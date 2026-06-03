/ராமநாதபுரம் மக்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.. ஜூன் 16 கடைசி தேதி! DHS புதிய வேலைவாய்ப்பு

ராமநாதபுரம் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கத்தில் (District Health Society) காலியாக உள்ள பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில், முற்றிலும் தற்காலிகமாக நிரப்புவதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த நல்வாழ்வு சங்க வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்கள், பணியிடங்கள், கல்வித் தகுதி மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகளை கீழே விரிவாகக் காணலாம்.
|
பணியின் பெயர்
|
காலியிடங்கள்
|
பணிபுரியும் இடம் (PHC)
|
கல்வித் தகுதி & வயது வரம்பு
|ICTC கவுன்சிலர்(ICTC Counselors)
|04
|சாயல்குடி, கீழத்தூவல், தொண்டி, போகலூர்
|Bachelor Degree (Psychology / Sociology / Social Work)* வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
|
ICTC லேப் டெக்னிஷியன்(ICTC Lab Technician)
|
04
|
மங்கலம், சாயல்குடி
|
CMLT அல்லது DMLT முடித்திருக்க வேண்டும்.* வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
விண்ணப்பத்துடன் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள சான்றிதழ்களின் ஜெராக்ஸ் நகல்களை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்:
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தங்களது விண்ணப்பங்களை தேவையான அனைத்து சான்றிதழ் நகல்களுடன் இணைத்து, நேரிலோ அல்லது தபால் (Post) மூலமாகவோ கீழே குறிப்பிட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
16-06-2026 மாலைக்கு மேல் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இந்த பணியிடங்கள் முற்றிலும் தற்காலிகமானவை என்பதால், வரும் காலங்களில் பணி வரன்முறையோ அல்லது நிரந்தரமோ செய்யப்பட மாட்டாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள உள்ளூர் நபர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.