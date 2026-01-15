வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சென்னை மற்றும் கோவை கோயில்களில் அரசு வேலை

Government Jobs : தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இரண்டு முக்கிய கோயில்களில் காலியாக உள்ள தட்டச்சர், பிளம்பர், அலுவலக உதவியாளர், மின்பணியாளர், ஓதுவார் மற்றும் இரவுக்காவலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
1. அருள்மிகு ஆதிவ்யாதிஹர பக்த ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயில், நங்கநல்லூர், சென்னை
இந்தக் கோயிலில் மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
பணியிட விவரங்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதி:
தட்டச்சர் (1 பணியிடம்): பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் அரசு தொழில்நுட்ப தேர்வில் முதுநிலை அல்லது இளநிலை தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கணினி பயன்பாடு மற்றும் அலுவலகத் தானியக்கத்தில் சான்றிதழ் அவசியம்.
ஊதியம்: ரூ. 15,300 முதல் ரூ. 48,700 வரை (Pay Matrix-15).
பிளம்பர் (1 பணியிடம்): அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் பிளம்பர் பிரிவில் ITI சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).
அலுவலக உதவியாளர் (1 பணியிடம்): எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.
ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).
மின்பணியாளர் (1 பணியிடம்): ITI மின்சார வாரிய பயிற்சி சான்றிதழ் மற்றும் மின்சார உரிம வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட 'B' சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 20.01.2026 மாலை 5.45 மணி வரை.
2. அருள்மிகு தண்டுமாரியம்மன் திருக்கோயில், கோவை
கோயம்புத்தூரில் அமைந்துள்ள இத்திருக்கோயிலில் 2 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
பணியிட விவரங்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதி:
ஓதுவார் (1 பணியிடம்): தமிழில் எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். தேவாரப்பள்ளியில் 3 ஆண்டு பாடப்பிரிவை முடித்ததற்கான சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஊதியம்: ரூ. 12,600 முதல் ரூ. 39,900 வரை (Pay Matrix-13).
இரவுக்காவலர் (1 பணியிடம்): தமிழில் எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
ஊதியம்: ரூ. 11,600 முதல் ரூ. 36,800 வரை (Pay Matrix-12).
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 24.01.2026 மாலை 5.45 மணி வரை.
முக்கிய நிபந்தனைகள் மற்றும் வயது வரம்பு:
மதம்: விண்ணப்பதாரர்கள் இந்து மதத்தைச் சார்ந்தவராகவும் இறை நம்பிக்கை உடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 45 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
உடல் தகுதி: நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் பெற்றிருக்க வேண்டும். தொற்று நோயோ அல்லது கண் குறைபாடுகளோ இருக்கக்கூடாது.
முன்னுரிமை: திருக்கோயில் பணியில் முன் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
விண்ணப்ப படிவங்களை அந்தந்த திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது www.tnhrce.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களுடன் கல்விச் சான்றிதழ், சாதிச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை மற்றும் நன்னடத்தை சான்றிதழ் ஆகியவற்றின் புகைப்பட நகல்களை (Gazetted Officer சான்றொப்பத்துடன்) இணைத்து அனுப்ப வேண்டும் . விண்ணப்பம் அனுப்பும் உறையின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பெயரை தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.
உங்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த கூடுதல் சந்தேகங்கள் இருப்பின், சம்பந்தப்பட்ட கோயில் அலுவலகங்களை நேரில் அணுகி விவரங்களைப் பெறலாம்.
