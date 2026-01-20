English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையே தேவையில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையே தேவையில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

Tamil Nadu Assembly Session 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில், தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவில்லை என கூறி சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:16 AM IST

Trending Photos

விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
camera icon8
IPL 2026
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Aadhaar
ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!
camera icon6
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
camera icon13
horoscope
இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் மாற்றத்தை எதிர்கொள்வார்கள்... தை 6 - செவ்வாய் ராசிபலன் இதோ!
சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையே தேவையில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

Tamil Nadu Assembly Session 2026, Governor RN Ravi Walkout: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. தொடர்ந்து, ஆளுநர் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால்  தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மட்டும் இசைக்கப்படும், தேசிய கீதம் முதலில் இசைக்கப்படும் மரபு இல்லை என சபாநாயகர் பதிலளித்தார். இதனால், சபாநாயகர் மீது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு செய்தார். ஆளுநர் உரையை தொடர்ந்து 4வது ஆண்டாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி படிக்காமல் புறக்கணித்து வெளியேறினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Governor RN Ravi Walkout: அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறிய செயல்

இதை தொடர்ந்து சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "மக்கள் சபையை, அதன் மாட்சிமையை ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவமதித்துள்ளார். ஆளுநர் ஏற்கெனவே நடந்துகொண்டதைப் போலவே மீண்டும் இன்று நடந்துகொண்டுள்ளார். ஆளுநர் வேண்டுமென்ற அரசமைப்பு சட்டத்தை மீறிய ஒரு செயலை செய்துள்ளார். ஆளுநரின் செயல் என்பது நீண்ட பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட இந்த சபையை அவமதிக்கும் செயல் என்றே கருதுகிறேன். 

ஆட்டுக்கு தாடியும், நாட்டுக்கு ஆளுநரும் தேவையில்லை என அண்ணா கூறினார். அந்த பதவி உள்ளவரை அதற்கான மரியாதையை கொடுக்க அவர் தவறியதில்லை. சட்டமன்றம் என்பது மக்களின் உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் மாமன்றம். அரசு எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தருபவராக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும். மக்கள் நலனில் அக்கறை உள்ளவராக ஆளுநர் இருக்க வேண்டும். பொதுமேடைகளில் அரசியல் பேசி அவதூறு பரப்பி வருகிறார்.

Governor RN Ravi Walkout: அரசியலமைப்பில் சட்டத்திருத்தம்

சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை கண்டித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தில்,"...ஏற்கெனவே உள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றி தமிழ்நாடு அரசால் தயாரித்து் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் உரையை பேரவையில் படிக்காமல், ஆளுநர் சென்றதை இப்பேரவை ஏற்கவில்லை. ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் உரையின் ஆங்கில மொழியாக்கம், இப்பேரவையில் ஆளுநரால் படிக்கப்பட்டதாக இப்பேரவை கருதுகிறது. 

ஆண்டுதோறும் அரசின் சார்பில் உரை தயாரித்து அனுப்புவதும் அதனை முறையாக வாசிக்காமல் ஆளுநர் முரண்டு பிடிப்பதும் வாடிக்கையாக இருப்பது நல்லதல்ல. ஆளுநர்கள் மாநில அரசுகளுக்கு இடையூறாக இருந்து இப்படி செயல்படுவது என்பது இங்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்து வருகிறது. இதனை ஒருநாள் செய்தியாக கடந்துவிட முடியாது. சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரை ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இடம்பெறும் என்ற நடைமுறையை நீக்க அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ் திருத்தம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளும். இந்தியா முழுவதும் இந்த நடவடிக்கை கொண்டுவர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | 'மைக் ஆஃப்...' சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்...? - ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு 7 நாட்களிலேயே லாபம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TamilnaduTN Assembly Session 2026Governor RN RaviMK StalinGovernor Speech

Trending News