தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: சம்பள வரிப்பிடித்த குளறுபடிகளைச் சரிசெய்ய புதிய வசதி அறிமுகம்!

சென்னை: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை திட்ட (IFHRMS) மென்பொருளில் நிலவி வந்த வருமான வரிப்பிடித்த குளறுபடிகளைச் சரிசெய்ய நிதித்துறை புதிய வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மென்பொருள் குளறுபடியால் அதிருப்தி
தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் நிதி நடவடிக்கைகள் IFHRMS இணையதளம் வாயிலாகவே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. 2025-2026 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி மாதந்தோறும் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக மென்பொருள் கோளாறு காரணமாக பலருக்குக் கூடுதல் வரியும், சிலருக்குக் குறைவான வரியும் பிடித்தம் செய்யப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதனைச் சரிசெய்ய முறையான வசதி இல்லாததால் ஆண்டு இறுதியில் சிக்கல் ஏற்படும் என ஊழியர்கள் கவலை தெரிவித்து வந்தனர்.
புதிய எலிமெண்ட்கள் அறிமுகம்
இந்தச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், பிப்ரவரி 2026 மாத ஊதியத்தில் வரி வித்தியாசத்தைச் சரிசெய்ய இரண்டு புதிய 'எலிமெண்ட்களை' (Elements) கருவூலத்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் தங்களின் உண்மையான வரித் தொகைக்கும், மென்பொருளில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் கணக்கிட்டுச் சரிசெய்து கொள்ளலாம்.
எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
வித்தியாசத் தொகை = உண்மையான வரித் தொகை (Actual Amount) - IFHRMS பிடித்தம் செய்த தொகை.
உதாரணமாக, ஒருவருக்கு ரூ.10,500 பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் கணக்கீட்டின்படி ரூ.10,000 மட்டுமே பிடிக்கப்பட வேண்டும் எனில், மீதமுள்ள -ரூ.500 என்ற வித்தியாசத்தை உள்ளீடு செய்து ரீஃபண்ட் பெற முடியும்.
பதிவு செய்யும் வழிமுறைகள் என்ன?
பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் தாளாளர்கள் (DDO) பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றித் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
Add Element Entry: இணையதளத்தில் 'Add Element Entry' பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
Effective Date: தேதியை பிப்ரவரி 2026 எனத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
Income Tax Adjustment: வருமான வரி வித்தியாசத்தைச் சரிசெய்ய GTN Income Tax Arrear என்ற எலிமெண்ட்டைத் தேர்வு செய்து தொகையைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
Cess Adjustment: செஸ் (Cess) தொகையில் வித்தியாசம் இருந்தால், அதனை GTN Income Tax Cess Arrear என்ற எலிமெண்ட்டில் உள்ளிட வேண்டும்.
இந்தத் திருத்தங்களை மேற்கொண்டு 'Approval' பெற்ற பிறகு, பிப்ரவரி மாதத்திற்கான 'Regular Run' செயல்படுத்தப்பட்டால், சரியான வரி கணக்கீடு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் பிரதிபலிக்கும்.
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி
இந்த புதிய வசதியின் மூலம் வரிப்பிடித்தத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் முடிவுக்கு வரும் என்பதால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மேலும் படிக்க - 8ம் வகுப்பு படித்தால் போதும்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
மேலும் படிக்க - மார்ச் மாதம் பள்ளிகளுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறையா? மாணவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி!
மேலும் படிக்க - தொழில் துவங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் டாப் 4 இலவச பயிற்சிகள்.. எங்கு? எப்போது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ