/ஆளுநர் உரை விவாதம்! நேருக்கு நேர்.. கேள்வி எழுப்பிய உதயநிதி.. Silent ஆக கேட்ட விஜய்

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற்ற பல அம்சங்கள் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அதே நேரத்தில், விஜய் அரசின் சில நல்ல நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் தனது பேச்சின் தொடக்கத்தில், ஆளுநர் உரை என்பது அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள், எதிர்கால நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்திட்டங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆவணமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்வைத்த முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்:
- ஆளுநர் உரையில் மக்களின் உண்மையான பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகள் இடம்பெறவில்லை.
- ஆளுங்கட்சியினர் சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் வகையிலான அம்சங்களே அதிகமாக உள்ளன.
- பொதுமக்களின் அன்றாட சவால்களுக்கு தீர்வு தரும் அறிவிப்புகள் காணப்படவில்லை.
தவெக அரசை விமர்சிக்க எங்களுக்கு கூடுதல் உரிமை உள்ளது -உதயநிதி ஸ்டாலின்
எதிர்க்கட்சிகள் ஆளுங்கட்சியை விமர்சிப்பது வழக்கமான அரசியல் நடைமுறை என்றாலும், தற்போதைய ஆட்சியை விமர்சிப்பதில் தங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பும் உரிமையும் இருப்பதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
விஜய் அரசு திமுக விமர்சிக்க முக்கிய காரணம் என்ன?
- தற்போதைய அரசு கூட்டணி ஆதரவுடன் உருவானது.
- கூட்டணிக் கட்சிகளின் வாக்குகள் மற்றும் ஆதரவினால் தான் இந்த அரசு இயங்கி வருகிறது.
- எனவே தங்களது குரல் ஆளுங்கட்சி வரிசையிலும் ஒலிக்கிறது என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
விஜய் அரசை பாராட்டிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
மகளிர் உரிமைத் தொகை நேரத்தில் வழங்கியதற்கு நன்றி. மேலும் தவெக அரசின் சில நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
- கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் 15-ஆம் தேதி சரியாக வழங்கப்படுவது.
- காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கத்திற்கு பாராட்டு
- ஆரம்பத்தில் 1 முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை செயல்படுத்தப்பட்டது.
- தற்போது 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது.
- தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளிலிருந்து இந்த விரிவாக்கம் நடைமுறைக்கு வரும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
- இதற்காக விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு அவர் பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்.
நான் முதல்வன்" திட்டத்தை ஏன் முடக்க வேண்டும்? உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி
தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சின் முக்கிய பகுதி "நான் முதல்வன்" திட்டத்தைச் சுற்றியே அமைந்திருந்தது. அரசு இந்தத் திட்டத்தை குறைக்கும் அல்லது முடக்கும் முயற்சியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வருவதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
நான் முதல்வன்" திட்டத்தின் சாதனைகள்:
- கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 41 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.
- பள்ளி மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டது.
- கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு திறன் மேம்படுத்தப்பட்டது.
- UPSC உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன.
- தேர்வர்களுக்கு மாதாந்திர ஊக்கத் தொகைகள் வழங்கப்பட்டன.
UPSC தேர்வர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆதரவு:
- பிரிலிம்ஸ் தேர்வர்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500.
- மெயின்ஸ் தேர்வர்களுக்கு மாதம் ரூ.25,000.
- டெல்லி நேர்முகத் தேர்வுக்கான பயணச் செலவுகளும் அரசால் ஏற்கப்பட்டன.
- கடந்த ஆண்டு UPSC தேர்வில் வெற்றி பெற்ற 60 பேரில் 56 பேர் "நான் முதல்வன்" திட்டத்தின் பயனாளர்கள்.
- அகில இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த ராஜேஸ்வரியும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்தவர்.
எனவே இப்படிப்பட்ட திட்டத்தை ஏன் கைவிட வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் விளக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி -உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முந்தைய அரசுகளின் பங்களிப்பும் காரணம் எனக் கூறிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து பேசியதை அவர் குறிப்பிட்டார்.
- தமிழ்நாடு இந்தியாவின் முன்னணி பொருளாதார மாநிலங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.
- மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.
- தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களில் 42 சதவீதம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள்.
ஆனால் இந்த வளர்ச்சி ஒரே மாதத்தில் உருவானதல்ல. பல ஆண்டுகளாக நடந்த நிர்வாகத்தின் விளைவு என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் அரசியல் என உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
அரசு பல பழைய திட்டங்களுக்கு புதிய பெயர் சூட்டி தங்களது சாதனையாக விளம்பரப்படுத்துவதாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.
அவர் குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள்:
- மாணவர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படும் சில சலுகைகள் ஏற்கனவே இருந்த திட்டங்கள்.
- அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பள்ளிப் பைகள் தொடர்பான விளம்பரங்கள்.
- "First Time in History" என்ற பெயரில் வெளியிடப்படும் பல தகவல்கள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என அவர் கூறினார்.
அறநிலையத் துறை குறித்து புதிய சர்ச்சை
ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு குறிப்பை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதில் "அறநிலையத் துறையின் சொத்துக்களிலிருந்து வரும் வருவாய் அதன் புனித நோக்கங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்" என கூறப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து அவர் சில சந்தேகங்களை எழுப்பினார்.
- அறநிலையத் துறை பள்ளி, கல்லூரிகள் நடத்தக் கூடாதா?
- கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இந்தக் கட்டுப்பாடு பொருந்துமா?
- திருமண மண்டபங்கள், வணிக வளாகங்கள் போன்றவற்றுக்கு மட்டுமா இந்த விதிமுறை?
இந்த விவகாரத்தில் அரசு தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரையின் முக்கிய அம்சங்கள்
- ஆளுநர் உரையில் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகள் இல்லை என விமர்சனம்.
- கூட்டணி ஆதரவால் அரசு இயங்குகிறது என எதிர்க்கட்சி கருத்து.
- மகளிர் உரிமைத் தொகை நேரத்தில் வழங்கியதற்கு பாராட்டு.
- காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கத்திற்கு வரவேற்பு.
- "நான் முதல்வன்" திட்டத்தை முடக்கக் கூடாது என வலியுறுத்தல்.
- UPSC வெற்றியாளர்களில் பெரும்பாலோர் திட்டத்தின் பயனாளர்கள் என தகவல்.
- தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முந்தைய அரசுகளின் பங்களிப்பின் விளைவு என வாதம்.
- பழைய திட்டங்களுக்கு புதிய பெயர் சூட்டப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு.
- அறநிலையத் துறை சொத்து வருவாய் பயன்பாடு குறித்து விளக்கம் கோரிக்கை.
இந்த விவாதம் சட்டப்பேரவையில் அரசின் செயல்பாடுகள், கல்வித் திட்டங்கள், சமூக நலத் திட்டங்கள் மற்றும் அறநிலையத் துறை கொள்கைகள் குறித்து புதிய அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.