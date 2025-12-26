குஷியில் பெண்கள்! 8 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்.. என்னென்ன?

CM Stalin New Announcement For Kallakurichi: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி விட்ட நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், இன்று கள்ளக்குறிச்சிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பயணம் மேற்கொண்டார். அங்கு பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தும், பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் உள்ளார்.
வீரசோழபுரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட புதிய ஆட்சியர் அலுவலகக் கட்டடம் உள்ளிட்ட ரூ.1,773.67 கோடி செலவிலான 2,559 முடிவுற்ற திட்ட பணகிளை திறந்து வைத்து, 62 புதிய திட்ட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, 2,16,056 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சிகளை பல்வேறு முக்கிய புதிய திட்டங்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட 8 புதிய அறிவிப்புகள்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு 8 புதிய அறிவிப்புகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அதன்படி, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு ரூ.120 கோடியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும குடியிருப்புகள் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்தார். இரண்டாவதாக, கல்வராயன் மலைப் பகுதி பழங்குடியின மகளிர் பயன்பெறும் வகையில், மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படும். மூன்றாவதாக, திருக்கோயிலூர் பகுதி விவசாயிகளின் நலனுக்காக அரியூர் கிராமத்தில் ரூ.5.4 கோடியில் சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
நான்காவதாக, ரூ.3.90 கோடியில் சின்னசேலம் வட்டத்தில் ரூ.3.90 கோடியில் புதிய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையக் கட்டடம் கட்டப்படும். ஐந்தாவது அறிவிப்பாக, ரூ.18.50 கோடியில் புதிய துணை மின்நிலையம் அமைக்கப்படும். அதாவது, சங்கராபுரம் பகுதி பொதுமக்கள் பயனளிக்கும் வகையில், புதுப்பாலப்பட்டு கிராமத்தில் புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
ஆறாவதாக, உளுந்தூர்பேட்டை வட்டத்தில் உள்ள சேந்தநாடு கிராமத்தில், 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய சிட்கோ தொழிற்பேட்டை ரூ.10 கோடியில் அமைக்கப்படும். ஏழாவதாக, புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள உளுந்தூர் பேட்டை அரசு கலை மற்றும் அறிவியில் கல்லுரிக்கு ரூ.18 கோடியில் புதிய கல்லூரிக் கட்டடம் கட்டப்படும். எட்டாவதாக, ரிஷிவந்தியம் பகுதி மக்களின் நீண்ட காலக் கோரிக்கையின்படி, வாணாபுரத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய ஊராட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்படும். மேலும், ரிஷிவந்தியத்தில் ரூ.6.50 கோடியில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியக் கட்டடம் கட்டப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குடும்பப் பாதுகாப்பு நிதி ரூ.50000 குறித்து புதிய அரசாணை
மேலும் படிக்க: மானியத்தில் வீடு முதல் ஓய்வூதியம் வரை - தூய்மை பணியாளர்களுக்கான சலுகைகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ