பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! லட்சத்தில் சம்பாதிக்க அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. முழு விவரம்!

Tamil Nadu Government Entrepreneurship Development Training: தமிழக அரசு பெண்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பதற்காக பிரத்யேக திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், பெண்கள் சுய தொழில் தொடங்குவதற்கு கடனும், மானியமும், அதற்கான பயிற்சிகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.
குறிப்பாக, பேக்கரி, ஒப்பனை போன்ற பல்வேறு துறை சார்ந்த தொழில் பயிற்சிகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது. இந்த பயிற்சி மூலம் எண்ணற்ற பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நீங்களும் ஒரு தொழிலதிபராகலாம் என்ற பயிற்சி வகுப்பு தமிழக அரசு ஐந்து நாட்கள் நடந்த உள்ளது. தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் ஐந்து நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தொழில் பயிற்சி எங்கு நடக்கிறது?
தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு குறித்த பயிற்சி 2025 டிசம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் இப்பயிற்சி நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்
இப்பயிற்சியில் தொழில்முனைவோரின் அறிமுகம் மற்றும் அடிப்படைகள், வணிக நெறிமுறைகள், அடிப்படைகள், சந்தைப்படுத்துதல், பிராண்டிங், மின்னணு முறையில் சந்தைப்படுத்துதல், சந்தை ஆய்வு, திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல், நிதி மேலாண்மை, அடிப்படை கணக்குகள் ERP Tally, ஜிஎஸ்டி, இ-வே பில், சிறு வணிகம் தொடர்பான சட்டங்கள், மாநில தொழில் கொள்கை, MSME வகைப்பாடு பதிவுகளைப் பற்றி விளக்கங்கள், ஆகியவை பற்றி விளக்கப்படும்.
என்னென்ன தகுதிகள்
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் (ஆண்/பெண்) 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி பொறுத்தவரை, 10வது வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இப்பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதி உள்ளது. இதனை தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
பயிற்சியில் பங்கு பெறுவது எப்படி?
இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதோடு, இந்த இணையதளம் வாயிலாக இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம். தொடர் கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் - 8668102600. மேலும், தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை ஈக்காட்டுத்தாங்கல் என்ற முகவரிக்கு நேரில் சென்றும் விவரங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.
