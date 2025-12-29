English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வணிகர்களுக்கான குட்நியூஸ்! 6 முக்கிய திட்டங்கள் - பட்டியல் போட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின்

வணிகர்களுக்கான குட்நியூஸ்! 6 முக்கிய திட்டங்கள் - பட்டியல் போட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின்

Udhayanidhi Stalin : வணிகர்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் 6 முக்கிய திட்டங்களின் பட்டியலை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 29, 2025, 04:30 PM IST
  • வணிகர்களுக்கான 6 முக்கிய திட்டங்கள்
  • பட்டியல் போட்ட துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
  • திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு துணை நிற்க வேண்டுகோள்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எவ்வளவு உயரும்? எப்போது உயரும்? முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எவ்வளவு உயரும்? எப்போது உயரும்? முக்கிய அப்டேட்
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Bank Holidays
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Free Bus Pass
பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
வணிகர்களுக்கான குட்நியூஸ்! 6 முக்கிய திட்டங்கள் - பட்டியல் போட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின்

Udhayanidhi Stalin : சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி வணிகர்கள் சங்க பொன்விழா மாநாட்டில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், திராவிட  இயக்கத்தின் தந்தையாக விளங்கும் தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஈரோட்டில் ஒரு வணிகர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்தான். பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தி.மு.க-வைத் தொடங்கிய பிறகு, இந்த இயக்கம் வளர்ந்ததே கடைகளில்தான் என்றார். தேநீர்க் கடை, மிதிவண்டிக் கடை, சலூன் கடை எனப் பல்வேறு கடைகளில்தான் தி.மு.க வளர்ச்சி அடைந்தது என கூறிய உதயநிதி, அக்காலத்தில் கடைகளில் அரசியல் பேசி வளர்ந்த இயக்கம் என்பதால்தான், தி.மு.க மீது வணிகர்களுக்கும், வணிகர்கள் மீது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கும் எப்போதுமே தனிப்பாசம் உண்டு என தெரிவித்தார். இதனையடுத்து திமுக ஆட்சியில் தற்போது வணிகர்களுக்காக செயல்படுத்திய திட்டங்களை பட்டியல் போட்டார். 

Add Zee News as a Preferred Source

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு முக்கிய பாயிண்டுகள்

* உள்ளூரில் தொடங்கி உலகம் முழுவதும் உற்பத்தியாகின்ற பொருட்களை எல்லாம் பொதுமக்களுக்குக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பவர்கள் வணிகர்களாகிய நீங்கள்தான். பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை எளிமையாக்குவதும் நீங்கள்தான். அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும், திராவிட மாடல் அரசும் என்றைக்கும் துணை நிற்கும்.

* இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு என்ன செய்துகொண்டு இருக்கிறது? ஒன்றிய அரசு உங்கள் வாழ்க்கையைச் சிரமப்படுத்தும் வகையில், ஜி.எஸ்.டி-யைக் (GST) கொண்டு வந்து வாட்டி வதைக்கிறது. ஆனால், நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசும், நம் முதலமைச்சர் அவர்களும் வணிகர்களின் நலனைப் பேணிக் காக்கின்ற அரசாக, பேணிக் காக்கின்ற முதலமைச்சராகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறார்கள்.

* முந்தைய பத்தாண்டு கால அ.தி.மு.க ஆட்சியில் வணிகர்கள் எவ்வளவு சிரமப்பட்டீர்கள் என்பது உங்களுக்கே நன்றாகத் தெரியும். ஆனால், நம்முடைய அரசு அப்படி இல்லை. நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எப்போதுமே வணிகர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்குச் செவிசாய்க்கின்ற முதலமைச்சராக இருந்து வருகிறார். விக்கிரமராஜா அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் என்னென்ன செய்தாரோ அதையெல்லாம் உங்களுக்குச் சுட்டிக் காட்டினார்.

* கடந்த மே மாதம் வண்டலூரில் ஏற்பாடு செய்திருந்த வணிகர்கள் மாநாட்டில், மே 5-ஆம் தேதியை வணிகர் தினமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தீர்கள். உடனடியாக முதலமைச்சர் அவர்கள் அதனை அறிவித்தார். முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் தொடங்கிய வணிகர் நல வாரியத்தை முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் முடக்கி வைத்திருந்தார்கள். 

* அந்த நல வாரியத்தைச் சீரமைத்து, அதன் நிர்வாகத்தில் இடம்பெற்றிருந்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 20-லிருந்து 30- ஆக உயர்த்தியவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள்.

* அதேபோல, வணிகர் நல வாரியத்தில் சேருவதற்கான உறுப்பினர் ஆயுள் சேர்க்கைக் கட்டணத்தை நீக்கி, பலரும் உறுப்பினராகச் சேர வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தந்தது நம்முடைய அரசு. 

* மிக முக்கியமாக, வணிகர் நல வாரிய உறுப்பினர் குடும்ப நல நிதி உதவித்தொகை முன்பு ஒரு இலட்சம் ரூபாயாக இருந்தது. அதனை முதலில் மூன்று இலட்சமாகவும், மீண்டும் ஐந்து இலட்சமாகவும் உயர்த்தி, வணிகர்களுடைய குடும்பங்களைப் பாதுகாத்து வருபவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள்.

மேலும் படிக்க | நான் முதல்வன் திட்டம் ஏன்? எப்படி செயல்படுகிறது? உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கம்

* வணிக உரிமங்களைப் புதுப்பிக்கும் முறைகளை, திராவிட மாடல் அரசு எளிமையாக்கி இருக்கிறது. வரி நிலுவைத் தொகையைத் தள்ளுபடி செய்யச் சிறப்புச் சமாதானத் திட்டத்தை நம்முடைய அரசு அறிவித்தது. அதன்படி சுமார் 1,200 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வரி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, வணிகர்கள் நலன் பாதுகாக்கப்பட்டது.

* மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி கடைகளின் குத்தகை காலம் 9 ஆண்டுகளில் இருந்து 12 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக, 24 மணி நேரமும் கடைகளைத் திறந்து வைக்கலாம் என்று நம் முதலமைச்சர் அவர்கள்தான் உத்தரவிட்டார்கள். இப்படி, வணிகர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கின்ற வகையில் பல அறிவிப்புகளையும் திட்டங்களையும் நம்முடைய முதலமைச்சர் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு செய்துள்ளது.

* இங்கு வந்துள்ள வணிகர்கள் எதையும் சரியாக எடை போட்டுப் பார்ப்பீர்கள். அதேமாதிரி, நம் திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகளையும் திட்டங்களையும் சரியாக எடை போட்டுப் பாருங்கள். 

குறிப்பாக, வணிகத்தில் வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டுமானால் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற வேண்டும். அதிலும் நிலையான வெற்றி பெற வேண்டுமானால், அந்த நம்பிக்கையைத் தக்க வைக்க வேண்டும். அந்த வகையில், திருவல்லிக்கேணி வியாபாரிகள் அனைவரும் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை நீண்டகாலமாகப் பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்ட வியாபாரிகளின் நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும் பெற்றவராக நம்முடைய முதலமைச்சர் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறார். வியாபாரிகளின் நம்பிக்கையைத் தொடர்ந்து காப்பாற்றக்கூடிய வகையில் திராவிட மாடல் அரசு என்றைக்கும் வணிகர்களின் தோழனாக, பாதுகாவலனாக இருக்கும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தன்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்தார்.

மேலும் படிக்க  | பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Udhayanidhi StalinTamil Nadu governmentTraders welfare schemesTamil Nadu SchemesDMK

Trending News