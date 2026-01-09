8 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! தேர்வு இல்லை - சூப்பர் சான்ஸ்

Tamil Nadu government jobs : செங்கல்பட்டு, தென்காசி, வேலூர் மாவட்டங்களில் இருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் கீழ் இயங்கும் Legal Aid Defense Counsel System (LADCS) அலுவலகத்தில் உள்ள 01 Chief Legal Aid Defense Counsel, 01 Deputy Chief Legal Defense Counsel, 02 Assistant Legal Aid Defense Counsel காலி பணியிடங்கள் நிரப்புதல் குறித்த அனைத்து விரிவான விவரங்கள், விண்ணப்பங்கள் மற்றும் இதர தகவல்களை செங்கல்பட்டு மாவட்ட https://chengalpattu.dcourts.gov.in பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தகுந்த ஆவணங்களுடன் வரும் ஜனவரி மாதம் 23.01.2026-ஆம் தேதி மாலை 5.00 மணிக்குள் தலைவர், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் மாவட்ட ஆணைக்குழு, மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, நீதிமன்ற வளாகம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வு வரும் பிப்ரவரி மாதம் 07.02.2026 தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெறும்.
தென்காசி வேலைவாய்ப்பு
தென்காசி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள Audiometric Assistant பணியிடத்தில் தற்காலிகமாக பணியாளர் மாவட்ட நலச்சங்கம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக தேர்வு செய்யப்படவுள்ளார். மேற்படி பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட கல்வித்தகுதியினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
Audiometric Assistant - கல்வித்தகுதி: One year Audiologist Diplomo Course.
மேற்கண்ட பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள், தென்காசி மாவட்ட வலைதளம் https://tenkasi.nic.in/notice_category/recruitment/ -இல்
பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 12.01.2026 அன்று மாலை 5 மணிக்குள் நேரிலோ/தபால் மூலமாகவோ மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அலுவலகம் (இலத்தூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகம்), இலத்தூர் 627 803 660TM அலுவலக முகவரியில் சமர்ப்பிக்கவேண்டும். மாலை 5 மணிக்கு பின்னர் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு
மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வேலூரில் உள்ள I.EGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM இல் கீழ்க்கண்ட பதவிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
1. அலுவலக உதவியாளர்/ எழுத்தர் - 01, ஊதியம் - Rs.20,000/-, கல்வித்தகுதி - ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு
2. பியூன் (முன்சி/ உதவியாளர்) - 01, ஊதியம் - Rs.12,000/-, கல்வித்தகுதி - எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி
விண்ணப்பங்களை கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தில் பதிவு தபால் மூலமாக மட்டுமே தலைவர், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு, ADR கட்டிடம், ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம், சத்துவாச்சாரி, வேலூர் - 9 என்ற விலாசத்திற்கு 02/02/2026 ஆம் தேதிக்குள் வந்து சேரும் வகையில் அனுப்பப்படவேண்டும். மேற்படி பணிகளுக்கான ஒப்பந்த காலம் ஒரு வருடம் மட்டுமே ஆகும். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பணியாளரின் செயல் திறனைப் பொருத்து ஒரு வருட காலத்திற்கு பிறகு மேலும், ஒரு வருட காலத்திற்கு விரிவுபடுத்தப்படும். மேலும், பணிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியமானது தொகுப்பூதியம் அல்லது மதிப்பூதியம் என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படும். பணியினை நிரந்தரப்பணியாக கோரவோ அல்லது வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமையோ வழங்கப்படமாட்டாது.
விண்ணப்பத்தினை வேலூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் https://districts.ccourts.gov.in/vellore இணையதளத்தில் இருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தில் முறையாக நிரப்பப்படாத விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். நேர்காணல் 11/02/2026 அன்று நடைபெறும். ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் பற்றிய நபர்களின் விவரங்கள் மேற்கண்ட https://districts.ecourts.gov.in/vellore இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்படும். மற்ற விவரங்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அலுவலகத்தை அணுகவும்.
மேலும் படிக்க | 10ஆம் வகுப்பு முடித்த பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
மேலும் படிக்க | டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் அரசு வேலை! தேர்வு இல்லை, மாத சம்பளம் முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ