பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.20 லட்சம் கடன் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழக மக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. அனைத்துத் துறைகளில் இந்தியாவிற்கே முன்மாதிரி மாநிலமாகவும் திகழ்கிறது. பெண்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த, ஏராளமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் குறைந்த வட்டியில் கடனுதவி வழங்குவதுடன், பெண்கள் சுய தொழில் செய்யவும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். அந்தவகையில், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அரசு செயல்படுத்தும் இரண்டு முக்கிய திட்டங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசின் இரண்டு முக்கிய திட்டங்கள்
சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டம் (தனிநபர்) (SEP-I): வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள ஏழை, எளிய தனிநபர்கள் தொழில் தொடங்கிட மற்றும் சாலையோர வியாபாரிகள் தங்கள் தொழிலை மேம்படுத்த வங்கிகளில் இருந்து ஒரு நபருக்கு குறைந்தது ரூ.50,000 முதல் அதிகபட்சம் ரூ.2,00,000 இலட்சம் வரை கடன் தொகை பெற்றுத்தரப்படுகிறது. வங்கிகளில் 7 சதவீதத்திற்கு மேல் வட்டி வசூலிக்கப்படும் இனங்களில் 7 சதவீதத்திற்கு மேலாக உள்ள வட்டி தொகைக்கு வட்டி மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டம் (குழு) (SEP-G): இத்திட்டத்தின் மூலம் ஆர்வமுள்ள ஏழை, எளிய மக்கள் குழுக்களாக தொழில் தொடங்கிட மற்றும் வங்கிகளிலிருந்து ஒரு குழுவிற்கு குறைந்தது ரூ.1.50 இலட்சம் முதல் ரூ.10.00 இலட்சம் வரை கடன் தொகை பெற்றுத்தரப்படுகிறது. 7 சதவீதத்திற்கு மேல் வட்டி வசூலிக்கப்படும் இனங்களில் 7 சதவீதத்திற்கு மேலாக உள்ள வட்டி தொகைக்கு வட்டி மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் கண்டறியப்பட்ட ஏழை மற்றும் மிகவும் ஏழை குடும்பங்களைச் சார்ந்த பெண்கள் மற்றும் அவர்கள் சார்ந்த குடும்பத்தினருக்கு வாழ்வாதார முன்னேற்றத்திற்கான உதவிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பெண்களை மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் இணைத்து அவர்களின் ஆற்றலை மேம்படுத்துவதோடு வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கான கடன் உதவிகளையும் பெற்றுக்கொடுத்து வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி
சுய உதவிக்குழு மூலம் கடன் பெற்று பயனடைந்த உள்ளியக்கோட்டை நாகஜோதி என்ற பெண் அரசின் திட்டம் குறித்து விளக்கியுள்ளார். அவர் பேசும்போது, "நான் மகாத்மாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் வேலை செய்து வந்தேன். எனக்கு போதிய வருமானம் கிடைக்காததால் குடும்பம் நடத்த சிரமப்பட்டு வந்தேன். அதன் பிறகு தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் மூலம் சுய உதவிக்குழுவில் இணைந்து சேமிக்க தொடங்கி பின்னர் 6 மாதத்திற்கு பிறகு ஆதாரநிதி வழங்கினார்கள்.
அதில் உள்கடன் பெற்று சிறிய அளவில் காய்கறி வியாபாரம் நடத்தி வந்தேன். அதன் பிறகு சமுதாய முதலீட்டு நிதியின் மூலம் ரூ.25,000, சொந்த நிதியாக ரூ.25,000 மற்றும் வங்கி கடன் ரூ.1.00 இலட்சம் பெற்று காய்கறி மற்றும் பலசரக்கு வியாபாரம் செய்து தினசரி ரூ.750 முதல் ரூ.900 வரை வருமானம் பெற்று என்னுடைய குடும்ப வாழ்வாதாரம் உயர்த்துள்ளது." என தெரிவித்தார்.
இதேபோல், வீரம்மாள் என்பவர் பேசும்போது, " நான் நத்தம் ஊராட்சி ஒன்றியம் குடகிப்பட்டியில் வசித்து வருகிறேன். நான் விவசாய கூலி வேலைகளும், மகாத்மாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் வேலை செய்து வந்தேன். எனது குடும்பம் நடத்துவதற்கு போதுமான வருமானம் கிடைக்கவில்லை. இதனால் நான் சிரமப்பட்டு வந்தேன். அதன்பிறகு பால் கறவை மாடு வாங்கி பால் பண்ணையில் ஊற்றி வருமானத்தை உயர்த்திக்கொள்ள எனக்கு எண்ணம் ஏற்பட்டது. அதனடிப்படையில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் மூலம் பௌர்ணமி மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் இணைந்து சேமிக்க தொடங்கினேன்.
பின்னர், ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு ஆதார நிதி வழங்கினார்கள். அதில் உள் கடன் பெற்று 2 ஆடுகள் வாங்கினேன். அதன் பிறகு மாடுவளர்ப்பு திட்டத்தின்கீழ் சமுதாய முதலீட்டு நிதியின் மூலம் ரூ.25,000, சொந்த நிதியாக ரூ.25,000 மற்றும் வங்கி கடன் ரூ.1.00 இலட்சம் பெற்று 2 பால் கறவை மாடுகள் வாங்கினேன். அதை தொடர்ந்து, பால் பண்ணைக்கு பால் ஊற்றி அதன் வழியாக தினமும் ரூ.300 முதல் ரூ.500 வரை வருமானம் எனக்கு கிடைத்தது. இதன் மூலம் எனது குடும்ப செலவுகளை சமாளித்து கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எனது குழந்தைகளை நன்றாக படிக்க வைத்தேன். என் பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தேன். இப்போது நானும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்களும் நல்ல முறையில் வாழ்ந்து வருகிறோம். இத்திட்டத்தின் மூலம் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் உயர்ந்துள்ளது" என தெரிவித்தார்.
