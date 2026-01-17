English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேலை... அலங்காநல்லூரில் முதல்வர் மெகா அறிவிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேலை... அலங்காநல்லூரில் முதல்வர் மெகா அறிவிப்பு

MK Stalin: அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பார்வையிட வந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அந்நிகழ்ச்சிலேயே இரண்டு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 17, 2026, 12:30 PM IST

ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேலை... அலங்காநல்லூரில் முதல்வர் மெகா அறிவிப்பு

Alanganallur Jallikattu 2026, MK Stalin: ஜல்லிக்கட்டில் அதிக காளைகளை அடக்கி சிறந்த வீரராக விளங்குவோருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் கால்நடை பராமரிப்புத் துறையில் அரசு வேலை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்தார். மேலும், அலங்காநல்லூரில் ரூ.2 கோடி மதிப்பில் பயிற்சி மையம் மற்றும் சிகிச்சை மையம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: சிறந்த காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கு... என்னென்ன பரிசுகள் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: தொடங்குவதில் தொடர் தாமதம்... மக்கள் ஆவேசம்- உதயநிதி காரணமா?

மேலும் படிக்க | அவனியாபுரத்தில் மாடுபிடி வீரரை தூக்கி வீசிய காளை

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

MK StalinJallikattuAlanganallur JallikattuAlanganallur Jallikattu 2026Madurai

