/இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தால் மாதம் 1000 + 750 ரூபாய் கிடைக்கும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஐடிஐ கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. அந்தவகையில், சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் (மிண்ட் பஸ் நிலையம் அருகில்) இயங்கி வரும் ஆர்.கே.நகர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் (Government ITI), 2026-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாணவ, மாணவிகள் சேர்க்கை தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இது குறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே, வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள மாணவர்கள் வரும் 03.06.2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், மாணவர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது இணையதளம் வாயிலாகவோ தங்களின் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
மாணவர்களின் கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப பல்வேறு பிரிவுகளில் உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழிற்பயிற்சிகள் இங்கு வழங்கப்படுகின்றன:
10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான பிரிவுகள்:
மின்சாரப் பணியாளர் (Electrician)
பொருத்துநர் (Fitter)
கம்மியர் மோட்டார் வாகனம் (Mechanic Motor Vehicle)
8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான பிரிவுகள்:
பற்றவைப்பவர் (Welder)
கம்பியாள் (Wireman)
இங்கு சேர்ந்து பயிலும் மாணவர்களின் வசதிக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு சலுகைகளையும், உதவித்தொகைகளையும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்குகிறது:
இலவசப் பயிற்சி: பயிற்சிக் கட்டணம் முற்றிலும் இலவசம்.
மாதாந்திர உதவித்தொகை: பயிற்சியில் சேரும் அனைத்து மாணவ, மாணவிகளுக்கும் மாதம் ரூ. 750/- உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் சலுகை: அரசுப் பள்ளிகளில் படித்துப் சேரும் மாணவர்களுக்கு, புதுமைப் பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்களின் கீழ் கூடுதலாக மாதம் ரூ. 1000/- உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
இலவச உபகரணங்கள்: விலையில்லா மிதிவண்டி, அடையாள அட்டை, சீருடைகள், காலணிகள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் வரைபட உபகரணங்கள் (Drawing Instruments) ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்படும்.
பெண்களுக்கு முன்னுரிமை: இப்பயிற்சியில் சேர விரும்பும் பெண்களுக்கு வயது வரம்பு ஏதும் இல்லை.
இப்பயிற்சி நிலையத்தில் படித்து முடிக்கும் மாணவர்களுக்குப் பிரகாசமான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது:
பயிற்சி முடித்தவுடன் வளாக நேர்காணல் (Campus Interview) மூலம் 100% உடனடி வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது.
தொழிற்பயிற்சியை முடித்த பிறகு, நேரடியாகப் பட்டயப் படிப்பு (Diploma) போன்ற உயர்கல்வியைத் தொடரவும் சிறப்பான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
விண்ணப்பக் கட்டணமாக வெறும் ரூ. 50/- மட்டும் செலுத்தி, www.skilltraining.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாகவோ அல்லது ஆர்.கே.நகர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு நேரடியாகச் சென்றோ விண்ணப்பிக்கலாம்.
மதிப்பெண் சான்றிதழ் (Mark Sheet)
மாற்றுச் சான்றிதழ் (Transfer Certificate - TC)
சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate)
வருமானச் சான்றிதழ் (Income Certificate)
வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் (ஆதார் மற்றும் தொலைபேசி எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்)
மின்னஞ்சல் முகவரி (Email ID)
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் (2)
சேர்க்கை சம்பந்தமாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் கீழ்க்கண்ட தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம்:
94990 55660 / 82200 15530
99526 73464 / 90800 95474
95978 68416 / 83807 44722
72999 44862
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (ITI),
ஆர்.கே.நகர், பழைய வண்ணாரப்பேட்டை,
(மிண்ட் பஸ் நிலையம் அருகில்), சென்னை - 600021.
முக்கியக் குறிப்பு: விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் 03.06.2026. உங்கள் தொழிற்கல்விப் பயணத்தைத் தொடங்கி, அரசுச் சலுகைகளுடன் உங்களது எதிர்காலத்தை வளமாக்கிக் கொள்ள இந்த அரிய வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள்!