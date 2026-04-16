கோடை விடுமுறை: ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு அதிரடி அறிவிப்பு.. கிளாம்பாக்கம் கூட செல்ல வேணாம்!

Summer Holiday TNSTC Special Buses: கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 17 முதல் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:33 AM IST
  • நாளை முதல் கோடை விடுமுறை
  • தமிழக போக்குவரத்து முக்கிய அறிவிப்பு
  • கோயம்பேடு, மாதவரத்தில் இருந்தே சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

Summer Holiday TNSTC Special Buses: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது போக்குவரத்து சேவை.  போக்குவரத்து சேவைகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்கள், பல்வேறு மாநிலங்களில் போக்குவரத்து சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 

கோடை விடுமுறை

பயணிகள் சிரமமின்றி சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல ஏதுவாக,  விசேஷ தினங்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு பேருந்துகளை போக்குவரத்து கழகம் இயக்கி வருகிறது. மேலும், வாரந்தோறும் கூட, சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. இதனால், சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுப்பார்கள்.  இதனால், பேருந்துக நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.  இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. அதாவது, நாளை (ஏப்ரல் 17) முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதாக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.

கோடை விடுமுறைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்

ஏப்ரல் 17 (வெள்ளிக்கிழமை), ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) மற்றும் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி (ஞாயிறுக்கிழமை) மற்றும் வார விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் கோடை விடுமுறை காரணமாக சென்னையிலிருந்தும் இதர இடங்களுக்கும் மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி, சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 295 பேருந்துகளும், ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) 310 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர். பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும் ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும் மேற்கூறிய இடங்களிலிருந்தும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 100 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு?

மாதாவரத்திலிருந்து ஏப்ரல் 17 மற்றும் ஏப்ரல் 18 ஆகிய நாட்களில் 20 பேருந்துகளும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 8,072 பயணிகளும் சனிக்கிழமை 6,710 பயணிகளும் மற்றும் ஞாயிறு அன்று 7,296 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ள இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

முதலில்  www.tnstc.in அல்லது TNSTC செயலி திறக்க வேண்டும். அதில்  உங்களது மொபைல் எண், பெயரை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு, முகப்பு பக்கத்திற்கு வந்து, நீங்கள் ஏறும் இடம், இறங்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து, புறப்படும் நாளை தேர்வு செய்ய வேண்டும். பிறகு, உங்களுக்கான பேருந்துகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் சாதாரண ஸ்லீப்பர் பேருந்தில் பயணிக்கிறீர்களா அல்லது ஏசி பேருந்தில் பயணிப்பீர்களா என்பதை தேர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், எத்தனை பேர் பயணம் செய்வீர்கள் என்பதையும் உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, டிக்கெட்டுக்கான கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் டிக்கெட்  முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

கோடை விடுமுறைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு, சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே இயக்கி வருகிறது. சென்னை எழும்பூர், தாம்பரத்தில் இருந்து நெல்லைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஏப்ரல் 16 முதல் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி  வரை  இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் ஏப்ரல் 16,23,30ஆம் தேதிகளில் திருநெல்வேலியில் இருந்து இரவு 11.40 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 10.45 மணிக்கு சென்னை எழும்பூருக்கு சென்றடையும். ஏப்ரல் 17,24, மே 1ஆம் தேதிகளில் எழும்பூரில் இருந்து மதியம் 1.25 மணிக்கு புறப்பட்டு அதிகாலை 1.00 மணிக்கு நெல்லை சென்றடையும். மேலும், மறுமார்க்கத்தில் ஏப்ரல் 12,19,26ஆம் தேதி தாம்பரத்திற்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. நெல்லை மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்கள், பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

