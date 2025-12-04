கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : காத்திருந்த பெண்களுக்கு குட்நியூஸ்! டிசம்பர் 12ல் வருது ரூ.1000

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வந்துவிட்டது. டிசம்பர் 12 ஆம் தேதியே இத்திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு ரூ.1000 அவர்களது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது. இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிகாரப்பூர்மாக அறிவித்துள்ளார். சிவகாசியில் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர், பெண்களுக்கான இந்த குட்நியூஸ் குறித்த அப்டேட்டை கொடுத்தார். இதற்கு முன்பு, புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கொடுக்கப்படும் என கூறியிருந்தார். ஆனால், இப்போது முன்கூட்டியே கொடுக்கப்படுவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழ்நாடு அரசு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக கூறினார். இப்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் 1.15 கோடி பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் இத்திட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படுவதாக கூறிய அவர், புதிதாக இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட உள்ளவர்களுக்கும் இதேபோல் தவறாமல் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கி கணக்கிலும் வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். இதனால், ஜூலை மாதம் முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து காத்திருந்த பெண்களுக்கு ஒருவழியாக முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துவிட்டது.
பெண்களுக்கு வரவேண்டிய கடைசி அப்டேட்
இருப்பினும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு இன்னும் ஒரு அப்டேட் வரவேண்டியது எஞ்சியிருக்கிறது. யாரெல்லாம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அவர்கள் முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ள கடந்த முறையைப் போல ஒரு ரூபாய் மெசேஜ் வருமா? என எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர். ஆனால், அந்த வழிமுறையை அரசு இம்முறை செய்யுமா? என உறுதியாக தெரியவில்லை. ஏனென்றால், பயனாளிகளை இறுதிசெய்யும்போதே அனைத்து தகவல்களும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளப்படுகிறது. அதனால், நேரடியாக ஒரே முறையாக ஆயிரம் ரூபாய் அனுப்பவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுகாக கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம். அதனால், பயனாளிகளை சரியாக தேர்வு செய்ய அரசு தெளிவான விதிமுறைகளை வகுத்திருக்கிறது. அதன்படி, ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் ஆண்டு வருமானம் உள்ளவர்கள், சொந்த பயன்பாட்டுக்கு கார் வைத்திருக்காதவர்கள், அரசு ஊழியர்கள் இல்லாத குடும்பத்தினர் என்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்பவர்கள் கட்டாயம் ரூ.1000 இத்திட்டத்தில் பெறலாம். விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்யாதவர்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்பில்லை.
அதேபோல், எம்எல்ஏ, எம்பி போன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளின் குடும்ப பெண்களுக்கு ரூ.1000 கிடைக்காது. மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர் குடும்ப பெண்கள் உள்ளிட்டோர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது. சொந்த நிலம் நன்செய் 5 ஏக்கர், புன்செய் 10 ஏக்கர் வரை வைத்திருப்பவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேரலாம். இந்தளவுக்கு மேலாக நிலம் வைத்திருக்கும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.
தகுதியில்லாதவர்கள் மீது புகார்
யாருடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் நிராகரிக்கப்படுகிறதோ, அந்த பெண்களுக்கு அரசு எதற்காக விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது என்ற காரணத்தை தெரிவித்துவிடும். ஒருவேளை அந்த காரணம் ஏற்புடையதாக இல்லை என்றால், பெண்கள் மேல்முறையீடு செய்ய முடியும். அதேபோல், தகுதியில்லாத பெண்கள் குறித்தும் ஆன்லைனில் புகார் அளிக்கலாம். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்திற்காக செயல்படும் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டில் சென்று தகுதியில்லாதவர்கள் குறித்து புகார் அளிக்கலாம். உங்கள் புகாரின் மீது அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த அரசு அலுவலர்கள் விசாரணை நடத்துவார்கள். அதில் உண்மை இருந்தால், தகுதியில்லாத அந்த பயனாளி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்படுவார்.
