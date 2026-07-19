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மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதம் - அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

Kanyakumari, Government School Teacher : மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதம் தொடர்பாக அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:14 PM IST
மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதம் - அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு
Image Credit: Kanyakumari - Government School Teacher MeetingSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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