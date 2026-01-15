English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சென்னை மற்றும் கோவை கோயில்களில் அரசு வேலை

வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சென்னை மற்றும் கோவை கோயில்களில் அரசு வேலை

Government Jobs : சென்னை மற்றும் கோவையில் இந்துசமய அறநிலையத்துறை கோவிலில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம்    

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 15, 2026, 10:57 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு
  • சென்னை, கோவையில் பணியாற்றலாம்
  • இந்துசமய அறநிலையத்துறை அறிவிப்பு

Trending Photos

குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
camera icon7
salary hike
குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
&#039;திரௌபதி 2&#039; ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
camera icon6
mohan g
'திரௌபதி 2' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..
camera icon7
Visa Free Entry
குட் நியூஸ்! இந்தியர்கள் ‘இந்த’ நாட்டுக்கு போக இனி விசா தேவையில்லை! மோடியின் பொங்கல் பரிசு..
KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?
camera icon6
IPL 2026
KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?
வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சென்னை மற்றும் கோவை கோயில்களில் அரசு வேலை

Government Jobs : தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இரண்டு முக்கிய கோயில்களில் காலியாக உள்ள தட்டச்சர், பிளம்பர், அலுவலக உதவியாளர், மின்பணியாளர், ஓதுவார் மற்றும் இரவுக்காவலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

1. அருள்மிகு ஆதிவ்யாதிஹர பக்த ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயில், நங்கநல்லூர், சென்னை

இந்தக் கோயிலில் மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

பணியிட விவரங்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதி:

தட்டச்சர் (1 பணியிடம்): பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் அரசு தொழில்நுட்ப தேர்வில் முதுநிலை அல்லது இளநிலை தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கணினி பயன்பாடு மற்றும் அலுவலகத் தானியக்கத்தில் சான்றிதழ் அவசியம்.

ஊதியம்: ரூ. 15,300 முதல் ரூ. 48,700 வரை (Pay Matrix-15).

பிளம்பர் (1 பணியிடம்): அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் பிளம்பர் பிரிவில் ITI சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).

அலுவலக உதவியாளர் (1 பணியிடம்): எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.

ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).

மின்பணியாளர் (1 பணியிடம்): ITI மின்சார வாரிய பயிற்சி சான்றிதழ் மற்றும் மின்சார உரிம வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட 'B' சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 20.01.2026 மாலை 5.45 மணி வரை.

2. அருள்மிகு தண்டுமாரியம்மன் திருக்கோயில், கோவை

கோயம்புத்தூரில் அமைந்துள்ள இத்திருக்கோயிலில் 2 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

பணியிட விவரங்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதி:

ஓதுவார் (1 பணியிடம்): தமிழில் எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். தேவாரப்பள்ளியில் 3 ஆண்டு பாடப்பிரிவை முடித்ததற்கான சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).

இரவுக்காவலர் (1 பணியிடம்): தமிழில் எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

ஊதியம்: ரூ. 11,600 முதல் ரூ. 36,800 வரை (Pay Matrix-12).

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 24.01.2026 மாலை 5.45 மணி வரை.

முக்கிய நிபந்தனைகள் மற்றும் வயது வரம்பு:

மதம்: விண்ணப்பதாரர்கள் இந்து மதத்தைச் சார்ந்தவராகவும் இறை நம்பிக்கை உடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 45 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.

உடல் தகுதி: நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் பெற்றிருக்க வேண்டும். தொற்று நோயோ அல்லது கண் குறைபாடுகளோ இருக்கக்கூடாது.

முன்னுரிமை: திருக்கோயில் பணியில் முன் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விண்ணப்ப படிவங்களை அந்தந்த திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது www.tnhrce.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களுடன் கல்விச் சான்றிதழ், சாதிச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை மற்றும் நன்னடத்தை சான்றிதழ் ஆகியவற்றின் புகைப்பட நகல்களை (Gazetted Officer சான்றொப்பத்துடன்) இணைத்து அனுப்ப வேண்டும் . விண்ணப்பம் அனுப்பும் உறையின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பெயரை தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

உங்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த கூடுதல் சந்தேகங்கள் இருப்பின், சம்பந்தப்பட்ட கோயில் அலுவலகங்களை நேரில் அணுகி விவரங்களைப் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | 8 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! தேர்வு இல்லை - சூப்பர் சான்ஸ்

மேலும் படிக்க | சென்னை ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் வேலைவாய்ப்பு: விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu government jobsTemple jobs Tamil NaduHRCE Department JobsChennai temple jobscoimbatore temple jobs

Trending News