சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையே தேவையில்லை - முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

Tamil Nadu Assembly Session 2026, Governor RN Ravi Walkout: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. தொடர்ந்து, ஆளுநர் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மட்டும் இசைக்கப்படும், தேசிய கீதம் முதலில் இசைக்கப்படும் மரபு இல்லை என சபாநாயகர் பதிலளித்தார். இதனால், சபாநாயகர் மீது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு செய்தார். ஆளுநர் உரையை தொடர்ந்து 4வது ஆண்டாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி படிக்காமல் புறக்கணித்து வெளியேறினார்.
Governor RN Ravi Walkout: அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறிய செயல்
இதை தொடர்ந்து சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "மக்கள் சபையை, அதன் மாட்சிமையை ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவமதித்துள்ளார். ஆளுநர் ஏற்கெனவே நடந்துகொண்டதைப் போலவே மீண்டும் இன்று நடந்துகொண்டுள்ளார். ஆளுநர் வேண்டுமென்ற அரசமைப்பு சட்டத்தை மீறிய ஒரு செயலை செய்துள்ளார். ஆளுநரின் செயல் என்பது நீண்ட பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட இந்த சபையை அவமதிக்கும் செயல் என்றே கருதுகிறேன்.
ஆட்டுக்கு தாடியும், நாட்டுக்கு ஆளுநரும் தேவையில்லை என அண்ணா கூறினார். அந்த பதவி உள்ளவரை அதற்கான மரியாதையை கொடுக்க அவர் தவறியதில்லை. சட்டமன்றம் என்பது மக்களின் உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் மாமன்றம். அரசு எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தருபவராக ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும். மக்கள் நலனில் அக்கறை உள்ளவராக ஆளுநர் இருக்க வேண்டும். பொதுமேடைகளில் அரசியல் பேசி அவதூறு பரப்பி வருகிறார்.
Governor RN Ravi Walkout: அரசியலமைப்பில் சட்டத்திருத்தம்
சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை கண்டித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தில்,"...ஏற்கெனவே உள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றி தமிழ்நாடு அரசால் தயாரித்து் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் உரையை பேரவையில் படிக்காமல், ஆளுநர் சென்றதை இப்பேரவை ஏற்கவில்லை. ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் உரையின் ஆங்கில மொழியாக்கம், இப்பேரவையில் ஆளுநரால் படிக்கப்பட்டதாக இப்பேரவை கருதுகிறது.
ஆண்டுதோறும் அரசின் சார்பில் உரை தயாரித்து அனுப்புவதும் அதனை முறையாக வாசிக்காமல் ஆளுநர் முரண்டு பிடிப்பதும் வாடிக்கையாக இருப்பது நல்லதல்ல. ஆளுநர்கள் மாநில அரசுகளுக்கு இடையூறாக இருந்து இப்படி செயல்படுவது என்பது இங்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்து வருகிறது. இதனை ஒருநாள் செய்தியாக கடந்துவிட முடியாது. சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரை ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இடம்பெறும் என்ற நடைமுறையை நீக்க அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ் திருத்தம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளும். இந்தியா முழுவதும் இந்த நடவடிக்கை கொண்டுவர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
