ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களுக்கு அரசு வேலை... அலங்காநல்லூரில் முதல்வர் மெகா அறிவிப்பு

Alanganallur Jallikattu 2026, MK Stalin: ஜல்லிக்கட்டில் அதிக காளைகளை அடக்கி சிறந்த வீரராக விளங்குவோருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் கால்நடை பராமரிப்புத் துறையில் அரசு வேலை வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்தார். மேலும், அலங்காநல்லூரில் ரூ.2 கோடி மதிப்பில் பயிற்சி மையம் மற்றும் சிகிச்சை மையம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார்.
CM-ன் 2 சர்ப்ரைஸ் அறிவிப்புகள்..!#Alanganallur #mkstalin #cmotamilnadu #AlanganallurJallikattu #Jallikattu #Jallikattu2026 #zeetamilnews #Shorts pic.twitter.com/erWmQW8M5m
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) January 17, 2026
