?
கணினி மூலம் டியூட்டி ஒதுக்கப்படும் போது சில நேரங்களில் பெண் ஊழியர்களுக்குப் போக்குவரத்து வசதி இல்லாத குக்கிராமங்கள் அல்லது மிகத் தொலைவில் உள்ள இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுவிடும் சூழல் இருந்தது. இதனால் பெண்களுக்கு 'மேனுவல்' (Manual) முறையில் அருகிலேயே பணி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இதையொட்டி "பெண்களுக்கு இனி கம்ப்யூட்டர் குழுக்கள் கிடையாது" என்ற செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வந்தன.
ரேண்டமைசேஷன் முறை என்றால் என்ன?
கடந்த ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், நிலவி வந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
2014 முதல் நடைமுறையில் உள்ள கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ரேண்டமைசேஷன் முறையே பெண் ஊழியர்களுக்கும் தொடரும். இதற்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையான அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் பணி நெகட்டிவ் லிஸ்ட் முறை என்றால் என்ன?
பெண் ஊழியர்களின் சிரமத்தைக் குறைக்க ஒரு சிறப்பான யோசனையை ஆணையம் கையில் எடுத்துள்ளது. மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் தங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள மிகத் தொலைவான போக்குவரத்து வசதி இல்லாத அல்லது மலைப் பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளைத் தனியாகப் பிரித்து 'நெகட்டிவ் லிஸ்ட்' (Negative List) தயார் செய்ய வேண்டும்.
இந்த 'நெகட்டிவ் லிஸ்ட்'-ல் உள்ள கடினமான வாக்குச்சாவடிகளில் பெண் ஊழியர்களை நியமிக்காதவாறு கணினி மென்பொருளிலேயே (Software) கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண் ஊழியர்களுக்கு சொந்த தொகுதியிலேயே தேர்தல் பணி கிடைக்குமா?
கணினி மூலம் டியூட்டி ஒதுக்கும்போது, பெண் பணியாளர்கள் வசிக்கும் அதே சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள்ளேயே (Home Constituency) அவர்களுக்குப் பணி வழங்க அதிகபட்ச முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
பெண் ஊழியர்கள் தங்கும் வாக்குச்சாவடிகளில் கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதி கட்டாயம் செய்து தரப்பட வேண்டும். வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பே எந்தவித பதற்றமும் இன்றி அவர்கள் பணிக்குச் சேருவதை உறுதி செய்ய இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
சுருக்கமாகச் சொன்னால், வெளியே பரவும் செய்திகளைப் போல 'மேனுவல்' முறை கிடையாது. பழையபடியே கம்ப்யூட்டர் முறைதான். ஆனால் 'நெகட்டிவ் லிஸ்ட்' நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதால், பெண் ஊழியர்கள் இனி கரடுமுரடான இடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பெரும்பாலும் உங்கள் வசிப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே தேர்தல் பணி அமைய வாய்ப்புள்ளது.
தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முடிவு, தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் பெண் அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
தேர்தல் டியூட்டி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெண் ஊழியர்களுக்குத் தேர்தல் பணி எவ்வாறு ஒதுக்கப்படும்?
பெண் ஊழியர்களுக்கும் பழையபடி கம்ப்யூட்டர் மூலமான 'ரேண்டமைசேஷன்' (Randomization) முறைப்படியே தேர்தல் பணி ஒதுக்கப்படும். மேனுவல் முறை கிடையாது என்பதைத் தேர்தல் ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
2. தொலைதூரக் கிராமங்களுக்குப் பெண் ஊழியர்கள் தேர்தல் பணிக்கு அனுப்பப்படுவார்களா?
இல்லை. இதற்காகத் தேர்தல் ஆணையம் 'நெகட்டிவ் லிஸ்ட்' (Negative List) என்ற புதிய முறையைக் கொண்டு வந்துள்ளது. போக்குவரத்து வசதி இல்லாத மற்றும் மிகத் தொலைவில் உள்ள கடினமான வாக்குச்சாவடிகள் இந்தப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். கம்ப்யூட்டர் சாப்ட்வேர் மூலம் பணி ஒதுக்கும்போது, பெண் ஊழியர்களுக்கு இந்தப் பட்டியலில் உள்ள இடங்கள் ஒதுக்கப்படாது.
3. பெண் ஊழியர்கள் வசிக்கும் தொகுதியிலேயே பணி கிடைக்குமா?
ஆம். பெண் பணியாளர்கள் வசிக்கக்கூடிய அதே சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள்ளேயே அவர்களுக்குத் தேர்தல் பணி வழங்க அதிகபட்ச முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
4. வாக்குச்சாவடிகளில் பெண்களுக்கு என்னென்ன அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும்?
பெண் ஊழியர்கள் பணியாற்றும் வாக்குச்சாவடிகளில் சுத்தமான கழிப்பறை வசதி, மின்சார வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படைத் தேவைகள் மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதிகள் கட்டாயம் செய்து தரப்பட வேண்டும் எனச் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
5. தேர்தல் பணி ஒதுக்கீட்டில் 'ரேண்டமைசேஷன்' என்றால் என்ன?
யார், எந்தப் பூத்திற்குச் செல்ல வேண்டும் என்பதில் எந்தப் பாரபட்சமும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக, கணினி மென்பொருள் மூலம் தன்னிச்சையாக (Randomly) ஊழியர்களைத் தேர்வு செய்யும் முறைதான் ரேண்டமைசேஷன்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ