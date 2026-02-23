தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: சம்பள வரிப்பிடித்த குளறுபடிகளைச் சரிசெய்ய புதிய வசதி அறிமுகம்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
Tamil Nadu Govt Employee News: IFHRMS மென்பொருள் குளறுபடியால் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஏற்பட்ட தவறான வரிப்பிடித்தங்களைச் சரிசெய்ய நிதித்துறை புதிய 'Elements' அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் பிப்ரவரி 2026 மாத ஊதியப் பட்டியலில் பிழைகளைச் சரிசெய்து சரியான வரித் தொகையை உறுதி செய்யலாம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 23, 2026, 03:28 PM IST
  • IFHRMS மென்பொருள் கோளாறால் ஏற்பட்ட கூடுதல்/குறைவான வரிப்பிடித்தம் சரிசெய்யப்படும்.
  • பிப்ரவரி 2026 மாத ஊதியத்தில் திருத்தம் செய்யப் புதிய வசதி.
  • GTN Income Tax Arrear மற்றும் GTN Income Tax Cess Arrear ஆகிய புதிய எலிமெண்ட்கள் அறிமுகம்.

சென்னை: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை திட்ட (IFHRMS) மென்பொருளில் நிலவி வந்த வருமான வரிப்பிடித்த குளறுபடிகளைச் சரிசெய்ய நிதித்துறை புதிய வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மென்பொருள் குளறுபடியால் அதிருப்தி

தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் நிதி நடவடிக்கைகள் IFHRMS இணையதளம் வாயிலாகவே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. 2025-2026 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி மாதந்தோறும் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக மென்பொருள் கோளாறு காரணமாக பலருக்குக் கூடுதல் வரியும், சிலருக்குக் குறைவான வரியும் பிடித்தம் செய்யப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதனைச் சரிசெய்ய முறையான வசதி இல்லாததால் ஆண்டு இறுதியில் சிக்கல் ஏற்படும் என ஊழியர்கள் கவலை தெரிவித்து வந்தனர்.

புதிய எலிமெண்ட்கள் அறிமுகம்

இந்தச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், பிப்ரவரி 2026 மாத ஊதியத்தில் வரி வித்தியாசத்தைச் சரிசெய்ய இரண்டு புதிய 'எலிமெண்ட்களை' (Elements) கருவூலத்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் தங்களின் உண்மையான வரித் தொகைக்கும், மென்பொருளில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் கணக்கிட்டுச் சரிசெய்து கொள்ளலாம்.

எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

வித்தியாசத் தொகை = உண்மையான வரித் தொகை (Actual Amount) - IFHRMS பிடித்தம் செய்த தொகை.

உதாரணமாக, ஒருவருக்கு ரூ.10,500 பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் கணக்கீட்டின்படி ரூ.10,000 மட்டுமே பிடிக்கப்பட வேண்டும் எனில், மீதமுள்ள -ரூ.500 என்ற வித்தியாசத்தை உள்ளீடு செய்து ரீஃபண்ட் பெற முடியும்.

பதிவு செய்யும் வழிமுறைகள் என்ன?

பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் தாளாளர்கள் (DDO) பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றித் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்.

Add Element Entry: இணையதளத்தில் 'Add Element Entry' பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.

Effective Date: தேதியை பிப்ரவரி 2026 எனத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

Income Tax Adjustment: வருமான வரி வித்தியாசத்தைச் சரிசெய்ய GTN Income Tax Arrear என்ற எலிமெண்ட்டைத் தேர்வு செய்து தொகையைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

Cess Adjustment: செஸ் (Cess) தொகையில் வித்தியாசம் இருந்தால், அதனை GTN Income Tax Cess Arrear என்ற எலிமெண்ட்டில் உள்ளிட வேண்டும்.

இந்தத் திருத்தங்களை மேற்கொண்டு 'Approval' பெற்ற பிறகு, பிப்ரவரி மாதத்திற்கான 'Regular Run' செயல்படுத்தப்பட்டால், சரியான வரி கணக்கீடு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் பிரதிபலிக்கும்.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி

இந்த புதிய வசதியின் மூலம் வரிப்பிடித்தத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் முடிவுக்கு வரும் என்பதால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

