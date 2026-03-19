  • Government jobs : அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2026: கல்வித்தகுதி 12th, டிகிரி - முழு விவரம்

Government jobs : அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2026: கல்வித்தகுதி 12th, டிகிரி - முழு விவரம்

Government jobs : தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 2026. 12th முதல் டிகிரி வரை படித்தவர்களுக்கு 1000-க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள். முழு விவரம் இங்கே

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 19, 2026, 06:00 PM IST
Government jobs : அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2026: கல்வித்தகுதி 12th, டிகிரி - முழு விவரம்

Government jobs : அரசு வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த வார வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்ப வெளியாகியுள்ளது. 12வது முடித்தவர்கள் முதல் டிகிரி படித்தவர்கள் வரை இந்த காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். வேலைக்கு ஏற்ப சம்பளம் கிடைக்கும். எந்தெந்த காலிப் பணியிடங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது எனப்தை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

1. NPCIL - ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கு அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி

இந்திய அணுசக்தி துறை மின்னணுவியல் கழகத்தில் (NPCIL) மொத்தம் 245 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஃபிட்டர், எலக்ட்ரீஷியன், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக், வெல்டர், கோபா (COPA), மெஷினிஸ்ட் மற்றும் டர்னர் ஆகிய பிரிவுகளில் இந்தப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும். இதற்கு உதவித்தொகையாக மாதம் ரூ.9,600 வழங்கப்படும். தகுதியுள்ளவர்கள் 18.03.2026-க்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

2. NIT பாட்னா - ஆசிரியரல்லாத பணிகள்

பாட்னா என்ஐடி நிறுவனத்தில் அசிஸ்டண்ட் லைப்ரேரியன், டெக்னீசியன், ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் மற்றும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இதற்கான கல்வித்தகுதி பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். பட்டப்படிப்பு / +2 / பி.இ / பி.டெக் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான சம்பளம் ரூ.5,200 முதல் ரூ.39,100 வரை பணிக்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி 24.03.2026 ஆகும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பிறகு, அதன் நகலை 30.03.2026-க்குள் தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.

3. NLC - ஆயுர்வேத மருத்துவ உதவியாளர் வேலை

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் ஆயுர்வேத உதவியாளர் (Panchakarma Assistant) பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். +2 தேர்ச்சியுடன் பஞ்சகர்மா தெரபியில் ஒரு வருடப் பயிற்சி அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம் ரூ.25,000. வயது வரம்பு 30-க்குள் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் 02.04.2026.

4. இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் - அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி

ஐஓசிஎல் நிறுவனத்தில் ஐடிஐ, டிப்ளமோ மற்றும் பட்டதாரி இளைஞர்களுக்காக மொத்தம் 405 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் டெக்னீசியன் அப்ரண்டிஸ், டிரேடு அப்ரண்டிஸ் மற்றும் பட்டதாரி அப்ரண்டிஸ் போன்ற பிரிவுகள் உள்ளன. வயது வரம்பு 18 முதல் 24-க்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிமுறைப்படி வயதுத் தளர்வு உண்டு. தகுதியுள்ளவர்கள் 26-03-2026-க்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

5. EXIM பேங்க் - மேலாளர் பணிகள்

மத்திய அரசின் எக்ஸிம் வங்கியில் மேலாளர் மற்றும் துணை மேலாளர் பணிகளுக்கு எஸ்டி (ST) பிரிவினரிடமிருந்து மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 6 இடங்கள் உள்ளன. ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன் குறைந்தது 50% மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம் ரூ.48,480 முதல் ரூ.85,920 வரை வழங்கப்படும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி 23-03-2026.

6. குழந்தைகள் சேவை மையத்தில் பெண்களுக்கு வேலை

இராமநாதபுரம் மாவட்ட சமூக நலத்துறையின்கீழ் இயங்கும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வழக்கு பணியாளர் (Case Worker) மற்றும் ஆலோசகர் (Counsellor) ஆகிய பணிகள் உள்ளன. சைக்காலஜி அல்லது கவுன்சிலிங் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான விண்ணப்பங்களை 18-03-2026-க்குள் அனுப்ப வேண்டும். இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

7. கோழி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் வேலை

ஓசூரில் உள்ள கோழி உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மைக் கல்லூரியில் ஃபீல்டு அசிஸ்டண்ட் பணிக்கு ஒரு இடம் காலியாக உள்ளது. இதற்கு Poultry Technology பாடத்தில் பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வு 18-03-2026 அன்று நடைபெறுகிறது. இதற்கு மாதச் சம்பளம் ரூ.25,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

