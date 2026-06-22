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ஆளுநர் உரை விவாதம்! நேருக்கு நேர்.. கேள்வி எழுப்பிய உதயநிதி.. Silent ஆக கேட்ட விஜய்

Governor Speech Debate: ஆளுநர் உரை விவாதத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர், அரசின் ஆட்சிமுறைகள் குறித்து விமர்சனம் செய்தார். மகளிர் உரிமைத் தொகை நேரத்தில் வழங்கப்படுவது மற்றும் காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கத்திற்கு பாராட்டு தெரிவித்த அவர், "நான் முதல்வன்" திட்டத்தை கைவிடக் கூடாது என வலியுறுத்தினார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 22, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:02 PM IST
ஆளுநர் உரை விவாதம்! நேருக்கு நேர்.. கேள்வி எழுப்பிய உதயநிதி.. Silent ஆக கேட்ட விஜய்
Image Credit: TN Government | TN Assembly 2026: Governor Speech Debate

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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